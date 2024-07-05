Почему риск от употребления парного молока существенно превышает пользу от него

Доказано, что пастеризация особо не влияет на витамин B2 (рибофлавин), который устойчив к теплу, а также вводят витамин D в обработанное молоко для повышения усвояемости кальция. Что же касается пробиотиков, то их в сыром молоке даже меньше, чем в пастеризованном. Таким образом, доказано, что употребление термически необработанного молока совершенно точно не способствует повышению иммунитета или защите организма от заболеваний.