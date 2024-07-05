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Posted 5 июля, 09:19

Published 5 июля, 09:19

Modified 10 сентября, 03:31

Updated 10 сентября, 03:31

Почему риск от употребления парного молока существенно превышает пользу от него

Почему риск от употребления парного молока существенно превышает пользу от него

5 июля 2024, 09:19
Фото: Изображение Midjourney
Почему риск от употребления парного молока существенно превышает пользу от него
Ценители натурального, не пастеризованного молока убеждены, что продукт без предварительной термической обработки вкуснее и полезнее для организма. Однако, употребляя сырое молоко, можно легко заразиться инфекционными заболеваниями, которыми болеют коровы. Подробности — в нашем материале.

В этом году за рубежом встречали случаи заражения вирусом H5N1 (возбудитель птичьего гриппа) фермеров, работающих с инфицированными животными или молоком, которое они давали. Такому же риску подвергаются любители деревенского некипяченого молока, тогда как термическая обработка (пастеризация) продукта полностью исключает возможность заражения.

Что такое пастеризация

Пастеризация — это метод термической обработки, при котором напитки и продукты нагреваются до температуры, менее 100 °С (чаще — до 65…85 °С, реже — до 93 °С). Такой нагрев способствует уничтожению болезнетворных микроорганизмов и паразитов, а также инактивирует ферменты, способствующие загниванию. Пастеризация практически не изменяет вкус, пищевую ценность и качество продуктов, сохраняя большую часть полезных веществ и витаминов.

Пастеризация — это метод термической обработки, при котором напитки и продукты нагреваются до температуры, менее 100 °С (чаще — до 65…85 °С, реже — до 93 °С)Пастеризация — это метод термической обработки, при котором напитки и продукты нагреваются до температуры, менее 100 °С (чаще — до 65…85 °С, реже — до 93 °С)
Пастеризация — это метод термической обработки, при котором напитки и продукты нагреваются до температуры, менее 100 °С (чаще — до 65…85 °С, реже — до 93 °С). Фото: 1MI

Сырое молоко против пастеризованного

Ученые проводили исследования, в ходе которых сравнивались сырое молоко и пастеризованное. В итоге не было выявлено абсолютно никаких преимуществ первого перед вторым, а вот риск заражения присутствует только в случае употребления непастеризованного продукта.

Доказано, что пастеризация особо не влияет на витамин B2 (рибофлавин), который устойчив к теплу, а также вводят витамин D в обработанное молоко для повышения усвояемости кальция. Что же касается пробиотиков, то их в сыром молоке даже меньше, чем в пастеризованном. Таким образом, доказано, что употребление термически необработанного молока совершенно точно не способствует повышению иммунитета или защите организма от заболеваний.

#Алина Ибрагимова#Здоровье#Еда#Молоко#Все материалы авторов
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