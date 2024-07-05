Почему риск от употребления парного молока существенно превышает пользу от него

Posted 5 июля, 09:19
Published 5 июля, 09:19
Modified 10 сентября, 03:31
Updated 10 сентября, 03:31
В этом году за рубежом встречали случаи заражения вирусом H5N1 (возбудитель птичьего гриппа) фермеров, работающих с инфицированными животными или молоком, которое они давали. Такому же риску подвергаются любители деревенского некипяченого молока, тогда как термическая обработка (пастеризация) продукта полностью исключает возможность заражения.
Пастеризация — это метод термической обработки, при котором напитки и продукты нагреваются до температуры, менее 100 °С (чаще — до 65…85 °С, реже — до 93 °С). Такой нагрев способствует уничтожению болезнетворных микроорганизмов и паразитов, а также инактивирует ферменты, способствующие загниванию. Пастеризация практически не изменяет вкус, пищевую ценность и качество продуктов, сохраняя большую часть полезных веществ и витаминов.
Ученые проводили исследования, в ходе которых сравнивались сырое молоко и пастеризованное. В итоге не было выявлено абсолютно никаких преимуществ первого перед вторым, а вот риск заражения присутствует только в случае употребления непастеризованного продукта.
Доказано, что пастеризация особо не влияет на витамин B2 (рибофлавин), который устойчив к теплу, а также вводят витамин D в обработанное молоко для повышения усвояемости кальция. Что же касается пробиотиков, то их в сыром молоке даже меньше, чем в пастеризованном. Таким образом, доказано, что употребление термически необработанного молока совершенно точно не способствует повышению иммунитета или защите организма от заболеваний.
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