Кусты-бабочки: что посадить на дачном участке

В период своего цветения этот куст буквально поражает воображение — на нем появляются цветы бордового, красного цвета. Цветение начинается в июле и продолжается до глубокой осени, а именно до первых заморозков. Ухаживать за кустом легко, однако время от времени его нужно будет подрезать. Лучше планировать это на зиму или на начало весны — так куст будет цвести более обильно и давать большое количество новых веток.