Кусты-бабочки: что посадить на дачном участке

Posted 5 июля, 10:02
Published 5 июля, 10:02
Modified 10 сентября, 03:31
Updated 10 сентября, 03:31
Белый куст (Buddleia davidii 'Dapconwhi') смотрится на участке очень красиво и изысканно. Он привлекает внимание бабочек, имеет компактные размеры и округлую форму. Цвести начинает, как правило, в мае или в июне, а заканчивается цветение уже осенью. Те цветы, которые увядают, закрывают собой новые бутоны, так что обрезать побеги с куста не нужно. Куст хорошо себя чувствует на освещенном участке, а высаживать его рекомендуется в дренированную почву.
Пряморастущий куст (Buddleia 'Boscranz') цветет красиво и очень обильно начиная с апреля или мая и до самой осени. Он смотрится аккуратно и не нуждается в сложном уходе.
В период своего цветения этот куст буквально поражает воображение — на нем появляются цветы бордового, красного цвета. Цветение начинается в июле и продолжается до глубокой осени, а именно до первых заморозков. Ухаживать за кустом легко, однако время от времени его нужно будет подрезать. Лучше планировать это на зиму или на начало весны — так куст будет цвести более обильно и давать большое количество новых веток.
Этот куст называется Buddleia Hybrid 'PDSI-1' и относится к категории цветущих, устойчивых к воздействию высокой температуры растений. Он отличается компактными размерами и небольшой высотой. Поливать его можно начинать сразу после того, как он укоренится. Бабочки слетаются на него очень активно, причем даже если куст спрятан в глубине садового участка.
Куст Buddleia davidii 'Tobud1305' растет вертикально и очень красиво цветет — на нем появляются эффектные красные цветы. Он не требует сложного и регулярного ухода. Куст может стать отличным решением для формирования живой изгороди. В период цветения он источает удивительно приятный аромат.
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