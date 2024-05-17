Сыгравший главного злодея поттерианы актер Рэйф Файнс стал похож на Дамблдора

Posted 17 мая, 17:53
Published 17 мая, 17:53
Modified 9 сентября, 23:14
Updated 9 сентября, 23:14
Как сообщает peopletalk.ru, 61-летний английский актер был замечен фанатами во вторник на вокзале Ньюкасла. Он спешил на поезд в обычной бейсболке и джинсовом костюме. Фотография знаменитости была опубликована на сайте Daily Mail.
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