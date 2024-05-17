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Posted 17 мая, 17:53

Published 17 мая, 17:53

Modified 9 сентября, 23:14

Updated 9 сентября, 23:14

Сыгравший главного злодея поттерианы актер Рэйф Файнс стал похож на Дамблдора

17 мая 2024, 17:53
Актер Рэйф Файнс, одной из ролей которого стал злодей Волан-де-Морт из саги о Гарри Поттере, с годами изменился и стал походить на чинного доброго волшебника Альбуса Дамблдора, возглавлявшего во вселенной Гарри Поттера Хогвартс.

Как сообщает peopletalk.ru, 61-летний английский актер был замечен фанатами во вторник на вокзале Ньюкасла. Он спешил на поезд в обычной бейсболке и джинсовом костюме. Фотография знаменитости была опубликована на сайте Daily Mail.

Рэйф Файнс запомнился фанатам поттерианы как самый опасный враг юного волшебника. После выхода первой части «Гарри Поттера» на экраны он буквально проснулся знаменитым.

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