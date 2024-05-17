Сыгравший главного злодея поттерианы актер Рэйф Файнс стал похож на Дамблдора

Актер Рэйф Файнс, одной из ролей которого стал злодей Волан-де-Морт из саги о Гарри Поттере, с годами изменился и стал походить на чинного доброго волшебника Альбуса Дамблдора, возглавлявшего во вселенной Гарри Поттера Хогвартс.