Спустя 30 лет на экраны вновь вернется «Счастливчик Гилмор» с Адамом Сэндлером

57-летний комедийный актер вернется к одной из своих самых известных ролей не только из-за ностальгии, но и ввиду обязательств перед стриминговым сервисом, инициировавшим перезапуск картины. Примечательно, что контракт, который актер заключил, дал ему достойный заработок, но испортил репутацию. Сэндлер сыграл в восьми кинокартинах, которые не принесли ему любви зрителей, а, напротив, собрали массу негативных откликов как от фанатов, так и от кинокритиков.