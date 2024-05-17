Спустя 30 лет на экраны вновь вернется «Счастливчик Гилмор» с Адамом Сэндлером

Posted 17 мая, 19:46
Published 17 мая, 19:46
Modified 9 сентября, 23:14
Updated 9 сентября, 23:14
В скором времени на большом экране фанаты «Бриджит Джонс», «Очень страшного кино», «Чумовой пятницы», «Голого пистолета» смогут наблюдать новые истории о жизни полюбившихся героев или переснятые старые сюжеты с более молодыми актерами.
Как сообщает peopletalk.ru, ссылаясь на The Hollywood Reporter, стало известно также о перезапуске комедии «Счастливчик Гилмор». В главной роли фильма мы вновь увидим Адама Сэндлера, который снимался в кинокартине 30 лет назад.
57-летний комедийный актер вернется к одной из своих самых известных ролей не только из-за ностальгии, но и ввиду обязательств перед стриминговым сервисом, инициировавшим перезапуск картины. Примечательно, что контракт, который актер заключил, дал ему достойный заработок, но испортил репутацию. Сэндлер сыграл в восьми кинокартинах, которые не принесли ему любви зрителей, а, напротив, собрали массу негативных откликов как от фанатов, так и от кинокритиков.
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