Сериал «Детство Шелдона» завершился после шести сезонов

Posted 17 мая, 10:32
Published 17 мая, 10:32
Modified 9 сентября, 23:12
Updated 9 сентября, 23:12
Сериал «Детство Шелдона» стартовал в 2017 году. Он понравился аудитории за свою атмосферу и связь с оригинальным шоу. «Теория большого взрыва» (ТБО), на которой основан этот сериал, закончилась в 2019 году.
В финале ТБО Шелдон Купер и его жена Эми Фарра Фаулер получили Нобелевскую премию по физике за свою работу по сверхсимметрии. Это стало кульминацией их научных достижений и долгих лет исследований. Также на церемонии вручения Шелдон произнес трогательную и необычно эмоциональную речь, поблагодарив своих друзей за их поддержку и признал, насколько они важны для него.
Напомним, что в «Детстве Шелдона» Иэн Армитидж воплотил юного Шелдона Купера, мальчика-гения, чьи умственные способности опережают его возраст. Поэтому ему сложно адаптироваться в обычной школе и найти общий язык со сверстниками.
Зои Перри сыграла его любящую, но строгую мать Мэри Купер, которая пытается сбалансировать требования к воспитанию гениального ребенка с заботой о своей семье. Ланс Барбер исполнил роль отца Шелдона, Джорджа Купера-старшего, тренера по футболу, который старается поддерживать сына, несмотря на их различия.
Энни Поттс блестяще сыграла бабушку Шелдона Конни Такер, или Мими, которая на протяжении всего сериала была самой большой союзницей юного гения.
В финале к сериалу присоединились и оригинальные актеры ТБО — Джим Парсонс и Маим Бялик, вновь воплотившие образы взрослого Шелдона и Эми. Это воссоединение, пожалуй, стало самым трогательным моментом для поклонников обоих сериалов.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14