Сериал «Детство Шелдона» завершился после шести сезонов

В финале ТБО Шелдон Купер и его жена Эми Фарра Фаулер получили Нобелевскую премию по физике за свою работу по сверхсимметрии. Это стало кульминацией их научных достижений и долгих лет исследований. Также на церемонии вручения Шелдон произнес трогательную и необычно эмоциональную речь, поблагодарив своих друзей за их поддержку и признал, насколько они важны для него.