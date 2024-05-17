7 блокирующих фраз, которые мешают вам разбогатеть

Posted 17 мая, 13:14
Published 17 мая, 13:14
Modified 9 сентября, 23:09
Updated 9 сентября, 23:09
Занимайтесь любимым делом, иначе вам не хватит энергии, чтобы стать по-настоящему успешным и состоятельным. Ни один человек не может преуспеть в том, что ему не нравится.
Богатые знают, что страсть — это настоящий секрет миллионеров. Дело в том, что богатые каждый день бегут на работу, испытывая страсть к тому, что они делают, которая подпитывает их усилия.
Вместо того, чтобы говорить, что вы ненавидите свою работу, перенаправьте эту энергию на поиск работы, которая вам нравится.
«Когда вы автоматически произносите слова „Я не могу себе этого позволить“, ваш мозг перестает работать», — пишет Роберт Кийосаки в своей книге «Богатый папа, бедный папа».
Эта фраза не заставляет вас решать проблемы, а пустит все на самотек. Вместо того чтобы заявлять: «Я не могу себе этого позволить», спросите: «Как я могу себе это позволить?»
В массах широко распространено убеждение, что люди не имеют права даже думать о богатстве или не достойны его. Между тем, богатые люди чаще говорят: «Почему не я?» Они верят, что успех естествен и они заслуживают его.
Быть богатым — это не привилегия. Быть богатым — это право.
Перестаньте говорить себе, что миллионы не про вас. Таким образом вы на корню отрубаете все возможности, которые доступны всем и перестаете двигаться.
Богатые люди всегда действуют, они стремятся к достижению богатства и не останавливаются, пока не достигнут того, к чему упорно шли. Это требует сосредоточенности, смелости, знаний, больших усилий, но самые успешные люди — это те, кто всегда готов принять вызов.
Многие люди склонны рассматривать свои дома как актив. Но владение недвижимостью — это скорее обязательство в виде выплаты по ипотеке, налогов, ремонта, содержания, которые забирают деньги из вашего кармана.
Вместо того, чтобы называть свой дом активом, богатые люди думают о нем как об ответственности, объясняет Роберт Кийосаки:
«Я не говорю, что не стоит покупать дом, — поясняет он. Я говорю о том, что вы должны понимать разницу между активом и пассивом. Когда я хочу дом побольше, я сначала покупаю активы, которые будут обеспечивать содержание такого дома».
Наполеон Хилл называет прокрастинацию одной из самых распространенных причин неудач:
«Большинство из нас ждет „подходящего времени“, чтобы начать делать что-то стоящее. Не ждите. Время никогда не будет „подходящим“, — пишет он в книге „Думай и богатей“.
Если вы хотите разбогатеть, начните сегодня и используйте те инструменты, которые у вас есть в данный момент. Возьмите книгу по личным финансам, послушайте подкаст об управлении капиталом и составьте финансовый план.
Самые богатые люди видят в деньгах все то хорошее, что они могут дать — свободу, возможности и изобилие. Они не боятся признать, что деньги могут решить большинство проблем.
Между тем, остальные склонны относиться к деньгам с безразличием или как к врагам. Это самое ошибочное отношение, которое никогда не приведет вас к богатству.
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