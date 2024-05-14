Советы Фэн-шуй, привлекающие богатство в 2024 году

Posted 14 мая, 13:00
Published 14 мая, 13:00
Modified 9 сентября, 22:59
Updated 9 сентября, 22:59
Новая одежда, косметика, расходы на ресторан, коммунальные платежи, плата за детский садик, лекарства… список бесконечен! Деньги действительно нужны на все, что так или иначе составляет нашу жизнь.
Стоит знать, что все деньги имеют янскую (мужскую, активную) природу, а энергия и время — иньскую (женскую, пассивную) природу. Чтобы стабилизировать эти силы для сохранения капитала необходимо приумножить поток позитивной энергии в той части дома, которая отвечает за деньги.
В фен-шуе такой стороной считается юго-восточная часть дома. Здесь правит энергия дерева и зеленый цвет — место изобилия, богатства и преуспевания. Любой человек может активизировать его, наполним денежными талисманами и соответствующими цветами.
Наполните южный уголок вашего дома растениями, поставив туда цветущий горшок. Также можно использовать вазы с букетами свежих цветов. Поскольку зеленый цвет ассоциируется с финансами, то усилить действие энергии можно если разместив в этом секторе денежное дерево.
Вы могли бы использовать зеленый цвет в интерьере своего дома, покрасив стену юго-восточной стороны соответствующей краской или постелив на пол зеленый ковер. Шторы и светильники зеленого цвета также могут дополнить эстетику вашего интерьера.
Текущая вода — символ богатства. В секторе, отвечающем за финансы, можно разместить небольшой искусственный фонтан или рисунки с текущей водой, например изображение водопада.
Однако ванная комнат, по правилам фен-шуя, смывает богатство, поэтому ее расположение в юго-восточной стороне дома считается неблагоприятным.
Для активизации денежной энергии хорошо хранить в левом углу вашего дома воду в неглубокой металлической посуде с металлической черепахой и несколькими камнями натурального цвета, например аметистом.
Черепаха, согласно Васту Шастре, приносит финансовую стабильность. Держать ее следует в воде, чтобы удвоить ее силу. Известно, что она приветствует удачу, богатство, мир, процветание, силу, долголетие и гармонию.
Также можно хранить металлическую фигурку черепахи, символизирующую рост дохода. А вот хрустальную черепаху нужно держать только в северо-западном или юго-западном направлении.
Китайский фольклор о трехногой денежной лягушке повествует о том, что богатство или изобилие может приходить даже из неизвестного источника, поэтому этот амулет будет полезен тем, кто хочет открыть для себя новые виды инвестиций.
Вы можете украсить свою спальню картиной с видом на море, поместив рядом на полку китайские монеты, денежную лягушку, статуэтку счастливой свиньи или декоративную копилку, чтобы увеличить вашу удачу. Также в спальне будут удачными деревянная мебель с зеленой обивкой, шторы или гобелен.
Фиолетовые и золотые цвета также активизируют денежную энергию вашего дома, поэтому использование в интерьере картин, ваз и скульптур в этих оттенках благополучно скажется на вашем благосостоянии.
Золотая рыбка — еще один талисман богатства и изобилия. Держите любую статую или изображение рыбки в денежном секторе, так как она привлекает удачу и гарантирует, что богатство останется на месте и не покинет вас.
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