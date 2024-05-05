10 лучших фильмов о деньгах, которые вдохновят стать миллионером

Posted 5 мая, 20:31
Published 5 мая, 20:31
Modified 9 сентября, 22:39
Updated 9 сентября, 22:39
«Эта замечательная жизнь» — классический фильм 1947 года с Джеймсом Стюартом и Донной Рид в главных ролях. Кинокартина рассказывает историю Джорджа Бейли, разочарованного в жизни бизнесмена. Его посещает ангел, который показывает ему, какой была бы жизнь, если бы его никогда не существовало.
Фильм был номинирован на пять премий «Оскар» в категориях «Лучший фильм», «Лучший актер» и «Лучший режиссер».
«Волк с Уолл-стрит» рассказывает правдивую историю Джордана Белфорта, богатого биржевого маклера, который оказывается втянутым в преступность и коррупцию только для того, чтобы стать мишенью федерального правительства.
В фильме режиссера Мартина Скорсезе задействованы все звезды во главе с Леонардо Ди Каприо, Джоной Хилл и Марго Робби. Несмотря на то, что «Волк с Уолл-стрит» ушел с пустыми руками, он был номинирован на пять премий «Оскар» в 2014 году на «Лучшую мужскую роль», «Лучшую мужскую роль второго плана» и «Лучший фильм года».
«Миллионер из трущоб» — вдохновляющая история подростка из Мумбаи по имени Джамал. Фильм рассказывает историю жизни парня, начиная с его раннего детства в трущобах и заканчивая судьбоносным появлением в индийской версии «Кто хочет стать миллионером?».
На церемонии вручения премии «Оскар» 2009 года кинолента получила 8 из 10 номинаций на премию «Оскар», включая «Лучший фильм года».
Уилл Смит и его реальный сын Джейден вместе снялись «В погоне за счастьем». Основанный на реальной истории фильм рассказывает о том, как Крис Гарднер прошел путь от бездомности со своим маленьким сыном до многообещающей карьеры биржевого маклера.
Уилл Смит и фильм были очень хорошо приняты на международном уровне. Смит даже был номинирован на премию Оскар за лучшую мужскую роль на церемонии вручения премии Оскар 2007 года.
«Человек, который изменил все» — биографическая драма, вышедшая на экраны в 2011 году. Фильм рассказывает правдивую историю Билли Бина, генерального менеджера бейсбольной команды Oakland A's. Работая с одним из самых скудных бюджетов в спорте, Бин использует уникальный алгоритм, чтобы находить и привлекать на свою сторону лучших новичков.
В ленте снялись Брэд Питт в роли Бина, а также Джона Хилл, Робин Райт, Филип Сеймур Хоффман и Крис Пратт.
Дэн Эйкройд и Эдди Мерфи сыграли главные роли в комедии 1983 года «Поменяться местами». Два легендарных актера снялись в роли афериста и инвестора, «которые поменялись местами в результате пари.
Фильм, который был номинирован на одну премию «Оскар» и две премии BAFTA, остается популярным и сегодня.
«Уолл-стрит» — классический фильм 1987 года с Майклом Дугласом и Чарли Шином в главных ролях. Последний играет наивного молодого биржевого брокера, который готов сделать все возможное, чтобы достичь вершины, даже если это означает торговлю незаконной внутренней информацией.
За роль корпоративного рейдера Гордона Гекко Дуглас был удостоен премии «Оскар» за лучшую мужскую роль на церемонии вручения премии «Оскар» 1988 года.
«Джерри Магуайр» — драматическая комедия 1996 года с Томом Крузом, Кубой Гудингом-младшим и Рене Зеллвегер в главных ролях. В классическом фильме Круз играет главную роль, недавно уволенного спортивного агента, который пытается стать независимым с единственным спортсменом-клиентом, который осмелился остаться с ним.
Фильм получил награду за лучшую мужскую роль второго плана (Гудинг-младший).
«Деловая женщина» — драматическая комедия 1988 года о секретарше по имени Тесс, которую сыграла Мелани Гриффит. Когда ее босс крадет ее идею, она стремится отомстить, притворяясь, что у нее его работа. В списке лучших актеров значатся Харрисон Форд, Сигурни Уивер, Алек Болдуин и Джоан Кьюсак.
В фильме «Джой» актриса Дженнифер Лоуренс играет реальную Джой Мангано, мать-одиночку, ставшую влиятельной бизнесвумен благодаря уникальной идее швабры. В фильме также снимаются Брэдли Купер, Роберт Де Ниро и Вирджиния Мэдсен.
Игра Лоуренс была высоко оценена критиками и даже принесла ей номинацию на премию «Оскар» за лучшую женскую роль в 2016 году.
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