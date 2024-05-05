10 лучших фильмов о деньгах, которые вдохновят стать миллионером

В фильме режиссера Мартина Скорсезе задействованы все звезды во главе с Леонардо Ди Каприо, Джоной Хилл и Марго Робби. Несмотря на то, что «Волк с Уолл-стрит» ушел с пустыми руками, он был номинирован на пять премий «Оскар» в 2014 году на «Лучшую мужскую роль», «Лучшую мужскую роль второго плана» и «Лучший фильм года».