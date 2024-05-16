Топ-10 богатейших людей мира по состоянию на 1 мая 2024 года

По состоянию на 1 мая 2024 года Франсуаза Бетанкур Мейерс из Франции была самой богатой женщиной в мире. Ее состояние оценивается в 95,4 миллиарда долларов, она занимает 15-е место среди богатейших людей мира. По данным Forbes, состояние Франсуазы заключается в доле владения косметическим гигантом L'Oreal, которую она унаследовала от своей покойной матери.