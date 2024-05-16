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Posted 16 мая, 13:58

Published 16 мая, 13:58

Modified 9 сентября, 23:09

Updated 9 сентября, 23:09

Топ-10 богатейших людей мира по состоянию на 1 мая 2024 года

Топ-10 богатейших людей мира по состоянию на 1 мая 2024 года

16 мая 2024, 13:58
Фото: Изображение Midjourney
Топ-10 богатейших людей мира по состоянию на 1 мая 2024 года
Расскажем, какой миллиардер обогнал Илон Маска, оставив его позади себя и какое место стал занимать Бил Гейтс после 30-летнего лидерства в списке Forbes самых богатых людей мира

Бернар Арно, генеральный директор LVMH, ведущей мировой компании по производству предметов роскоши, продолжает оставаться самым богатым человеком в мире по состоянию на 1 мая 2024 года, возглавляя список миллиардеров Forbes в режиме реального времени.

Следом за ним располагается Илон Маск, который еще недавно был на третьем месте. Однако он быстро восстановил свой статус после 15% роста акций Tesla 29 апреля 2024 года, увеличив свое чистое состояние на 14,5 миллиарда долларов.

Несмотря на отставание от Арно, Маск сократил разрыв в богатстве: состояние Бернара в настоящее время составляет 209,4 миллиарда долларов, что примерно на 10 миллиардов долларов больше, чем у Маска.

Основатель Amazon Джефф Безос опустился на третье место с состоянием в 193,3 миллиарда долларов, в то время как Марк Цукерберг зафиксировал состояние в 151,2 миллиарда долларов за этот период

Основатель Microsoft Билл Гейтс, который около трех десятилетий был самым богатым человеком в мире, оценил свое состояние в 128 миллиардов долларов, что делает его девятым в списке, который еще месяц назад был на седьмом месте.

По состоянию на 1 мая 2024 года Франсуаза Бетанкур Мейерс из Франции была самой богатой женщиной в мире. Ее состояние оценивается в 95,4 миллиарда долларов, она занимает 15-е место среди богатейших людей мира. По данным Forbes, состояние Франсуазы заключается в доле владения косметическим гигантом L'Oreal, которую она унаследовала от своей покойной матери.

1. Бернар Арно

  • Чистое состояние: 209,4 миллиарда долларов
  • Источник: LVMH / предметы роскоши Возраст: 75
  • Место жительства: Париж
  • Гражданство: Франция

2. Илон Маск

  • Чистое состояние: 199,6 миллиарда долларов
  • Источник: Tesla, SpaceX, X (Twitter) Возраст: 52
  • Место жительства: Остин, Техас
  • Гражданство: США.

3. Джефф Безос

  • Чистое состояние: 193,3 миллиарда долларов
  • Источник: Amazon
  • Возраст: 60
  • Место жительства: Майами, Флорида
  • Гражданство: США

4. Марк Цукерберг

  • Чистое состояние: 151,2 миллиарда долларов
  • Источник: Meta* признана запрещенной в России организацией
  • Возраст: 39 лет
  • Место жительства: Пало-Альто, Калифорния

5. Ларри Эллисон

  • Чистое состояние: 142,8 миллиарда долларов
  • Источник: Oracle
  • Возраст: 79 лет
  • Место жительства: Вудсайд, Калифорния
  • Гражданство: США.

6. Ларри Пейдж

  • Чистое состояние: 135,4 миллиарда долларов
  • Источник: Google
  • Возраст: 51
  • Место жительства: Пало-Альто, Калифорния
  • Гражданство: США

7. Уоррен Баффет

  • Чистое состояние: 131 миллиард долларов
  • Источник: Berkshire Hathaway
  • Возраст: 93 года
  • Место жительства: Омаха, Небраска
  • Гражданство: США.

8. Сергей Брин

  • Чистое состояние: $ 129,9 млрд
  • Источник: Google
  • Возраст: 50
  • Место жительства: Лос-Альтос, Калифорния
  • Гражданство: США

9. Билл Гейтс

  • Чистое состояние: 127 миллиардов долларов
  • Источник: Microsoft, инвестиции
  • Возраст: 68 лет
  • Место жительства: Медина, Вашингтон
  • Гражданство: США.

10. Стив Балмер

  • Чистое состояние: 117,1 миллиарда долларов
  • Источник: Microsoft, Clipper, инвестиции
  • Возраст: 68
  • Место жительства: Хантс-Пойнт, Вашингтон
  • Гражданство: США
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