Топ-10 богатейших людей мира по состоянию на 1 мая 2024 года

Posted 16 мая, 13:58
Published 16 мая, 13:58
Modified 9 сентября, 23:09
Updated 9 сентября, 23:09
Бернар Арно, генеральный директор LVMH, ведущей мировой компании по производству предметов роскоши, продолжает оставаться самым богатым человеком в мире по состоянию на 1 мая 2024 года, возглавляя список миллиардеров Forbes в режиме реального времени.
Следом за ним располагается Илон Маск, который еще недавно был на третьем месте. Однако он быстро восстановил свой статус после 15% роста акций Tesla 29 апреля 2024 года, увеличив свое чистое состояние на 14,5 миллиарда долларов.
Несмотря на отставание от Арно, Маск сократил разрыв в богатстве: состояние Бернара в настоящее время составляет 209,4 миллиарда долларов, что примерно на 10 миллиардов долларов больше, чем у Маска.
Основатель Amazon Джефф Безос опустился на третье место с состоянием в 193,3 миллиарда долларов, в то время как Марк Цукерберг зафиксировал состояние в 151,2 миллиарда долларов за этот период
Основатель Microsoft Билл Гейтс, который около трех десятилетий был самым богатым человеком в мире, оценил свое состояние в 128 миллиардов долларов, что делает его девятым в списке, который еще месяц назад был на седьмом месте.
По состоянию на 1 мая 2024 года Франсуаза Бетанкур Мейерс из Франции была самой богатой женщиной в мире. Ее состояние оценивается в 95,4 миллиарда долларов, она занимает 15-е место среди богатейших людей мира. По данным Forbes, состояние Франсуазы заключается в доле владения косметическим гигантом L'Oreal, которую она унаследовала от своей покойной матери.
1. Бернар Арно
2. Илон Маск
3. Джефф Безос
4. Марк Цукерберг
5. Ларри Эллисон
6. Ларри Пейдж
7. Уоррен Баффет
8. Сергей Брин
9. Билл Гейтс
10. Стив Балмер
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