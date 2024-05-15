6 принципов книги «Психология денег», сделавшие из простого заправщика — миллионера

Хаузел рассказывает историю Рональда Рида, служащего бензоколонки и уборщика, который в конечном счете стал крупным инвестором. На протяжении всей своей жизни Рид постепенно копил, откладывая все, что мог, а потом инвестировал деньги в акции. Когда он умер в возрасте 92 лет, о нем писали как о самом богатом пенсионере, поскольку его состояние превышало $8 млн, из которых большая часть была создана благодаря сложным процентам.