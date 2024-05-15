6 принципов книги «Психология денег», сделавшие из простого заправщика — миллионера

Posted 15 мая, 18:46
Published 15 мая, 18:46
Modified 9 сентября, 23:04
Updated 9 сентября, 23:04
«Психология денег» (16+) — это увлекательная книга, показывающая, что способность достичь богатства больше зависит от личных навыков и поведения, чем от интеллекта. Автор Морган Хаузел демонстрирует свои убеждения серией коротких рассказов о судьбах людей, чья жизнь так или иначе связана с деньгами.
В книге рассказывается о преимуществах бережливости, важности накопления и о том, что в действительности не важно, сколько вы зарабатываете денег. Любой человек может начать копить, даже имея минимальную зарплату.
Способность откладывать значительную часть своего дохода связана с бережливым образом жизни. Автор книги считает, что чем меньше вы соревнуетесь покупками со своими друзьями, тем меньше будете тратить свои деньги.
Скромный образ жизни часто является более мощным фактором для накоплений, чем увеличивающиеся со временем доходы.
Хаузел отмечает, что копить деньги просто ради экономии — жизненно важный навык. Например, внезапная потеря работы или болезнь будут гораздо менее травмирующими, если у вас есть деньги, которые помогут вам пережить это.
Автор книги подчеркивает, что создание капитала имеет мало общего с размером доходов и во многом зависит от желания откладывать деньги.
Хаузел рассказывает историю Рональда Рида, служащего бензоколонки и уборщика, который в конечном счете стал крупным инвестором. На протяжении всей своей жизни Рид постепенно копил, откладывая все, что мог, а потом инвестировал деньги в акции. Когда он умер в возрасте 92 лет, о нем писали как о самом богатом пенсионере, поскольку его состояние превышало $8 млн, из которых большая часть была создана благодаря сложным процентам.
В книге сравнивается скромная жизнь Рида с историей образованного и высокооплачиваемого руководителя Merrill Lynch, который ушел на пенсию в возрасте 40 лет. Расточительный образ жизни и покупка дорогой недвижимости в конечном итоге привели его к банкротству. Рассказывая эти истории Хаузел подчеркивает, что финансовый успех в большей степени зависит от того, как вы себя ведете, чем от того, что вы знаете.
В «Психологии денег» приводятся примеры инвесторов, которым удавалось разбогатеть, но не удалось сохранить свой капитал. Экономия и откладывание денег могут стать отличным стартом на пути к созданию богатства, но именно страх все потерять могут помочь сохранить накопленное. Установка на выживания необходима для сохранения богатства, поскольку она сводится к желанию быть финансово неуязвимым.
По сути, сложные проценты — это деньги, которые вы зарабатываете на процентах со своего капитала с течением времени. В книге Хаузел приводит пример известного инвестора Уоррена Баффета, чей чистый капитал составляет около $110 миллиардов. Большую часть суммы он получил благодаря вкладам под процент.
Хаузел на протяжении всей книги неоднократно подчеркивает важность бережливости и скромности, рассказывая, что настоящее богатство не видимо глазу.
Истинные миллионеры скорее всего будут водить недорогую машину, жить в небольшом доме и носить простую одежду. И наоборот, человек, ведущий роскошный образ жизни, на самом деле может не иметь никаких сбережений.
Если красивые машины и большие дома — это то, что люди замечают и чем восхищаются, то сбережения и инвестиционные портфели — это то, что мы не видим.
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