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Posted 13 мая, 09:02

Published 13 мая, 09:02

Modified 9 сентября, 22:55

Updated 9 сентября, 22:55

8 полезных книг, которые помогут выбраться из бедности и самореализоваться

9 полезных книг, которые помогут выбраться из бедности и стать миллионером

13 мая 2024, 09:02
Фото: Изображение Midjourney
8 полезных книг, которые помогут выбраться из бедности и самореализоваться
Книги по саморазвитию и финансовой грамотности не зря являются самыми популярными среди читателей. Они могут помочь изменить жизнь, увеличить свой капитал, а также заставляют поверить в то, что перемены реальны и являются половиной успеха.

Книги по саморазвитию и самопомощи, в том числе по финансовой грамотности, помогают людям улучшить свою жизнь. Они предлагают стратегии от экспертов, которые сами сталкивались с проблемами и находили способы их преодоления.

9 самых полезных книг, которые улучшат ваше финансовое состояние и заставят думать как миллионер

 

Харв Экер: Думай как миллионер. 17 уроков состоятельности для тех, кто готов разбогатеть (18+)

В этой книге исследуются концепции, лежащие в основе того, почему некоторым людям легко приобретать богатство, в то время как другие борются за финансовое выживание.

Автор Экер использует множество анекдотов и исследований, чтобы помочь читателю определить свой «план успеха» и учит читателей, как улучшить свое мышление, чтобы достичь более высокого уровня финансового успеха.

Покажите мне деньги! Полное руководство по управлению бизнесом для предпринимателя-лидера. Дейв Рэмси (16+)

Отличная книга, которая учит людей делать маленькие шаги к богатству. Дэйв Рэмси стал миллионером в двадцать с небольшим и обанкротился, прежде чем снова стать миллионером.

Опыт автора помогает вам понять, что стать миллионером — это только первый шаг. Важным элементом является сохранение ваших с трудом заработанных денег и заставить их работать на вас.

 

Думай и богатей Хилл Наполеон (16+)

«Думай и богатей» рекомендуется всем, кто стремится зарабатывать больше денег. Автор Наполеон Хилл делится 13 проверенными принципами личного и финансового успеха. Его теория заключается в том, что то, как вы думаете, определяет ваши действия, которые приводят к результатам.

После прочтения книги у вас будут инструменты, позволяющие сосредоточиться на достижении финансового успеха и предпринять необходимые шаги к финансовой свободе.

 

Мой сосед — миллионер. Почему работают одни, а богатеют другие? Секреты изобильной жизни 16+ Данко Уильям Д. (16+)

Эта книга представляет собой увлекательное, глубокое исследование американских миллионеров, сделавших себя сами. Всесторонние результаты исследования показывают, что многие миллионеры — обычные люди, которые не расточительны и живут скромно.

Автор предлагает практические стратегии наращивания благосостояния, включая соблюдение финансовой дисциплины, сбережения и составление бюджета для долгосрочного обогащения.

 

Рамит Сети: Я научу тебя быть богатым. 6-недельная программа по увеличению благосостояния (12+)

Это не просто книга, а шестинедельная программа, разработанная для того, чтобы помочь вам управлять своими финансами. Она учит осознанно относиться к своим расходам, чтобы вы совершали меньше импульсивных покупок и оптимизировали свои сбережения и инвестиции.

Книга отлично подходит для молодых профессионалов бизнеса, желающих заложить прочный фундамент для долгосрочного обогащения.

 

Миллионер — автоматически. Дэвид Бах (12+)

Когда мы молоды, то часто откладываем принятие финансовых решений и стараемся наверстывать упущенное в более поздние годы. «Автоматический миллионер» — мощный пошаговый план, который научит как жить и стать богатым, автоматизировать инвестиции и сбережения.

Бах призывает нас всегда платить в первую очередь себе и согласовывать свои финансовые решения с долгосрочными целями и ценностями. Автоматизация процесса означает меньшую зависимость от дисциплины и силы воли.

 

Робин, Домингес, Тилфорд: Кошелек или жизнь? Вы контролируете деньги или деньги контролируют вас (12+)

Ваши деньги или ваша жизнь — 9 шагов к преобразованию ваших отношений с деньгами. В книге представлен новый подход к пониманию наших отношений с деньгами. Она включает множество упражнений, которые помогут лучше понять наше денежное мышление.

 

Денежное мышление. Вишал Джордж (16+)

Цель этой книги — помочь людям достичь финансовой свободы, научив их делать простые шаги в инвестировании. Идеи автора научат вас делать хороший выбор, обретая уверенность в достижении ваших финансовых мечтаний.

 

Психология денег. Вечные уроки богатства, жадности и счастья. Хаузел Морган (16+)

Эта книга о том, как вы думаете и ведете себя в отношении денег. Авторы объясняют, что люди принимают финансовые решения эмоционально, а не путем составления электронной таблицы или разговора с финансовым консультантом.

Авторы собрали 19 коротких историй о странных способах, которыми люди думают о деньгах. Уроки, которые вы усвоите, научат вас осмысливать свои решения, связанные с получением денег и делать меньше эмоциональных и импульсивных выборов.

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#Эмилия Шпилева#Деньги#Финансы#Инвестиции#Финансовая помощь#Накопления#Книги#Финансовая грамотность#Мотивация
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