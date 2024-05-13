9 полезных книг, которые помогут выбраться из бедности и стать миллионером

Это не просто книга, а шестинедельная программа, разработанная для того, чтобы помочь вам управлять своими финансами. Она учит осознанно относиться к своим расходам, чтобы вы совершали меньше импульсивных покупок и оптимизировали свои сбережения и инвестиции.