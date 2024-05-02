5 лучших книг по финансовой грамотности всех времен

Авторы книги изучили привычки и образ жизни более 1000 миллионеров. Они обнаружили, что у большинства из них была одна общая черта: они жили не по средствам. Это означает, что они не тратили все свои деньги на дорогие вещи, такие как модные машины или большие дома. Вместо этого они копили свои деньги и инвестировали их в то, что помогло бы им зарабатывать больше в долгосрочной перспективе.