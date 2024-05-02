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Posted 2 мая, 05:55

Published 2 мая, 05:55

Modified 9 сентября, 22:28

Updated 9 сентября, 22:28

5 лучших книг по финансовой грамотности всех времен

5 лучших книг по финансовой грамотности всех времен

2 мая 2024, 05:55
Фото: Изображение Midjourney
5 лучших книг по финансовой грамотности всех времен
Расскажем, какие книги смогут перевернуть мир и поменять мышление, чтобы научиться экономить деньги, создавать «подушку безопасности» и даже инвестировать

Почему нужно читать книги по финансовой грамотности

Если вы хотите улучшить свою жизнь, чтение книг по финансовой грамотности — отличный способ начать это делать. Книги могут дать вам знания, необходимые для принятия правильных финансовых решений, научат как составлять бюджет и копить сбережения для инвестирования.

«Простой путь к богатству» (16+)

Дж. Л. Коллинз

Книга «Простой путь к богатству» Дж.Л. Коллинз полезна всем, кто хочет узнать о личных финансах и инвестировании.

Автор обладает простым стилем письма, который легко понять. Он разбивает сложные финансовые концепции на простые термины, использует примеры и аналогии, которые понятны. Например, он сравнивает инвестирование с посадкой дерева. Точно так же, как дереву нужно время, чтобы вырасти, инвестированию требуется время, чтобы созреть и принести плоды.

Один из важнейших уроков книги — сила сбережений и инвестирования на ранней стадии. Автор подчеркивает важность создания накоплений как можно раньше. Он объясняет, как даже небольшие деньги могут значительно вырасти со временем.

Мой сосед — миллионер. Почему работают одни, а богатеют другие? Секреты изобильной жизни (16+)

Данко Уильям Д.

«Мой сосед — миллионер» — это книга о том, как люди становятся миллионерами. В оригинале книга написана Томасом Дж. Стэнли и Уильямом Д. Данко. Она наполнена интересными фактами и историями, которые помогут вам понять важность сбережений и инвестирования.

Авторы книги изучили привычки и образ жизни более 1000 миллионеров. Они обнаружили, что у большинства из них была одна общая черта: они жили не по средствам. Это означает, что они не тратили все свои деньги на дорогие вещи, такие как модные машины или большие дома. Вместо этого они копили свои деньги и инвестировали их в то, что помогло бы им зарабатывать больше в долгосрочной перспективе.

Авторы также обнаружили, что многие миллионеры открывали бизнес или работали в хорошо оплачиваемых отраслях. Они были готовы упорно трудиться и идти на риск для достижения своих финансовых целей.

Еще один интересный факт из книги заключается в том, что многие миллионеры не выставляют напоказ свое богатство. Они могут водить старые автомобили, носить простую одежду и жить в скромных домах. Это показывает, что дело не в том, сколько денег вы тратите, а в том, сколько вы сберегаете и инвестируете.

«Богатство чаще всего является результатом образа жизни, полного упорного труда, настойчивости, планирования и, прежде всего, самодисциплины». — Томас Дж. Стэнли.

Самый богатый человек в Вавилоне (16+)

Джордж Сэмюэл Клэйсон

«Самый богатый человек в Вавилоне» — классическая книга Джорджа Сэмюэля Клэсона о личных финансах и управлении капиталом. Финансовые советы представлены в виде притч и историй, что делает их увлекательными и интересными.

Действие книги происходит в древнем Вавилоне и рассказывает историю человека по имени Аркад. Он становится самым богатым человеком в городе и делится своими секретами богатства с группой людей. Эти секреты лежат в основе финансовых советов книги. Некоторые ключевые уроки из книги включают важность экономии денег и ценность упорного труда.

Кошелек или жизнь? (12+)

Вики Робин и Джо Домингес

«Кошелек или жизнь?» — фантастическая книга, которая учит мудро распоряжаться деньгами. Вики Робин и Джо Домингес объяснили, как экономить, тратить и достичь финансовой независимости.

Книга полна практических советов и инструментов, которые помогут взять под контроль наши финансы. Один из самых важных уроков, который здесь дается — это концепция отслеживания наших расходов. Таким образом, мы можем видеть, куда уходят наши деньги и корректировать свои привычки к расходованию средств.

Еще один важный урок, которому учит эта книга, — это концепция ценности нашего времени. Мы часто тратим деньги на вещи, которые не приносят нам особой радости. И эта книга учит нас учитывать реальную стоимость наших покупок. Это касается времени и усилий, которые требуются, чтобы заработать деньги для их оплаты.

В книге также объясняется разница между сбережениями и инвестированием. В ней даются практические советы по сбережению и инвестированию наших денег на будущее.

Психология денег. Вечные уроки богатства, жадности и счастья (16+)

Моргана Хаусела

«Психология денег» — увлекательная книга, которая учит более конструктивно думать о деньгах. Автор книги Морган Хаузел — финансовый писатель.

Книга знакомит нас с концепцией финансовой психологии, которая показывает, как наши мысли и эмоции влияют на финансовые решения. Она также учит как развивать здоровые отношения с деньгами, а один из самых важных уроков, которому учит эта книга, это важность времени, когда речь заходит о деньгах. Она дает представление о финансах в долгосрочной перспективе и направлена на то, чтобы избегать импульсивных решений, которые могут повредить нашему финансовому будущему.

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#Эмилия Шпилева#Деньги#Финансы#Финансовая помощь#Сбережения#Книги#Финансовая грамотность
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