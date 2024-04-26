10 привычек самых богатых людей, которые помогут добиться успеха

Успешные люди постоянно работают над своими целями и фокусируются именно на них. Они не думают о прошлом, а строят будущее, учатся на неудачах. Также они мыслят долгосрочно и постоянно смотрят на то, как достигают своих целей и чего добиваются. Богатые люди не позволят никому вмешиваться в их повседневную жизнь и отвлекать их от целей.