Как начать копить деньги: 6 необычных способов для скряг и лентяев

Делать покупки из состояния скуки больше похоже на желание чего-то, чего вы не знаете. Это может быстро привести к финансовому краху. Но когда вы останавливаете себя и откладываете эту сумму денег вместо траты на то, что вам на самом деле безразлично, вы становитесь не только умнее, но и богаче.