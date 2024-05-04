Как начать копить деньги: 6 необычных способов для скряг и лентяев

Posted 4 мая, 12:48
Published 4 мая, 12:48
Modified 9 сентября, 22:38
Updated 9 сентября, 22:38
Рассказываем про шесть хитрых способов, которые позволят вам меньше тратить денег. Каждый человек может устроить себе личный челлендж, чтобы задействовать пару методов или даже все одновременно.
Потратив совсем немного усилий на эти действия вы обнаружите, что уже через 3 месяца у вас будут самые настоящие накопления с внушительными нулями.
Люди часто признаются себе, что не могут откладывать деньги, тратя их на ненужные товары. В связи с этим многие банковские приложения нашли для своих клиентов самый легких способ, позволяющий незаметно копить. От вас не требуется ничего, кроме установления настроек в банковском приложении.
Чтобы лично не переводить деньги на сберегательный счет, нужно настроить автоматические переводы. Подумайте, какую сумму вы могли бы откладывать с каждой зарплаты и задайте эти параметры к карте, например делая отчисления по 25% каждый месяц. Таким образом, вы копите деньги, даже не задумываясь об этом!
Начните играть в игру «100 рублей» — это старое, но полезное занятие, которое может помочь вашим сбережениям расти. Как только в руках оказываются 100 рублей, откладывайте их в специально отведенную коробку и наблюдайте как инвестиции увеличиваются с каждым днем.
Точно также вы можете поступать с каждой 10-рублевой монетой, которая попадается на глаза. Для этого способа используйте старый метод: найдите трехлитровую стеклянную банку, закатайте ее железной крышкой и сделайте в ней прорезь, в которую можно опустить монетку. Таким образом, вы можете копить, но не брать монеты. В одной такой банке помещается от 22 000 до 24 000 рублей.
Если вы не располагаете большими финансами, то вам нужна стратегия с еще меньшими затратами. Попробуйте откладывать всего по 100 рублей в день — это совсем незначительная сумма для экономии и уж точно лучше, чем совсем ничего.
Через определенное время у вас будет:
Если это вас вдохновило, то со следующего года можно бросить себе вызов и откладывать уже по 200 рублей, которые превратятся в:
Делать покупки из состояния скуки больше похоже на желание чего-то, чего вы не знаете. Это может быстро привести к финансовому краху. Но когда вы останавливаете себя и откладываете эту сумму денег вместо траты на то, что вам на самом деле безразлично, вы становитесь не только умнее, но и богаче.
Совершая регулярные набеги в интернет-магазин и откладывая множество товаров в корзину, зачастую деньги оказываются потраченными зря. Неужели все эти вещи так необходимы и вы ими пользуетесь? Или решающую роль играет импульсивное желание?
Введите правило 24 часов: вы добавляете товар в корзину, но ждете до следующего дня, прежде чем его купить. У вас будет день на обдумывание покупки, так ли она действительно нужна. Но чаще всего приходит понимание, что на самом деле этот товар вас больше не волнует.
Выбор одного дня в неделю, в котором вы не потратите ни рубля, может обуздать желание тратить деньги. Даже если вы увидите вещь, которую хочется приобрести, придется подождать сутки. Но к тому времени это может уже не понадобиться!
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