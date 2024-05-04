newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 мая, 12:48

Published 4 мая, 12:48

Modified 9 сентября, 22:38

Updated 9 сентября, 22:38

Как начать копить деньги: 6 необычных способов для скряг и лентяев

Как начать копить деньги: 6 необычных способов для скряг и лентяев

4 мая 2024, 12:48
Фото: 1MI
Как начать копить деньги: 6 необычных способов для скряг и лентяев
Эти советы по экономии денег настолько хитрые и требуют минимальных усилий, что уже через 3 месяца вы обнаружите у себя на счету внушительную сумму денег

Рассказываем про шесть хитрых способов, которые позволят вам меньше тратить денег. Каждый человек может устроить себе личный челлендж, чтобы задействовать пару методов или даже все одновременно.

Потратив совсем немного усилий на эти действия вы обнаружите, что уже через 3 месяца у вас будут самые настоящие накопления с внушительными нулями.

Как заставить себя копить на финансовую подушку безопасности: 5 хитрых способов
Узнать подробнее

1. Настройте автоматические переводы на свой сберегательный счет

Люди часто признаются себе, что не могут откладывать деньги, тратя их на ненужные товары. В связи с этим многие банковские приложения нашли для своих клиентов самый легких способ, позволяющий незаметно копить. От вас не требуется ничего, кроме установления настроек в банковском приложении.

Чтобы лично не переводить деньги на сберегательный счет, нужно настроить автоматические переводы. Подумайте, какую сумму вы могли бы откладывать с каждой зарплаты и задайте эти параметры к карте, например делая отчисления по 25% каждый месяц. Таким образом, вы копите деньги, даже не задумываясь об этом!

Настройте автоматические переводы на свой сберегательный счетНастройте автоматические переводы на свой сберегательный счет
Настройте автоматические переводы на свой сберегательный счет. Фото: 1MI

2. Сохраняйте каждую купюру в размере 100 рублей, которая попадется вам на глаза

Начните играть в игру «100 рублей» — это старое, но полезное занятие, которое может помочь вашим сбережениям расти. Как только в руках оказываются 100 рублей, откладывайте их в специально отведенную коробку и наблюдайте как инвестиции увеличиваются с каждым днем.

3 способа накопить 1 миллион при средней зарплате 35 тысяч рублей
Узнать подробнее

Точно также вы можете поступать с каждой 10-рублевой монетой, которая попадается на глаза. Для этого способа используйте старый метод: найдите трехлитровую стеклянную банку, закатайте ее железной крышкой и сделайте в ней прорезь, в которую можно опустить монетку. Таким образом, вы можете копить, но не брать монеты. В одной такой банке помещается от 22 000 до 24 000 рублей.

Сохраняйте каждые 10 рублей, которые попадаются вам на глазаСохраняйте каждые 10 рублей, которые попадаются вам на глаза
Сохраняйте каждые 10 рублей, которые попадаются вам на глаза. Фото: Изображение Midjourney

3. Попробуйте экономить всего 100 рублей в день — это лучше, чем ничего

Если вы не располагаете большими финансами, то вам нужна стратегия с еще меньшими затратами. Попробуйте откладывать всего по 100 рублей в день — это совсем незначительная сумма для экономии и уж точно лучше, чем совсем ничего.

Через определенное время у вас будет:

  • 1 месяц — 3 000 рублей
  • 3 месяца — 9 000 рублей
  • 6 месяцев — 18 000 рублей
  • 1 год — 36 000 рублей
5 очевидных вещей, которые мешают людям разбогатеть
Узнать подробнее

Если это вас вдохновило, то со следующего года можно бросить себе вызов и откладывать уже по 200 рублей, которые превратятся в:

  • 1 месяц — 6 000 рублей
  • 3 месяца — 18 000 рублей
  • 6 месяцев — 36 000 рублей
  • 1 год — 72 000 рублей
Попробуйте экономить всего 100 рублей в день — это лучше, чем ничегоПопробуйте экономить всего 100 рублей в день — это лучше, чем ничего
Попробуйте экономить всего 100 рублей в день — это лучше, чем ничего. Фото: 1MI

4. Когда у вас возникает желание потратить деньги «от скуки» — переведите эквивалентную сумму на свой сберегательный счет

Делать покупки из состояния скуки больше похоже на желание чего-то, чего вы не знаете. Это может быстро привести к финансовому краху. Но когда вы останавливаете себя и откладываете эту сумму денег вместо траты на то, что вам на самом деле безразлично, вы становитесь не только умнее, но и богаче.

7 отличных способов заработать деньги на собственных друзьях
Узнать подробнее

5. Отложите покупку, прежде чем решите нажать кнопку «Оформить заказ»

Совершая регулярные набеги в интернет-магазин и откладывая множество товаров в корзину, зачастую деньги оказываются потраченными зря. Неужели все эти вещи так необходимы и вы ими пользуетесь? Или решающую роль играет импульсивное желание?

15 эффективных способов экономить деньги прямо здесь и сейчас
Узнать подробнее

Введите правило 24 часов: вы добавляете товар в корзину, но ждете до следующего дня, прежде чем его купить. У вас будет день на обдумывание покупки, так ли она действительно нужна. Но чаще всего приходит понимание, что на самом деле этот товар вас больше не волнует.

Отложите покупку, прежде чем решите нажать кнопку «Оформить заказ».Отложите покупку, прежде чем решите нажать кнопку «Оформить заказ».
Отложите покупку, прежде чем решите нажать кнопку «Оформить заказ».. Фото: 1MI

6. Выберите один день в неделю и сделайте его свободным от покупок

Выбор одного дня в неделю, в котором вы не потратите ни рубля, может обуздать желание тратить деньги. Даже если вы увидите вещь, которую хочется приобрести, придется подождать сутки. Но к тому времени это может уже не понадобиться!

10 популярных мифов о миллионерах, которые придумали сами люди
Узнать подробнее
Читайте также:
Как правильно рассчитывать семейный бюджет, чтобы на все хваталоЭксперт назвал самую перспективную инвестицию денег в 2024 годуКак скрыть имущество при разводе: 6 хитрых способов остаться в плюсе
#Эмилия Шпилева#Деньги#Финансы#Экономия#Инвестиции#Экономия денег#Накопления#Финансовая грамотность#Подушка безопасности
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика