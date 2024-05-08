Почему в 49 лет самая пора начать откладывать по 5 тыс рублей

Posted 8 мая, 11:41
Published 8 мая, 11:41
Modified 9 сентября, 22:49
Updated 9 сентября, 22:49
Пенсионный возраст постепенно поднимают и к 2028 году для женщин он будет составлять 60 лет, для мужчин — 65 лет. Но у всех еще есть возможность накопить себе на безбедную старость, чтобы в дальнейшем можно было жить на заслуженном отдыхе и ни в чем себе не отказывать.
Чтобы отложить себе на «подушку безопасности», которую в будущем можно использовать как резерв для счастливой старости, оплаты медицинских и стоматологических услуг, путешествий или просто покупок, достаточно начать откладывать по 5 тысяч рублей. Это не большая сумма, которая по истечении нескольких лет превратиться в 1 миллион рублей. Но начинать это делать нужно за 11 лет до выхода на пенсию. Для женщин подходящий возраст — 49 лет, для мужчин — в 54 года.
Откладывая всего 5 тысяч рублей и используя умное сбережение достаточно накопить 1 млн рублей за 11 лет. Рассказываем, как это сделать с минимальными потерями и использую банковский вклад.
Начинаем откладывать по 5 тысяч рублей, к концу года эта сумма достигнет 60 000 рублей. Однако, для инвестиционного счета это недостаточная сумма, так как вклады с хорошими процентами открываются при наличии не менее 100 000 рублей.
Продолжаем копить и к концу второго года образовывается небольшой капитал в размере 120 000 рублей.
Необходимо найти банк с выгодными ставками по вкладу, которые могут предложить не менее 10% дохода. Вносим свои накопления и к концу года получаем уже первые дивиденды — 12 тысяч рублей. При этом ежемесячные отчисления производятся в том же эквиваленте — 5 000 рублей.
Следующие года это показатель грубой математики, которая наглядно показывает сколько процентов вы можете заработать на своих же деньгах.
Таким образом, за 11 лет можно накопить более 1 млн рублей. Если бы деньги откладывались на обычный сберегательный беспроцентный счет, то достичь такой же суммы пришлось бы только через 16,6 лет.
Таким образом, процентный вклад позволяет сократить время более чем на треть и быстрее добиться заветной цифры на своем счету.
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