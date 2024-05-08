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Posted 8 мая, 11:41

Published 8 мая, 11:41

Modified 9 сентября, 22:49

Updated 9 сентября, 22:49

Почему в 49 лет самая пора начать откладывать по 5 тыс рублей

Почему в 49 лет самая пора начать откладывать по 5 тыс рублей

8 мая 2024, 11:41
Фото: Изображение Midjourney
Почему в 49 лет самая пора начать откладывать по 5 тыс рублей
Рассказываем, почему 49 лет это самый крайний срок, который позволяет накопить 1 миллион рублей, чтобы обеспечить себе безбедную пенсию и как это нужно делать с умом, чтобы деньги не обесценились

Пенсионный возраст постепенно поднимают и к 2028 году для женщин он будет составлять 60 лет, для мужчин — 65 лет. Но у всех еще есть возможность накопить себе на безбедную старость, чтобы в дальнейшем можно было жить на заслуженном отдыхе и ни в чем себе не отказывать.

Чтобы отложить себе на «подушку безопасности», которую в будущем можно использовать как резерв для счастливой старости, оплаты медицинских и стоматологических услуг, путешествий или просто покупок, достаточно начать откладывать по 5 тысяч рублей. Это не большая сумма, которая по истечении нескольких лет превратиться в 1 миллион рублей. Но начинать это делать нужно за 11 лет до выхода на пенсию. Для женщин подходящий возраст — 49 лет, для мужчин — в 54 года.

Как накопить 1 млн рублей к пенсииКак накопить 1 млн рублей к пенсии
Как накопить 1 млн рублей к пенсии. Фото: Изображение Midjourney

Как накопить 1 млн рублей к пенсии

Откладывая всего 5 тысяч рублей и используя умное сбережение достаточно накопить 1 млн рублей за 11 лет. Рассказываем, как это сделать с минимальными потерями и использую банковский вклад.

1 год

Начинаем откладывать по 5 тысяч рублей, к концу года эта сумма достигнет 60 000 рублей. Однако, для инвестиционного счета это недостаточная сумма, так как вклады с хорошими процентами открываются при наличии не менее 100 000 рублей.

  • 5 000×12 месяцев = 60 000 рублей

2 год

Продолжаем копить и к концу второго года образовывается небольшой капитал в размере 120 000 рублей.

  • 60 000 + 60 000 = 120 000

3 год

Необходимо найти банк с выгодными ставками по вкладу, которые могут предложить не менее 10% дохода. Вносим свои накопления и к концу года получаем уже первые дивиденды — 12 тысяч рублей. При этом ежемесячные отчисления производятся в том же эквиваленте — 5 000 рублей.

  • 120 000 под 10% = 132000
  • 60 000 накопили

Следующие года это показатель грубой математики, которая наглядно показывает сколько процентов вы можете заработать на своих же деньгах.

Как накопить 1 млн рублей к пенсииКак накопить 1 млн рублей к пенсии
Как накопить 1 млн рублей к пенсии. Фото: Изображение Midjourney

4 год

  • 132 000 + 60 000 = 192 000 * 10% = 211 200

5 год

  • 211 200 + 60 000 = 271 200 * 10% = 298 320

6 лет

  • 298 320 + 60 000 = 358 320 * 10% = 394 152

7 лет

  • 394 152 +60 000 = 454 152 * 10% = 499 567

8 лет

  • 499 567 +60 000 = 559 567 * 10% = 615 523

9 лет

  • 615 523 + 60 000 = 675 523 * 10% = 743 075

10 лет

  • 743 075 + 60 000 = 803 075 * 10% = 883 382

11 лет

  • 883 382 + 60 000 = под 10% = 943 382 * 10% = 1 037 720

Таким образом, за 11 лет можно накопить более 1 млн рублей. Если бы деньги откладывались на обычный сберегательный беспроцентный счет, то достичь такой же суммы пришлось бы только через 16,6 лет.

  • 5 000 рублей * 200 месяцев = 1 000 000 рублей.

Таким образом, процентный вклад позволяет сократить время более чем на треть и быстрее добиться заветной цифры на своем счету.

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