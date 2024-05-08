Почему в 49 лет самая пора начать откладывать по 5 тыс рублей

Чтобы отложить себе на «подушку безопасности», которую в будущем можно использовать как резерв для счастливой старости, оплаты медицинских и стоматологических услуг, путешествий или просто покупок, достаточно начать откладывать по 5 тысяч рублей. Это не большая сумма, которая по истечении нескольких лет превратиться в 1 миллион рублей. Но начинать это делать нужно за 11 лет до выхода на пенсию. Для женщин подходящий возраст — 49 лет, для мужчин — в 54 года.