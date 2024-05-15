8 лучших комнатных растений для малогабаритных квартир

Жизнь в стесненных условиях зачастую заставляет отказаться от многих вещей, в том числе от живого декора. Однако зелень и цветы не только дарят красоту природы, но и очищают воздух. Мы нашли 8 растений, которые прекрасно себя чувствуют на ограниченных квадратных метрах.