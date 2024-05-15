8 лучших комнатных растений для малогабаритных квартир

Posted 15 мая, 11:19
Published 15 мая, 11:19
Modified 9 сентября, 23:02
Updated 9 сентября, 23:02
Это живое чудо может похвастаться прямыми, похожими на меч листьями с яркими зелеными узорами. Практически не поддается гибели, хорошо переносит слабое освещение и нечастый полив, что делает его идеальным для начинающих.
Замиокулькас — еще одно неприхотливое в уходе растение, которое отличается глянцевой темно-зеленой листвой. Оно требует минимального полива и может выживать при различных условиях освещения, придает элегантность интерьеру.
Известная своими воздухоочистительными свойствами спатифиллум, или как ее еще называют лилия мира, отличается элегантными белыми цветами, возвышающимися над пышной зеленой листвой. Она прекрасно растет при средней или низкой освещенности и может предупреждать хозяйку о поливе, сбрасывая листья.
Этим очаровательным растениям не нужна почва! Они впитывают влагу и питательные вещества из воздуха. Просто время от времени опрыскивайте их и обеспечьте ярким непрямым освещением. Такое растение станет прекрасным дополнением к террариумам или декоративным сферам.
Считается, что пилея пеперомиевидная с круглыми листьями в форме монеты приносит процветание. Оно прекрасно растет при среднем или ярком непрямом освещении и требует полива, когда верхний сантиметр почвы высох.
Благодаря широкому разнообразию форм, размеров и цветов филодендроны подойдут каждому заводчику. Большинство филодендрон предпочитает среднее освещение и хорошо дренируемую почву, они легко адаптируются к различным условиям, что делает их универсальным адаптируемыми и универсальными растением.
Папоротники придают игривое настроение своими перистым листьям. Они предпочитают умеренную или высокую влажность, поэтому полезно регулярно опрыскивать их. Выбирайте сорт, соответствующий вашим условиям освещения, поскольку некоторые папоротники предпочитают яркий непрямой свет, в то время как другие переносят более низкий уровень освещенности.
Кактусы — это неприхотливые растения, идеально подходят для тех, кто забывает о поливе. Они бывают самых разнообразных форм и размеров, требуют яркого освещения и хорошо дренируемой почвы. Поливайте их только тогда, когда почва полностью высохнет.
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