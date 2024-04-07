Удивительные приметы про деревья, в которые до сих пор верят наши бабушки

В новолуние нельзя заготавливать дрова на зиму, потому что запасы могут сгнить. Эта примета стала понятной после многих ошибок и связана прежде всего с лунными циклами, которые имеют влияние на движение воды. Предки понимали, что во время новолуния деревья наливаются водой, поэтому если их рубить в этот период дрова будут долго сохнуть или даже могут сгнить.