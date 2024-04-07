Удивительные приметы про деревья, в которые до сих пор верят наши бабушки

Posted 7 апреля, 11:56
Published 7 апреля, 11:56
Modified 9 сентября, 21:28
Updated 9 сентября, 21:28
Наши предки заметили, что молния никогда не попадает в дом, около которого посажена береза. Врят ли ли это можно объяснить, но те, кто посадил у себя во дворе русскую красавицу уже не боятся молний.
Если такой возможности посадить дерево, старожилы говорят, что веточки березы, разложенные на чердаке, обладают такими же защитными свойствами.
Люди подсмотрели, если весной береза покрывается зелеными листочками, то через неделю будет тепло не менее 10 градусов и холодов больше не предвидится.
Дурная примета, в которую предки верят до сих пор, видя ей подтверждение. Нельзя сажать самому себе вербу, иначе свой век укорачиваешь. Как только деревце подрастет до длины черенка лопаты, человек может сгинуть.
Сельские жители давно заприметили, что если выпал снег, а на вишне еще держатся листочки — снежок сойдет быстро. Настоящая зима придет только тогда, когда с дерева упадет последний листок.
В новолуние нельзя заготавливать дрова на зиму, потому что запасы могут сгнить. Эта примета стала понятной после многих ошибок и связана прежде всего с лунными циклами, которые имеют влияние на движение воды. Предки понимали, что во время новолуния деревья наливаются водой, поэтому если их рубить в этот период дрова будут долго сохнуть или даже могут сгнить.
Щуку не так легко поймать, как кажется. Старые рыбаки заметили, что когда весной у дуба начинают распускаться листья, у щуки появляется жор. Это самое лучшее время для хорошего улова.
Орешник предчувствует суровую или мягкую зиму, поэтому по его плодоносу можно точно сказать, какие холода нас ожидают в зимние месяцы. Если плодов много — зима будет лютой, орешник пытается дать максимальный урожай. Если плодов мало — зима будет теплой.
Предки пользовались антисептическими свойствами осины и клали щепку в квашеную капусту, которая действительно долго не скисала. Более того, ветки осины помогают от злых сил и защищают от врагов.
Наши бабушки не зря сажали около дома шиповник, так как он считается семейным оберегом. Кусты этого растения хранят любовь и верность, способствуют семейному благополучию, устанавливают мир между супругами.
С помощью шиповника можно привлечь удачный брак. Для этого нужно сорвать цветок и положить его себе под подушку.
Дуб обладает невероятной энергетикой, поэтому раньше все избы строили из дубовых бревен, а также выстилали им пол. Считается, что он дарит своему хозяину защиту от злых сил, балансирует домашнюю энергетику, делая жилье крепким убежищем. Не зря здоровье человека сравнивают с этим деревом, говоря «Крепок как дуб!»
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