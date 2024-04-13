10 ранних цветов, которые радуют первоцветом на садовом участке

Posted 13 апреля, 10:54
Published 13 апреля, 10:54
Modified 9 сентября, 21:47
Updated 9 сентября, 21:47
Эти луковицы, также называемые галантусами, следует сажать осенью для получения ранних всходов. В северном климате они часто появляются когда на земле еще лежит снег (отсюда и название!). Их красивые поникщие белые и зеленые цветки лучше всего растут на богатых почвах.
Эти очаровательные однолетники переливаются всеми оттенками радуги. Сажайте фиалки и анютины глазки в горшки, корзины и оконные ящики, чтобы украсить свой сад ранней весной. Некоторые виды осенью восстанавливаются или роняют семена, чтобы снова взойти самостоятельно следующей весной.
Этот крошечный, но мощный однолетник со сладким ароматом и любимец опылителей. Алиссум лучше всего цветет при более низких температурах. Если в летнюю жару он начнет лохматиться, обрежьте его, и он должен восстановиться, когда температура снова остынет.
Ароматные и идеально подходящие для почвопокровия, эти милые цветы фиолетовых, синих и розовых оттенков привлекают в сады опылителей, таких как бабочки. Сажайте их в местах с полным солнечным освещением или в полутени.
Эти двухлетние растения трубчатой формы доступны в различных цветах — от фиолетовых до желтых и от красных до белых. Они хорошо растут в условиях постоянного солнечного света или полутени. Храните его подальше от детей и домашних животных, так как все части цветка токсичны при употреблении в пищу.
Этот красивый кустарник зацветает весной одним из первых. Он хорошо подходит для бордюрных посадок. Новые сорта лишены шипов, поэтому с ними легче обращаться.
Добавьте эти простые в выращивании цветы в свои сезонные планы по посадкам. Незабудки бывают самых разных оттенков — от голубого и розового до белого и фиолетового. Обычно их сажают поздней осенью, чтобы получить раннее весеннее цветение и лучше приживаться в более прохладном климате.
Этот многолетний цветущий кустарник также известен как Каллуна обыкновенная и шотландский вереск. Отлично подходит как почвопокровное растение, чаще бывает в оттенках фиолетового, розового и белого.
Эти солнечные желтые цветы нужны каждому весеннему саду! Их размеры варьируются от самых маленьких до больших, цветут в разное время — от ранней до поздней весны. Сажайте осенью для весеннего цветения в следующем году и в течение многих сезонов после. Группируйте луковицы в пучки для получения наиболее эффектного эффекта вместо посадки по одиночке.
Эти выносливые многолетники бывают синего, фиолетового, розового, красного, желтого, белого и оранжевого оттенков. Цветам нужны прямые солнечные лучи и хорошо дренированная почва, чтобы они росли.
Цветы белого и розового цвета обеспечивают полезное почвопокровие и источают сладкий аромат. Сажайте их с осторожностью, потому что они имеют свойство сильно разрастаться.
Соцветия с нежным ароматом винограда, также называемые мускари, отлично смотрятся в альпинариях или вдоль передней части клумб. Сажайте их осенью, чтобы в следующем году они зацвели весной. Они легко приживаются, поэтому с каждым годом у вас будет все больше этих изящных маленьких цветочков.
Крошечные соцветия этого малоизвестного однолетника cool season имеют приятные весенние оттенки розового, персикового и белого. Сажайте их вместе с другими весенними цветами в горшках или в качестве почвопокровного растения. Они увядают, когда становится жарко.
Эти миниатюрные голубые цветы в форме звезды имеют сладкий аромат. Сажайте эти крошечные луковицы осенью для получения весеннего цветения.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14