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Posted 13 апреля, 10:54

Published 13 апреля, 10:54

Modified 9 сентября, 21:47

Updated 9 сентября, 21:47

10 весенних цветов, которые вы забыли посадить у себя на участке

10 ранних цветов, которые радуют первоцветом на садовом участке

13 апреля 2024, 10:54
Фото: 1MI
10 весенних цветов, которые вы забыли посадить у себя на участке
Расскажем о ранних сортах цветов, которые первыми сообщают о приближении весны, радуя красивыми соцветиями

Подснежник

Эти луковицы, также называемые галантусами, следует сажать осенью для получения ранних всходов. В северном климате они часто появляются когда на земле еще лежит снег (отсюда и название!). Их красивые поникщие белые и зеленые цветки лучше всего растут на богатых почвах.

Анютины глазки и Фиалки

Эти очаровательные однолетники переливаются всеми оттенками радуги. Сажайте фиалки и анютины глазки в горшки, корзины и оконные ящики, чтобы украсить свой сад ранней весной. Некоторые виды осенью восстанавливаются или роняют семена, чтобы снова взойти самостоятельно следующей весной.

Сладкий Алиссум

Этот крошечный, но мощный однолетник со сладким ароматом и любимец опылителей. Алиссум лучше всего цветет при более низких температурах. Если в летнюю жару он начнет лохматиться, обрежьте его, и он должен восстановиться, когда температура снова остынет.

Ползучие флоксы

Ароматные и идеально подходящие для почвопокровия, эти милые цветы фиолетовых, синих и розовых оттенков привлекают в сады опылителей, таких как бабочки. Сажайте их в местах с полным солнечным освещением или в полутени.

Наперстянка

Эти двухлетние растения трубчатой формы доступны в различных цветах — от фиолетовых до желтых и от красных до белых. Они хорошо растут в условиях постоянного солнечного света или полутени. Храните его подальше от детей и домашних животных, так как все части цветка токсичны при употреблении в пищу.

Цветущая айва

Этот красивый кустарник зацветает весной одним из первых. Он хорошо подходит для бордюрных посадок. Новые сорта лишены шипов, поэтому с ними легче обращаться.

Незабудки

Добавьте эти простые в выращивании цветы в свои сезонные планы по посадкам. Незабудки бывают самых разных оттенков — от голубого и розового до белого и фиолетового. Обычно их сажают поздней осенью, чтобы получить раннее весеннее цветение и лучше приживаться в более прохладном климате.

Вереск

Этот многолетний цветущий кустарник также известен как Каллуна обыкновенная и шотландский вереск. Отлично подходит как почвопокровное растение, чаще бывает в оттенках фиолетового, розового и белого.

Нарцисс

Эти солнечные желтые цветы нужны каждому весеннему саду! Их размеры варьируются от самых маленьких до больших, цветут в разное время — от ранней до поздней весны. Сажайте осенью для весеннего цветения в следующем году и в течение многих сезонов после. Группируйте луковицы в пучки для получения наиболее эффектного эффекта вместо посадки по одиночке.

Коломбина

Эти выносливые многолетники бывают синего, фиолетового, розового, красного, желтого, белого и оранжевого оттенков. Цветам нужны прямые солнечные лучи и хорошо дренированная почва, чтобы они росли.

Ландыш

Цветы белого и розового цвета обеспечивают полезное почвопокровие и источают сладкий аромат. Сажайте их с осторожностью, потому что они имеют свойство сильно разрастаться.

Виноградный гиацинт

Соцветия с нежным ароматом винограда, также называемые мускари, отлично смотрятся в альпинариях или вдоль передней части клумб. Сажайте их осенью, чтобы в следующем году они зацвели весной. Они легко приживаются, поэтому с каждым годом у вас будет все больше этих изящных маленьких цветочков.

Диасция

Крошечные соцветия этого малоизвестного однолетника cool season имеют приятные весенние оттенки розового, персикового и белого. Сажайте их вместе с другими весенними цветами в горшках или в качестве почвопокровного растения. Они увядают, когда становится жарко.

Весенник звездчатый

Эти миниатюрные голубые цветы в форме звезды имеют сладкий аромат. Сажайте эти крошечные луковицы осенью для получения весеннего цветения.

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#Эмилия Шпилева#Общество#Сад и огород#Цветы
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