10 ранних цветов, которые радуют первоцветом на садовом участке

Эти двухлетние растения трубчатой формы доступны в различных цветах — от фиолетовых до желтых и от красных до белых. Они хорошо растут в условиях постоянного солнечного света или полутени. Храните его подальше от детей и домашних животных, так как все части цветка токсичны при употреблении в пищу.