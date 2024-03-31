5 идей японского сада, которые можно применить на своем садовом участке

Придайте вашему саду ощущение таинственности и уединения, создав извилистые дорожки через садовое пространство. Если у вас небольшой сад, пусть дорожки уходят в заросли, создавая иллюзию большего пространства, где есть что исследовать. Дорожки в японском саду вызывают ощущение чуда и помогают телу и разуму блуждать, исследуя скрытые уголки сада.