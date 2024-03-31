5 идей японского сада, которые можно применить на своем садовом участке

Posted 31 марта, 08:55
Published 31 марта, 08:55
Modified 9 сентября, 21:04
Updated 9 сентября, 21:04
Один из принципов дизайна японского сада — презентативность. В данном проекте серые камни одинакового размера тщательно уложены в извилистом русле ручья для создания иллюзии текущей воды. Вечнозеленые растения и папоротники смягчая его «береговую линию».
Эта идея японского альпинария создана для созерцательных размышлений. За ней легко ухаживать, независимо от того, используете ли вы гравий или песок в качестве насыпи.
Этот небольшой пруд выполнен в стиле японского садового дизайна и не требует особого ухода. Уложенный большими валунами и небольшими камнями, пруд дает много влаги для растущих растений, создавая маленький природный уголок.
Вы можете визуально представить инь и ян в своем саду, создав контраст из растений и скульптур естественных форм и цветов. Чередование темных и светлых тонов поможет символизировать баланс жизни и вселенной, что является распространенной темой в японском дизайне.
Придайте вашему саду ощущение таинственности и уединения, создав извилистые дорожки через садовое пространство. Если у вас небольшой сад, пусть дорожки уходят в заросли, создавая иллюзию большего пространства, где есть что исследовать. Дорожки в японском саду вызывают ощущение чуда и помогают телу и разуму блуждать, исследуя скрытые уголки сада.
Используйте бамбуковый забор, чтобы обозначить пределы вашего сада и сделайте вход свободным с помощью ворот и привлекательной беседки.
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