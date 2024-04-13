25 наглядных идей, как сделать красивый курятник своими руками

Posted 13 апреля, 09:43
Published 13 апреля, 09:43
Modified 9 сентября, 21:47
Updated 9 сентября, 21:47
Есть много идей для простых и доступных курятников, которые можно построить своими руками. Вам стоит только определиться с размером, чтобы он не был слишком большим или маленьким.
Старый детский игровой домик может легко превратиться в курятник. Стоит дополнить окна сетками и небольшим забором, если курицы на свободном выгуле.
Можно создать дизайн-проект курятника, который соответствует внешнему виду дома. Для этого нужно приобрести такие же отделочные материалы, которые были использованы для жилья.
Сделать небольшое помещение для кур можно из старых деревянных оконных рам, остатков стройматериала и даже мебели.
Если при проектировании курятника хочется внести нотку творчества, сделайте игрушечный домик с настоящими окнами, дверцей, занавесками и даже палисадником.
Если в вашем дворе курочки могут убежать, для них нужно сделать огороженный вольер для выгула, снабдив его продуваемой сеткой.
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