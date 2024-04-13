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Posted 13 апреля, 09:43

Published 13 апреля, 09:43

Modified 9 сентября, 21:47

Updated 9 сентября, 21:47

25 наглядных идей, как сделать красивый курятник своими руками

13 апреля 2024, 09:43

Дачникам показали идеи для строительства курятника

Ваши курочки по достоинству оценят функциональный и стильный курятник, который можно сделать своими руками. Покажем все идеи, которые можно воплотить на своем участке.

Есть много идей для простых и доступных курятников, которые можно построить своими руками. Вам стоит только определиться с размером, чтобы он не был слишком большим или маленьким.

1. Курятник из детского домика

Старый детский игровой домик может легко превратиться в курятник. Стоит дополнить окна сетками и небольшим забором, если курицы на свободном выгуле.

2. Стильный курятник

Можно создать дизайн-проект курятника, который соответствует внешнему виду дома. Для этого нужно приобрести такие же отделочные материалы, которые были использованы для жилья.

3. Курятник из подручных материалов

Сделать небольшое помещение для кур можно из старых деревянных оконных рам, остатков стройматериала и даже мебели.

4. Курятник в стиле миниатюрного домика

Если при проектировании курятника хочется внести нотку творчества, сделайте игрушечный домик с настоящими окнами, дверцей, занавесками и даже палисадником.

5. Курятник с встроенным вольером для прогулки

Если в вашем дворе курочки могут убежать, для них нужно сделать огороженный вольер для выгула, снабдив его продуваемой сеткой.

6. Курятник в стиле летнего домика

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#Эмилия Шпилева#Общество#Интерьер#Сад и огород
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