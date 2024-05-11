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Posted 11 мая, 06:42

Published 11 мая, 06:42

Modified 9 сентября, 22:53

Updated 9 сентября, 22:53

Экологичны ли бумажные стаканы

Экологичны ли бумажные стаканы

11 мая 2024, 06:42
Фото: Изображение Midjourney
Так ли экологичны одноразовые бумажные стаканы, как хочется считать, выбрасывая их в урну?

 

Как это удобно: идем на работу, по пути захватили кофе в одноразовом стакане. Но, зная, что пластик не разлагается, а его утилизацией особо никто заниматься не хочет, мы выбираем напиток в бумажном стакане.

Вроде бы все логично, но есть одно большое «но». Внутри таких стаканов полиэтиленовое LDPE-покрытие, благодаря которому даже горячая жидкость удерживается внутри, поэтому такой стакан может быть опасным не только для здоровья (некачественное покрытие при нагревании выделяет канцероген), но и для окружающей среды.

 

Почему бумажные стаканы почти не поддаются переработке?

 

LDPE-покрытие производится из первичных полимеров, затраты ресурсов при этом нужны очень большие. Но основная проблема в том, что в результате получаются смешанные отходы (бумага и пластик), которые друг от друга не отделишь. Поэтому утилизировать такой стакан в нынешних российских реалиях практически невозможно.

Крышки для одноразовых стаканов делаются из полистирола. Он также сложно поддается переработке и может содержать канцероген.

 

Какая тара для напитков действительно экологична?

 

Неужели придется отказываться от любимого напитка? Эксперты рекомендуют использовать многоразовую тару — ту, которую удобно носить с собой. Это — термокружка, термос или тумблер.

Если бы в России все начали пользоваться многоразовой посудой, это позволило бы сэкономить 40 миллиардов литров воды и 2,5 миллиона тонн древесины, а количество мусора сократить на 290 тысяч тонн в год.

Многие кофейни делают скидку покупателям, которые приходят со своей посудой. Несколько лет назад в Санкт-Петербурге даже запустили целую кампанию My cup, please, пропагандирующую такой подход. Идею подхватили и в других городах.

При выборе многоразовой посуды для напитка лучше остановиться на варианте из металла. Он самый долговечный, потому что не разобьется и не сломается в отличие от пластикового или стеклянного.

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