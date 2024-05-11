Экологичны ли бумажные стаканы

Вроде бы все логично, но есть одно большое «но». Внутри таких стаканов полиэтиленовое LDPE-покрытие, благодаря которому даже горячая жидкость удерживается внутри, поэтому такой стакан может быть опасным не только для здоровья (некачественное покрытие при нагревании выделяет канцероген), но и для окружающей среды.