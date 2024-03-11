«Кемекс», «мытый кофе» и «флэт-уайт»: как понять, о чем говорит бариста

Posted 11 марта, 10:57
Published 11 марта, 10:57
Modified 9 сентября, 19:53
Updated 9 сентября, 19:53
Все, что вы хотели знать о кофе, но боялись спросить, — в сегодняшнем материале.
Это понятие произошло от английского слова chemex, которое в свою очередь образовано от chemistry — «химия». Оно обозначает воронку и сосуд для заваривания, которые объединены в одно причудливое устройство. Пользуясь им, можно почувствовать себя настоящим химиком.
Ценители хороших вин наверняка знают это слово. Оно обозначает условия произрастания растений, из которых производится напиток. Терруарный кофе обладает насыщенным, оригинальным вкусом, в котором прослеживаются особые нотки. Например, колумбийский напиток получается более фруктовым, а в эфиопском можно почувствовать нотки ароматных цветков жасмина.
Этот термин обозначает, что при отделении кофейных зерен от мякоти было использовано большое количество воды. В результате напиток лучше сохраняет свою оригинальность, так как особая обработка позволяет сохранить привкус, свойственный терруару.
Кофе с молоком, рецепт которого пришел к нам из Австралии и Новой Зеландии. По сути, напиток представляет собой эспрессо или ристретто (концентрированный или двойной эспрессо) с молоком и тонким слоем молочной пенки.
Так бариста называют воронки для приготовления кофе. В пуровер вставляют фильтр, засыпают молотые зерна и заливают горячую воду. В результате получается вкусный фильтр-кофе. Кстати, еще один термин, касающийся фильтрованного напитка: батч-брю. Он разливается из термоса большими порциями (batches).
Это слово пришло в словарь кофеманов из испанского, где cáscara означает «кожура». Оно обозначает высушенную мякоть кофейных ягод, из которой можно сварить кисловатый напиток, напоминающий компот.
Чтобы разговаривать с бариста на одном языке, не лишним будет знать, что собой представляет ростер. Это большое устройство для обжарки кофейных зерен. Иногда так называют сами компании, которые занимаются обработкой кофе на обжарочных машинах.
Это английское слово транскрибируют по-разному, можно встретить варианты «спешиэлти», «спешелти», «спешалти». Все они обозначают особенный кофе высокого качества с прекрасным ароматом и вкусом.
Этот рецепт кофе появился в одной из московских кофеен. Название он получил в честь постоянного посетителя — Рафаэля, для которого, собственно, и был приготовлен впервые. Чтобы сделать вкусный раф, нужна порция эспрессо, сливки и сладкая добавка, например ванильный сахар.
В переводе с латыни дескриптор означает «описывающий». Так называют особенности описания вкусовых оттенков кофе. Например, для напитка из бразильских зерен дескрипторами служат слова «карамель, горький шоколад», а среди характерных признаков кенийского отмечают нотки яблока и черной смородины.
Это приятный процесс дегустации кофе, на который иногда можно попасть в кофейнях. Кофе крупного помола засыпают в чашки и заливают горячей водой — через несколько минут вкусный напиток готов. Каппинг помогает научиться различать вкусовые оттенки напитка и разбираться в его сортах.
Это способ приготовления кофе с использованием специального пресса, который напоминает большой шприц. В него засыпают кофе, добавляют воду и через пару минут продавливают получившийся напиток в чашку.
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