4 способа разгладить одежду без утюга — эти советы пригодятся каждому!

Во время путешествия если в отеле есть фен, но нет утюга, вы все равно сможете убрать помятости со своего наряда. Повесьте одежду и сбрызните ее водой, чтобы она была слегка влажной. Направьте тепло фена на складки, разглаживая их рукой.