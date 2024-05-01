4 способа разгладить одежду без утюга — эти советы пригодятся каждому!

Posted 1 мая, 16:47
Published 1 мая, 16:47
Modified 9 сентября, 22:27
Updated 9 сентября, 22:27
Глажка одежды — это простой способ, чтобы одежда выглядела опрятной. Однако, бывают ситуации, когда воспользоваться утюгом не возможно. Самой банальной ситуацией может оказаться отключение электроэнергии, а также путешествие или командировка.
К счастью, вы можете воспользоваться некоторыми проверенными способами, чтобы справиться без утюга.
Отпариватели для одежды — отличная альтернатива утюгам. Дома вам не нужно раскладывать гладильную доску, так как станция отпаривания имеет вертикальную конструкцию и занимает гораздо меньше места. К тому же, есть ручные модели, которые легко брать с собой в путешествие.
Во время путешествия если в отеле есть фен, но нет утюга, вы все равно сможете убрать помятости со своего наряда. Повесьте одежду и сбрызните ее водой, чтобы она была слегка влажной. Направьте тепло фена на складки, разглаживая их рукой.
Если у вас есть сушилка для белья, то самое простое и эффективное решение — включить средний цикл на 15 минут. Предварительно распылите на одежду воду или положите в сушилку небольшое влажное полотенце, чтобы создать эффект разглаживающего пара. Не забудьте по окончанию сушки вынуть изделие, чтобы не появились новые складки.
Использование душа с горячим паром поможет увлажнить ткань и разгладить помятости. Для достижения наилучшего эффекта одежду нужно вешать рядом водой при плотно закрытых дверях, чтобы образовалось подобие парилки. После не забудьте хорошо проветрить помещение, чтобы предотвратить образование плесени.
Пар из чайника может выполнить аналогичную работу, но больше всего подходит для удаления небольших складок, а не для одежды большого размера.
Выпрямитель для волос может помочь разгладить одежду. Хотя, утюжок затруднительно использовать для удаления складок с большой площади одежды, например юбок и платьев, но для мелких предметов, воротников или рукавов, это идеальный вариант.
Сначала очистите выпрямитель от налипших средств для волос и аккуратно проведите им по одежде. Не оставляйте его слишком долго на ткани, так как вы рискуете оставить подпалины, и с осторожностью используйте температуру для деликатных вещей.
Попробуйте самостоятельно сделать домашнее средство для разглаживания мятой одежды. Смешайте две чашки кипяченой воды с одной чайной ложкой кондиционера для одежды или ополаскивателя для волос. Перелейте раствор в пулевизатор и слегка опрыскайте одежду. Как только одежда стала немного влажной, разгладьте руками складки и оставьте сушиться на плечиках естественным образом.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14