7 отличных способов заработать деньги на собственных друзьях

Posted 1 мая, 08:14
Published 1 мая, 08:14
Modified 9 сентября, 22:27
Updated 9 сентября, 22:27
Многие услуги можно получить со скидкой до 50% при условии, что вы приводите с собой друга. Эта акция чаще всего встречается в сфере услуг при покупке абонемента в фитнес-клуб, танцевальный зал, детский развлекательный или спортивный клуб, при посещении кабинета массажа или косметологии.
Для организации-распространителя такой прием позволяет пополнить свою базу новыми клиентами, а для потребителя — снизить нагрузку на свой кошелек. Если скидка предоставляется только одному клиенту, который привел друга, чтобы не было обидно другому, сумму двух абонементов можно поделить на пополам.
Многие интернет-магазины используют систему реферальных ссылок, перейдя по которым покупатель приобретает товар со скидкой, а распространитель получает определенный бонус или процент от проданного товара.
В разных магазинах могут быть свои правила, но если вести свой блог или публиковать в социальной сети такие ссылки, то переходы по ним могут дать неплохой дополнительный заработок.
Самые лучшие скидки на товары предоставляются при оптовой закупке. Вместе с друзьями можно договориться о приобретении определенных продуктов питания или хозяйственных принадлежностей, которыми пользуются все.
Например, ящик тушенки может стоить на 30% дешевле, чем при покупке одной единицы товара. Даже два больших бумажных полотенца в одной упаковке, продающиеся по хорошей скидке, можно разделить с подругой на пополам.
Если регулярно пользоваться покупками «в складчину», то в конце месяца можно увидеть очевидную экономию.
При посещении кино, концертов, спектаклей, музеев или выставок организаторы часто предоставляют скидки для организованных групп. Ими можно воспользоваться, если ваша семья вместе с друзьями и большим количеством детей решили на выходные посетить развлекательные мероприятия.
Совет: стоит предварительно узнать по телефону о скидках.
При заказе готовой еды на дом можно воспользоваться предложениями больших сетов или порций, которые гораздо выгоднее, если их покупать отдельно. Также бывают комбо-предложения, в которых блюда можно разделить с другом: например, одному нравится пицца, а другому суши.
Путешествовать с друзьями не только безопасно, но и выгодно. Так, вы можете заказать двухспальный номер, вместо односпального и сэкономить на проживании. Можно делить огромные порции еды на двоих, приобретать со скидкой групповые билеты на экскурсии, покупать товары и еду по акции «три по цене двух» и т. д.
Это не самый экономный и даже не самый умный способ заработать деньги, но увеличивает шансы стать миллионером. Стоит знать, что 100 билетов, которые вы купите, объединив свои наличные, увеличивают шансы на выигрыш больше, чем 30 билетов, купленные самостоятельно.
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