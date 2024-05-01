7 отличных способов заработать деньги на собственных друзьях

Путешествовать с друзьями не только безопасно, но и выгодно. Так, вы можете заказать двухспальный номер, вместо односпального и сэкономить на проживании. Можно делить огромные порции еды на двоих, приобретать со скидкой групповые билеты на экскурсии, покупать товары и еду по акции «три по цене двух» и т. д.