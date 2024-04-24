Футболка будет всегда белоснежной, если пользоваться этими средствами

Posted 24 апреля, 07:30
Published 24 апреля, 07:30
Modified 9 сентября, 22:09
Updated 9 сентября, 22:09
Придать одежде белизну можно при помощи домашних и промышленных средств, которые продаются в магазинах.
Перед покупкой отбеливателей внимательно изучите их состав, чтобы убедиться, что они подходят для вашего типа ткани. Однако, если вы предпочитаете использовать народные методы, есть несколько способов, которые помогут вернуть одежде белоснежный вид.
Для хлопчатобумажной ткани можно использовать «Белизну». Сначала замочите одежду в холодной воде, затем добавьте 1 колпачок отбеливателя. Через несколько минут ополосните одежду.
Важно помнить, что «Белизну» следует использовать не чаще одного раза в месяц.
Если майка не слишком грязная, вы можете воспользоваться обычным хозяйственным мылом. Намыльте мылом ткань и оставьте в тазу на ночь, а утром ополосните изделие.
Для возвращения белизны одежды можно замочить ее в растворе воды и лимонного сока. Возьмите 2 лимона на 10 литров воды и оставьте изделие в этом растворе.
Если у вас синтетическая одежда, вы можете приготовить отбеливающее средство самостоятельно. Разведите 6 столовых ложек соли, 50 грамм стирального порошка, 3 столовые ложки перекиси водорода (3%) и 1 столовую ложку спирта в 10 литрах воды. Поместите вещи в этот раствор на 30 минут.
Важно следить за температурой воды, которая не должна превышать 40 градусов, чтобы избежать повреждения ткани и ее потери прочности.
Перекись водорода и нашатырный спирт также помогут восстановить белизну и удалить сложные загрязнения. Для этого разведите по 5 столовых ложек каждого средства в 10 литрах воды. Замочите вещи в этом растворе на 2 часа.
Чтобы реже пользоваться отбеливающими средствами, которые влияют на прочность тканевых волокон, следует пользоваться правилами, поддерживающими белизну вещей:
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