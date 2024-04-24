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Posted 24 апреля, 07:30

Published 24 апреля, 07:30

Modified 9 сентября, 22:09

Updated 9 сентября, 22:09

Как сохранить белизну маек — 5 способов и советы при стирке хлопковых и синтетических тканей

Футболка будет всегда белоснежной, если пользоваться этими средствами

24 апреля 2024, 07:30
Фото: Изображение Midjourney
Как сохранить белизну маек — 5 способов и советы при стирке хлопковых и синтетических тканей
С наступлением тепла многие надевают любимые белые футболки, которые со временем приобретают серый налет от частых стирок. Расскажем, как можно вернуть белизну любимой одежде при помощи домашних и народных средств

Как избавиться от пятен и вернуть одежде белизну

Придать одежде белизну можно при помощи домашних и промышленных средств, которые продаются в магазинах.

Перед покупкой отбеливателей внимательно изучите их состав, чтобы убедиться, что они подходят для вашего типа ткани. Однако, если вы предпочитаете использовать народные методы, есть несколько способов, которые помогут вернуть одежде белоснежный вид.

1. Белизна

Для хлопчатобумажной ткани можно использовать «Белизну». Сначала замочите одежду в холодной воде, затем добавьте 1 колпачок отбеливателя. Через несколько минут ополосните одежду.

Важно помнить, что «Белизну» следует использовать не чаще одного раза в месяц.

2. Хозяйственное мыло 72%

Если майка не слишком грязная, вы можете воспользоваться обычным хозяйственным мылом. Намыльте мылом ткань и оставьте в тазу на ночь, а утром ополосните изделие.

3. Лимонный сок

Для возвращения белизны одежды можно замочить ее в растворе воды и лимонного сока. Возьмите 2 лимона на 10 литров воды и оставьте изделие в этом растворе.

4. Домашнее супер-средство для отбеливания синтетики

Если у вас синтетическая одежда, вы можете приготовить отбеливающее средство самостоятельно. Разведите 6 столовых ложек соли, 50 грамм стирального порошка, 3 столовые ложки перекиси водорода (3%) и 1 столовую ложку спирта в 10 литрах воды. Поместите вещи в этот раствор на 30 минут.

Важно следить за температурой воды, которая не должна превышать 40 градусов, чтобы избежать повреждения ткани и ее потери прочности.

5. Средства для отбеливания одежды из аптечки

Перекись водорода и нашатырный спирт также помогут восстановить белизну и удалить сложные загрязнения. Для этого разведите по 5 столовых ложек каждого средства в 10 литрах воды. Замочите вещи в этом растворе на 2 часа.

Рекомендации по стирке белых вещей в стиральной машинеРекомендации по стирке белых вещей в стиральной машине
Рекомендации по стирке белых вещей в стиральной машине. Фото: Изображение Midjourney

Рекомендации по стирке белых вещей в стиральной машине

Чтобы реже пользоваться отбеливающими средствами, которые влияют на прочность тканевых волокон, следует пользоваться правилами, поддерживающими белизну вещей:

  • Не стирайте белые хлопковые майки в стиральной машине вместе с белыми шерстяными и синтетическими изделиями. Они придают серость хлопковым вещам
  • Для белой одежды со смесовыми тканями лучше всего выбрать программу 30 градусов и вместе с порошком добавить столовую ложку соли, которая помогает деликатно отбелить белые вещи
  • Для одежды из 100% хлопка лучше выбирать программу не менее 60 градусов и также использовать соль
  • Чтобы избавиться от желтых пятен пота на майках в подмышечной зоне достаточно за 30 минут до стирки натереть эти места мылом-пятновыводителем или намочить ткань перекисью водорода, а после отправить в стирку.
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#Эмилия Шпилева#Общество#Дом#Одежда#Стирка
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