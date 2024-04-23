13 вещей, которые хозяйки стирают редко — и очень зря!

Posted 23 апреля, 08:41
Published 23 апреля, 08:41
Modified 9 сентября, 22:10
Updated 9 сентября, 22:10
Кровати для сна содержат пылевые клещи, омертвевшие клетки кожи, ворсинки, волосы и жировые отложения. поэтому стирать постельное белье рекомендуется один раз в 7-10 дней.
Если у вас есть домашние животные, то стирать простыни нужно ежедневно. В противном случае вы и ваши близкие могут стать заложниками аллергенов и бактерий, что может привести к кожным высыпаниям.
Если у вас нет времени на стирку в течение напряженной недели, снимите постельное белье и постелите свежие простыни. А если вы страдаете от прыщей или других проблем с кожей, попробуйте хранить дополнительный комплект наволочек в своей спальне, чтобы вы могли менять их каждые несколько дней, а затем стирать грязные наволочки вместе с простынями.
Рекомендуемая частота стирки большинства постельных подушек составляет всего два-четыре раза в год. Они тоже накапливают в себе пот, жир и клетки кожи, которые могут просачиваться сквозь наволочку и оседать на самой подушке во время сна.
Время от времени отправляя их в стирку, вы не только делаете их чище, но и продлеваете их срок службы. Важно ознакомиться с инструкциями по уходу за конкретными моделями, потому что, например, подушки из пены с эффектом памяти нельзя пропускать через стиральную машину.
Если простыня требует частых стирок, то одеялам такая частая гигиеническая процедура не нужна. Достаточно каждые 1-2 месяца их стирать в стиральной машинке.
Большинство пледов помещаются в стиральную машинку, а вот пуховые одеяла могут быть слишком большими для вашей бытовой техники, поэтому при необходимости воспользуйтесь услугами прачечной.
Придверные коврики рекомендуется стирать каждые шесть месяцев, но не чаще, чтобы избежать истирания резиновой основы.
Вооруженным взглядом трудно заметить скопления мусора на шторах и портьерах. Однако занавески притягивают пыль и даже впитывают запахи, поэтому их следует стирать 2-4 раза в год.
Как и в случае с оконными шторами, может показаться, что душевая занавеска не такая уж грязная. Но даже если вы не видите пятен, на них ней все равно скапливается влага и плесень, которая располагается в основном по нижнему краю материала. Если плесень уже обнаружилась, очистите ее вручную с помощью специального средства или замените на новую.
Что касается регулярной стирки, большинство штор можно стирать в стиральной машине примерно один раз в месяц.
Поскольку коврики для ванной лежат на полу, на них быстро скапливаются волосы и мусор. Если все вытирают о них мокрые ноги в течение дня, они также имеют тенденцию становится катализатором плесени.
Как можно чаще встряхивайте их и пропускайте через стиральную машину один или два раза в месяц (реже — если у них нескользящая основа). Это сохранит банные коврики в чистоте и поможет удалить затхлый запах.
Поскольку ванные комнаты — одно из самых влажных помещений в доме, все, что изготовлено из ткани подвержено образованию плесени. Полотенца не являются исключением и их следует стирать по расписанию. Основное правило для банных полотенец — стирать их после каждых трех использований.
В зависимости от того, сколько людей ими пользуются, банные полотенца для рук следует менять через день. Если у вас чувствительная кожа, полотенца для лица и мочалки должны быть только одноразовыми.
Кухонные полотенца и тряпки для мытья посуды обладают высокой вероятностью заражения пищевыми микробами и бактериями. Старайтесь использовать одно кухонное полотенце в течении 2-3 дней и менять на новое.
На эти удобные кухонные помощники, когда дело доходит до уборки, обычно не обращают внимания. Некоторые модели помечены как «только для ручной стирки», поэтому проверьте этикетку, прежде чем бросать их в барабан. Сначала удалите все прилипшие продукты, а затем пропустите их через стиральную машину, чтобы удалить самые стойкие пятна.
Многоразовые сумки для покупок собирают тонны микробов и мусора по пути из машины в продуктовый магазин, а затем обратно в дом. Если материал пригоден для стирки (например, холст или нейлон), вы можете добавлять их в корзину всякий раз, когда почувствуете, что они нуждаются в хорошей стирке.
Детские игрушки следует часто чистить, чтобы удалить грязь и микробы. Например, пластиковые игрушки можно мыть в посудомоечной машине (включая LEGO). А вот плюшевые игрушки подходят для стиральной машинки. Тщательно проверяйте их на наличие каких—либо деталей, особенно электроники, которые могут повредить игрушку. Стирайте их один раз в несколько недель, в зависимости от того, сколько с ними играют.
Нет единого стандарта того, как часто стирать подстилки или одеяла для домашних животных, потому что все они разные. Если вашему щенку нравится валяться на земле, чистить лежанку можно не реже одного раза в неделю. Если у вас домашняя кошка, которая живет только в помещении, проводить стирку можно раз в месяц, при этом излишки шерсти удаляя пылесосом.
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