13 вещей, которые хозяйки стирают редко — и очень зря!

Как и в случае с оконными шторами, может показаться, что душевая занавеска не такая уж грязная. Но даже если вы не видите пятен, на них ней все равно скапливается влага и плесень, которая располагается в основном по нижнему краю материала. Если плесень уже обнаружилась, очистите ее вручную с помощью специального средства или замените на новую.