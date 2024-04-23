Возвращаем белизну застиранным полотенцам — самый легкий способ из 2-х ингредиентов

Posted 23 апреля, 07:49
Published 23 апреля, 07:49
Modified 9 сентября, 22:09
Updated 9 сентября, 22:09
Чтобы вернуть белизну белым хлопковым полотенцам автор канала «Домоводство рецепты» предложила воспользоваться самым простым и легким рецептом, которым пользовались наши бабушки еще до появления различных химических и кислородных отбеливателей.
Для начала необходимо намочить ткань теплой водой, чтобы полотенца были влажными. В следующем шаге нужно хорошенько намылить каждую сторону хозяйственным мылом не менее 72%. После этого сложить все полотенца в таз и оставить на ночь, прикрыв пакетом, чтобы влага не испарялась.
На следующий день налить в таз 2 литра крутого кипятка, добавить в нее щепотку марганцовки и в этом растворе по очереди прополоскать мыльные полотенца. После белье можно отправить в стиральную машинку на режим «полоскание» или сделать это вручную в холодной воде.
После такой процедуры полотенца станут идеально белыми и чистыми.
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