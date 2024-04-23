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Posted 23 апреля, 07:49

Published 23 апреля, 07:49

Modified 9 сентября, 22:09

Updated 9 сентября, 22:09

Возвращаем белизну застиранным полотенцам — самый легкий способ из 2-х ингредиентов

23 апреля 2024, 07:49

Эксперт по домоводству рассказала эффективный способ отбелить домашние полотенца

Если ваши полотенца приобрели серый налет от частых стирок и пятен, стоит воспользоваться простым способом, который вернет свежий вид не только белым полотенцам, но и освежит цветное белье. Секрет заключается в двух ингредиентах, которые есть у вас дома.

Как отбелить белые вещи — полотенца

Чтобы вернуть белизну белым хлопковым полотенцам автор канала «Домоводство рецепты» предложила воспользоваться самым простым и легким рецептом, которым пользовались наши бабушки еще до появления различных химических и кислородных отбеливателей.

Для начала необходимо намочить ткань теплой водой, чтобы полотенца были влажными. В следующем шаге нужно хорошенько намылить каждую сторону хозяйственным мылом не менее 72%. После этого сложить все полотенца в таз и оставить на ночь, прикрыв пакетом, чтобы влага не испарялась.

На следующий день налить в таз 2 литра крутого кипятка, добавить в нее щепотку марганцовки и в этом растворе по очереди прополоскать мыльные полотенца. После белье можно отправить в стиральную машинку на режим «полоскание» или сделать это вручную в холодной воде.

После такой процедуры полотенца станут идеально белыми и чистыми.

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#Эмилия Шпилева#Общество#Видео#Дом#Стирка#Белые вещи
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