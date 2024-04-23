Возвращаем белизну застиранным полотенцам — самый легкий способ из 2-х ингредиентов

Для начала необходимо намочить ткань теплой водой, чтобы полотенца были влажными. В следующем шаге нужно хорошенько намылить каждую сторону хозяйственным мылом не менее 72%. После этого сложить все полотенца в таз и оставить на ночь, прикрыв пакетом, чтобы влага не испарялась.