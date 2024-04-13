10 шагов, чтобы покрасить волосы дома, как в салоне

Posted 13 апреля, 17:00
Published 13 апреля, 17:00
Modified 9 сентября, 21:43
Updated 9 сентября, 21:43
Перед тем, как покрасить волосы, найдите цвет краски, максимально приближенный к вашему. Не надо пытаться радикально изменить свой оттенок волос в домашних условиях. Лучший выбор — окрашивание на 1-2 тона светлее либо темнее, чем ваш цвет.
Не пренебрегайте тестированием на аллергию, которое советуют делать все стилисты. Это очень важный этап покраски волос в домашних условиях.
Протестируйте краску на нижней пряди волос. Помните, что случаи, когда волосы после окрашивания приобретают нежелательные оттенки, не так уж и редки.
Окрашивание лучше не производить на чистые волосы. Не мойте голову пару дней перед тем, как покрасить локоны. Натуральные масла, вырабатываемые кожей, помогут защитить кожу головы от окислительных реакций.
Но учтите, что на коже головы и локонах перед покраской не должно быть остатков стайлинговых средств: мусса, лака, геля и др.
Перед тем, как покрасить локоны, нанесите вазелин или любой жирный крем на кожу по линии роста волос. Тогда краска не останется на лбу и висках, а если кожа все же чуть испачкается, пятна в домашних условиях можно будет легко удалить ватным диском.
Нельзя использовать для краски металлическую или деревянную посуду. Разводите смеси в стеклянной, пластиковой или керамической емкости.
Локоны, перед тем как их покрасить, хорошенько расчешите. Пряди должны быть ровными, без колтунов и узлов.
Перед тем, как покрасить пряди, разделите локоны на 4 сектора. Сначала нанесите краситель на отросшие корни, а уже затем распределите по всей поверхности волос. Чтобы цвет «схватился» равномерно, постарайтесь успеть нанести краску за 10 — 12 минут.
Чтобы не запачкать одежду и кожу в домашних условиях, наденьте шапочку для душа. Это также поможет цвету проявиться быстрее.
После истечения нужного времени вымойте голову большим количеством воды. Нужно, чтобы стекающая вода стала совсем прозрачной. Не забудьте нанести на пряди бальзам или маску с закрепляющим эффектом.
Чтобы цвет сохранился дольше, мойте голову не чаще чем 2-3 раза в неделю. Для этого используйте бессульфатные шампуни.
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