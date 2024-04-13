10 шагов, чтобы покрасить волосы дома, как в салоне

Перед тем, как покрасить локоны, нанесите вазелин или любой жирный крем на кожу по линии роста волос. Тогда краска не останется на лбу и висках, а если кожа все же чуть испачкается, пятна в домашних условиях можно будет легко удалить ватным диском.