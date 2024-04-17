Чем экопорошок лучше обычного: как выбрать, чтобы он отстирывал и не вредил

Posted 17 апреля, 08:10
Published 17 апреля, 08:10
Modified 9 сентября, 21:55
Updated 9 сентября, 21:55
В этой статье мы расскажем о плюсах и минусах экопорошка, а также сделаем обзор трех таких средств для стирки, которые пользователи оценили по достоинству.
Этот миф о стиральных экопорошках появился, скорее всего, из-за того, что в состав таких средств входят более щадящие и менее вредные для природы компоненты, чем те, что можно встретить в химических порошках. Но это не значит, что экологичный порошок не такой эффективный. Кроме того, экопорошки очищают ткань деликатнее и, соответственно, меньше вредят ее структуре.
В обычные, не экологичные стиральные порошки для приданию постиранным вещам приятного запаха добавляют химические ароматизаторы. Однако наличие дополнительной «химии» в составе средства может стать причиной появления аллергической реакции, а некоторым людям такие отдушки просто не нравятся.
После стирки же экопорошком запах хоть и слабее, но тоже есть: ароматизаторы там натуральные. А если этого недостаточно, в стиральную машину всегда можно добавить каплю-две эфирного масла.
Ну и разберем такой вопрос, как стоимость экологичного порошка. На первый взгляд, он, конечно, стоит дороже, чем обычный. Однако по факту одной дорогой упаковки экопорошка хватит на большее число стирок, чем аналогичной упаковки обычного стирального порошка. Все дело в том, что экологичный порошок или экогель более концентрированный, поэтому его расход на одну стирку меньше.
В обзоре экологичных стиральных порошков мы выбрали 3 средства, на которые было получено больше всего комментариев от пользователей. В основном люди, попробовавшие использовать для стирки белья экопорошок, отмечают его гипоаллергенность, эффективность при отстирывание загрязнений и экономичность.
Экопорошок (вернее, экогель) SEPTIVIT Premium с антибактериальным эффектом предназначен для стирки как ручным, так и машинным способом. Он подходит для всех видов тканей, обеспечивая бережный уход за изделиями. Средство не оставляет на постиранных вещах разводов и запаха, так как полностью вымывается из волокон, так что оно подходит для использования людям с аллергией и детям.
Упаковка экогеля содержит 5 литров средства, и ее хватит на 165 стирок. Этот жидкий экологичный порошок является биоразлагаемым и не вредит окружающей среде.
Экологичный стиральный порошок Prime home способен эффективно удалить загрязнения, не повреждая при этом саму ткань и предохраняя ее тем самым от быстрого износа. Средство не содержит фосфатов, что делает его безопасным для человека и окружающей среды. Экопорошок желательно использовать для стирки белья, которое не линяет.
Экопорошок Prime home экономичен, его расход составляет всего 20 г на стирку 4 — 5 кг белья. Он также защищает стиральную машину от образования накипи и устраняет неприятные запахи. В комплекте с каждой упаковкой экологичного порошка идет мерная ложка.
Стиральный экопорошок Mepsi создан на основе натуральноо мыла, и в его состав, помимо этого, входят натуральные и биоразлагаемые вещества, а упаковка средства является биоразлагаемой. Несмотря на то что экологичный порошок не содержит химических добавок, он эффективно отстирывает даже сильные загрязнения.
Mepsi не содержит красители, фосфаты и отдушки, и при этом отлично подходит для стирки тканей из льна и хлопка, а также спортивной и верхней одежды. А благодаря тому, что этот экопорошок является гипоаллергенным, его можно использовать людям с чувствительной кожей и для стирки детской одежды.
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