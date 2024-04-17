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Posted 17 апреля, 08:10

Published 17 апреля, 08:10

Modified 9 сентября, 21:55

Updated 9 сентября, 21:55

Чем экопорошок лучше обычного: как выбрать, чтобы он отстирывал и не вредил

Чем экопорошок лучше обычного: как выбрать, чтобы он отстирывал и не вредил

17 апреля 2024, 08:10
Фото: market.yandex.ru
Чем экопорошок лучше обычного: как выбрать, чтобы он отстирывал и не вредил
В стиральном порошке главное, чтобы он хорошо отстирывал вещи, придавал им приятный аромат и не вызывал аллергии. Все это — про экологичный стиральный порошок, хотя многие почему-то считают, что данное средство хуже привычной бытовой химии.

В этой статье мы расскажем о плюсах и минусах экопорошка, а также сделаем обзор трех таких средств для стирки, которые пользователи оценили по достоинству.

Экопорошки плохо отстирывают?

Этот миф о стиральных экопорошках появился, скорее всего, из-за того, что в состав таких средств входят более щадящие и менее вредные для природы компоненты, чем те, что можно встретить в химических порошках. Но это не значит, что экологичный порошок не такой эффективный. Кроме того, экопорошки очищают ткань деликатнее и, соответственно, меньше вредят ее структуре.

Экологичные порошки почти не пахнут?

В обычные, не экологичные стиральные порошки для приданию постиранным вещам приятного запаха добавляют химические ароматизаторы. Однако наличие дополнительной «химии» в составе средства может стать причиной появления аллергической реакции, а некоторым людям такие отдушки просто не нравятся.

После стирки же экопорошком запах хоть и слабее, но тоже есть: ароматизаторы там натуральные. А если этого недостаточно, в стиральную машину всегда можно добавить каплю-две эфирного масла.

Экопорошки дорогие?

Ну и разберем такой вопрос, как стоимость экологичного порошка. На первый взгляд, он, конечно, стоит дороже, чем обычный. Однако по факту одной дорогой упаковки экопорошка хватит на большее число стирок, чем аналогичной упаковки обычного стирального порошка. Все дело в том, что экологичный порошок или экогель более концентрированный, поэтому его расход на одну стирку меньше.

Топ-3 экопорошков, которые точно понравятся хозяйкам

В обзоре экологичных стиральных порошков мы выбрали 3 средства, на которые было получено больше всего комментариев от пользователей. В основном люди, попробовавшие использовать для стирки белья экопорошок, отмечают его гипоаллергенность, эффективность при отстирывание загрязнений и экономичность.

Гель для стирки сильно загрязненного белья SEPTIVIT Premium гипоаллергенный, 5 л

Экопорошок (вернее, экогель) SEPTIVIT Premium с антибактериальным эффектом предназначен для стирки как ручным, так и машинным способом. Он подходит для всех видов тканей, обеспечивая бережный уход за изделиями. Средство не оставляет на постиранных вещах разводов и запаха, так как полностью вымывается из волокон, так что оно подходит для использования людям с аллергией и детям.

Упаковка экогеля содержит 5 литров средства, и ее хватит на 165 стирок. Этот жидкий экологичный порошок является биоразлагаемым и не вредит окружающей среде.

Гель для стирки сильно загрязненного белья SEPTIVIT Premium гипоаллергенныйГель для стирки сильно загрязненного белья SEPTIVIT Premium гипоаллергенный
Гель для стирки сильно загрязненного белья SEPTIVIT Premium гипоаллергенный. Фото: market.yandex.ru
Гель для стирки сильно загрязненного белья SEPTIVIT Premium гипоаллергенныйГель для стирки сильно загрязненного белья SEPTIVIT Premium гипоаллергенный
Гель для стирки сильно загрязненного белья SEPTIVIT Premium гипоаллергенный. Фото: market.yandex.ru
Гель для стирки сильно загрязненного белья SEPTIVIT Premium гипоаллергенныйГель для стирки сильно загрязненного белья SEPTIVIT Premium гипоаллергенный
Гель для стирки сильно загрязненного белья SEPTIVIT Premium гипоаллергенный. Фото: market.yandex.ru

Концентрированный стиральный порошок Prime home, 3 кг

Экологичный стиральный порошок Prime home способен эффективно удалить загрязнения, не повреждая при этом саму ткань и предохраняя ее тем самым от быстрого износа. Средство не содержит фосфатов, что делает его безопасным для человека и окружающей среды. Экопорошок желательно использовать для стирки белья, которое не линяет.

Экопорошок Prime home экономичен, его расход составляет всего 20 г на стирку 4 — 5 кг белья. Он также защищает стиральную машину от образования накипи и устраняет неприятные запахи. В комплекте с каждой упаковкой экологичного порошка идет мерная ложка.

Концентрированный стиральный порошок Prime homeКонцентрированный стиральный порошок Prime home
Концентрированный стиральный порошок Prime home. Фото: market.yandex.ru
Концентрированный стиральный порошок Prime homeКонцентрированный стиральный порошок Prime home
Концентрированный стиральный порошок Prime home. Фото: market.yandex.ru

Стиральный порошок на основе натурального мыла Mepsi, 4 кг

Стиральный экопорошок Mepsi создан на основе натуральноо мыла, и в его состав, помимо этого, входят натуральные и биоразлагаемые вещества, а упаковка средства является биоразлагаемой. Несмотря на то что экологичный порошок не содержит химических добавок, он эффективно отстирывает даже сильные загрязнения.

Mepsi не содержит красители, фосфаты и отдушки, и при этом отлично подходит для стирки тканей из льна и хлопка, а также спортивной и верхней одежды. А благодаря тому, что этот экопорошок является гипоаллергенным, его можно использовать людям с чувствительной кожей и для стирки детской одежды.

Стиральный порошок на основе натурального мыла MepsiСтиральный порошок на основе натурального мыла Mepsi
Стиральный порошок на основе натурального мыла Mepsi. Фото: market.yandex.ru
Стиральный порошок на основе натурального мыла MepsiСтиральный порошок на основе натурального мыла Mepsi
Стиральный порошок на основе натурального мыла Mepsi. Фото: market.yandex.ru
Стиральный порошок на основе натурального мыла MepsiСтиральный порошок на основе натурального мыла Mepsi
Стиральный порошок на основе натурального мыла Mepsi. Фото: market.yandex.ru
#Экология#Здоровье#Покупки#Дом#Все материалы авторов#Стирка
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