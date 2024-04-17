Чем экопорошок лучше обычного: как выбрать, чтобы он отстирывал и не вредил

Этот миф о стиральных экопорошках появился, скорее всего, из-за того, что в состав таких средств входят более щадящие и менее вредные для природы компоненты, чем те, что можно встретить в химических порошках. Но это не значит, что экологичный порошок не такой эффективный. Кроме того, экопорошки очищают ткань деликатнее и, соответственно, меньше вредят ее структуре.