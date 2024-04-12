В каком районе купить квартиру, чтобы спалось лучше?

Posted 12 апреля, 19:00
Published 12 апреля, 19:00
Modified 9 сентября, 21:43
Updated 9 сентября, 21:43
Не секрет, что залог полноценного отдыха и хорошего самочувствия — это крепкий сон. Увы, но многие жители больших городов имеют со сном немало проблем, начиная с бессонницы и заканчивая дефицитом ночного отдыха. Практика показывает, что причина — не только в зависимости от гаджетов и стрессах, но и в неблагоприятной экологии. Именно поэтому, выбирая, в каком районе купить квартиру, важно ориентироваться на экологическую обстановку в нем.
Важно, чтобы в непосредственной близости от дома были зеленые зоны — скверы, парки или лес. Кроме того, значение имеет расположение дома, в котором планируется купить квартиру, относительно розы ветров. Наиболее благоприятными с точки зрения экологии в любом городе считаются районы запада, северо-запада и севера.
Свежий воздух, обилие зелени в том районе, в котором предполагается купить квартиру, — это очень важно. Перечисленные факторы способствуют устранению любых проблем со сном и в целом положительным образом влияют на самочувствие, состояние здоровья.
Если купить квартиру в зеленом районе, в скором времени у владельца, членов его семьи может пропасть аллергия, если она была. К тому же сон на свежем воздухе, с открытыми окнами, если это позволяет погода, обеспечивает организм кислородом в достаточном количестве. Сон становится эффективным, глубоким, а от бессонницы не остается и следа.
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