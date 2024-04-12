В каком районе купить квартиру, чтобы спалось лучше?

Не секрет, что залог полноценного отдыха и хорошего самочувствия — это крепкий сон. Увы, но многие жители больших городов имеют со сном немало проблем, начиная с бессонницы и заканчивая дефицитом ночного отдыха. Практика показывает, что причина — не только в зависимости от гаджетов и стрессах, но и в неблагоприятной экологии. Именно поэтому, выбирая, в каком районе купить квартиру, важно ориентироваться на экологическую обстановку в нем.