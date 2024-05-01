Устаревшая мода, которая прибавляет не один десяток лет даже 30-летним женщинам

Posted 1 мая, 15:46
Published 1 мая, 15:46
Modified 9 сентября, 22:27
Updated 9 сентября, 22:27
Одежда, которую вы носите каждый день, оказывает огромное влияние на то, как мир воспринимает вас. Если на вас надеты вещи, которые были актуальны 10-20 лет назад, то по умолчанию окружающие воспринимают ваш возраст на десятки лет старше, чем есть на самом деле.
Если в вашей коллекции есть любимая пара обуви, которые очень удобны, но совершенно ужасно выглядят — пора их менять. Это не значит, что вы должны навсегда отказаться от уютной обуви. Избегайте носить ее по особым случаям, когда действительно важно выглядеть на высоте.
Согласно опроса Civic Science, 46% респондентов заявили, что считают всю обувь бренда Crocs уродливой. Несмотря на это, почти половина опрошенных все равно продолжают покупать и носить их.
Crocs — не единственная обувь, имеющая репутацию приятной в носке, но при этом неэстетичной на вид. Существует множество моделей на каблуках, балеток и кроссовок, которые попадают в ту же категорию. По этой причине стоит потратить немного времени, чтобы найти идеальную пару обуви, которая будет элегантной и удобной.
Пастельные тона невероятно красивы и их никто не сбрасывает со счетов. Но они могут играть против вас, если носить их слишком часто или все сразу. Какими бы красивыми они не были, но наложение пастельных тонов поверх таких же мгновенно старят вас и будут заставлять людей напоминать бабушек.
Цветочный принт популярен тем, что придает любому наряду женственность. Тем не менее, размер цветов имеет значение, влияя на то, как окружающие воспринимают вас. Вместо того, чтобы напоминать своим друзьям старушку, отдайте предпочтение современной женственности.
На данный момент крупный цветочный принт совершенно устарел и если вы пытаетесь сохранить молодость, убедитесь в том, что цветочный принт мелкий и замысловатый, а не крупный.
Каким бы милым ни выглядело платье в горизонтальную полоску, этот дизайн мгновенно подчеркнет недостатки фигуры и заставит вас выглядеть старше, чем вы есть.
Интересно то, что широкие горизонтальные полосы смотрятся супермодно только на манекенах, которые не соответствуют реалистичным человеческим формам. По этой причине множество людей совершают ошибку, покупая одежду в широкую горизонтальную полоску онлайн без примерки перед зеркалом.
Каждый день наше тело подвержено изменениям. Размер груди может меняться из-за гормонов, набора, потери веса и других естественных изменений.
В случае похудения плохо сидящие бюстгальтеры не обеспечат должной поддержки груди, поскольку чашечки будут слишком свободными и мешковатыми. В случае набора веса неподходящие бюстгальтеры будут врезаться в кожу, заставляя вас чувствовать дискомфорт. Очень важно, чтобы нижнее белье сидело правильно, если вы не хотите состарить себя.
Самый простой способ справиться с этой ситуацией — отправиться в магазин и мерить бюстгальтеры до тех пор, пока не остановитесь на том, который наиболее удобен.
Мешковатая одежда может стать идеальной маскировкой, чтобы максимально скрыть свое телосложение. Тем не менее, ношение слишком большого количества свободных вещей невероятно старят.
Вместо этого можно выбрать кардиган или топ свободного кроя, но другие предметы одежды должны быть более облегающими. Подумайте о том, чтобы заправить майку в джинсы с высокой талией и создать контраст. А надевая топ свободного покроя подберите более облегающие брюки или леггинсы.
Какими бы очаровательными вы ни считали свои любимые брюки-капри, они старят вас больше, чем вы думаете. В такой модели брюк женщины в возрасте от 20 до 30 лет выглядят так, будто они значительно старше своих лет.
Не зависимо от того, насколько плотно или свободно они облегают ваше тело, ни одни капри не создадут привлекательности вашей фигуре.
Очки без оправы существуют уже несколько десятилетий, но сегодня нет причин продолжать покупать их. Вместо этого выбирайте очки в модной оправе, которые придают вам стильный вид.
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