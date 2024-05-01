Устаревшая мода, которая прибавляет не один десяток лет даже 30-летним женщинам

Пастельные тона невероятно красивы и их никто не сбрасывает со счетов. Но они могут играть против вас, если носить их слишком часто или все сразу. Какими бы красивыми они не были, но наложение пастельных тонов поверх таких же мгновенно старят вас и будут заставлять людей напоминать бабушек.