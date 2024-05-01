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Posted 1 мая, 15:46

Published 1 мая, 15:46

Modified 9 сентября, 22:27

Updated 9 сентября, 22:27

Устаревшая мода, которая прибавляет не один десяток лет даже 30-летним женщинам

Устаревшая мода, которая прибавляет не один десяток лет даже 30-летним женщинам

1 мая 2024, 15:46
Фото: 1MI
Устаревшая мода, которая прибавляет не один десяток лет даже 30-летним женщинам
Годами не вылезаете их своих любимых бежевых брюк капри и полосатой футболки? К сожалению, но есть вещи, которые прибавляют женщине возраст, поэтому их нежелательно носить после 30 и 40 лет. Проверим, что лежит у вас в шкафу?

Одежда, которую вы носите каждый день, оказывает огромное влияние на то, как мир воспринимает вас. Если на вас надеты вещи, которые были актуальны 10-20 лет назад, то по умолчанию окружающие воспринимают ваш возраст на десятки лет старше, чем есть на самом деле.

Обувь — удобная внутри, не эстетичная снаружи

Если в вашей коллекции есть любимая пара обуви, которые очень удобны, но совершенно ужасно выглядят — пора их менять. Это не значит, что вы должны навсегда отказаться от уютной обуви. Избегайте носить ее по особым случаям, когда действительно важно выглядеть на высоте.

Согласно опроса Civic Science, 46% респондентов заявили, что считают всю обувь бренда Crocs уродливой. Несмотря на это, почти половина опрошенных все равно продолжают покупать и носить их.

Crocs — не единственная обувь, имеющая репутацию приятной в носке, но при этом неэстетичной на вид. Существует множество моделей на каблуках, балеток и кроссовок, которые попадают в ту же категорию. По этой причине стоит потратить немного времени, чтобы найти идеальную пару обуви, которая будет элегантной и удобной.

Обувь — удобная внутри, не эстетичная снаружиОбувь — удобная внутри, не эстетичная снаружи
Обувь — удобная внутри, не эстетичная снаружи. Фото: 1MI

Слишком много пастельных тонов

Пастельные тона невероятно красивы и их никто не сбрасывает со счетов. Но они могут играть против вас, если носить их слишком часто или все сразу. Какими бы красивыми они не были, но наложение пастельных тонов поверх таких же мгновенно старят вас и будут заставлять людей напоминать бабушек.

Слишком много пастельных тоновСлишком много пастельных тонов
Слишком много пастельных тонов. Фото: 1MI

Крупный цветочный принт

Цветочный принт популярен тем, что придает любому наряду женственность. Тем не менее, размер цветов имеет значение, влияя на то, как окружающие воспринимают вас. Вместо того, чтобы напоминать своим друзьям старушку, отдайте предпочтение современной женственности.

На данный момент крупный цветочный принт совершенно устарел и если вы пытаетесь сохранить молодость, убедитесь в том, что цветочный принт мелкий и замысловатый, а не крупный.

Крупный цветочный принт старит молодых женщинКрупный цветочный принт старит молодых женщин
Крупный цветочный принт старит молодых женщин. Фото: 1MI

Широкие горизонтальные полосы

Каким бы милым ни выглядело платье в горизонтальную полоску, этот дизайн мгновенно подчеркнет недостатки фигуры и заставит вас выглядеть старше, чем вы есть.

Интересно то, что широкие горизонтальные полосы смотрятся супермодно только на манекенах, которые не соответствуют реалистичным человеческим формам. По этой причине множество людей совершают ошибку, покупая одежду в широкую горизонтальную полоску онлайн без примерки перед зеркалом.

Вместо широкой горизонтальной полоски выбирайте узкуюВместо широкой горизонтальной полоски выбирайте узкую
Вместо широкой горизонтальной полоски выбирайте узкую. Фото: 1MI

Плохо сидящие бюстгальтеры

Каждый день наше тело подвержено изменениям. Размер груди может меняться из-за гормонов, набора, потери веса и других естественных изменений.

В случае похудения плохо сидящие бюстгальтеры не обеспечат должной поддержки груди, поскольку чашечки будут слишком свободными и мешковатыми. В случае набора веса неподходящие бюстгальтеры будут врезаться в кожу, заставляя вас чувствовать дискомфорт. Очень важно, чтобы нижнее белье сидело правильно, если вы не хотите состарить себя.

Самый простой способ справиться с этой ситуацией — отправиться в магазин и мерить бюстгальтеры до тех пор, пока не остановитесь на том, который наиболее удобен.

Плохо сидящие бюстгальтерыПлохо сидящие бюстгальтеры
Плохо сидящие бюстгальтеры. Фото: 1MI

Слишком много мешковатых вещей

Мешковатая одежда может стать идеальной маскировкой, чтобы максимально скрыть свое телосложение. Тем не менее, ношение слишком большого количества свободных вещей невероятно старят.

Вместо этого можно выбрать кардиган или топ свободного кроя, но другие предметы одежды должны быть более облегающими. Подумайте о том, чтобы заправить майку в джинсы с высокой талией и создать контраст. А надевая топ свободного покроя подберите более облегающие брюки или леггинсы.

Балансируйте образ облегающий и свободной одеждойБалансируйте образ облегающий и свободной одеждой
Балансируйте образ облегающий и свободной одеждой. Фото: 1MI

Брюки-капри

Какими бы очаровательными вы ни считали свои любимые брюки-капри, они старят вас больше, чем вы думаете. В такой модели брюк женщины в возрасте от 20 до 30 лет выглядят так, будто они значительно старше своих лет.

Не зависимо от того, насколько плотно или свободно они облегают ваше тело, ни одни капри не создадут привлекательности вашей фигуре.

Брюки-каприБрюки-капри
Брюки-капри. Фото: 1MI

Очки без оправы

Очки без оправы существуют уже несколько десятилетий, но сегодня нет причин продолжать покупать их. Вместо этого выбирайте очки в модной оправе, которые придают вам стильный вид.

Очки без оправы — антитренд 2024 годаОчки без оправы — антитренд 2024 года
Очки без оправы — антитренд 2024 года. Фото: 1MI
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