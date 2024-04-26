15 хитрых способов экономии денег на продуктах питания и приготовлении еды

Взяться за духовку и найти проверенные рецепты придется тем, у кого есть дети, которые жить не могут без сладкого и выпечки. Привлекая их к процессу готовки вы убьете сразу трех зайцев — дадите интересное задание, научите опыту и получите великолепных помощников. Ну, а в приготовлении пиццы этим маленьким поварят нет равных никому!