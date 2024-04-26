15 хитрых способов экономии денег на продуктах питания и приготовлении еды

Posted 26 апреля, 18:49
Published 26 апреля, 18:49
Modified 9 сентября, 22:21
Updated 9 сентября, 22:21
Подготовка списка необходимых продуктов, а также выбор более выгодных вариантов покупок могут компенсировать растущие цены в магазинах и сократить расходы семьи.
Худшая вещь, которую вы можете сделать, это забежать в магазин и руководствуясь только инстинктом запасов накупить все, что лежит на полках.
У вас всегда должен быть план, который следует начать с инвентаризации того, что у вас уже есть. Осмотрите ваши кухонные шкафчики или кладовку и выпишите сколько у вас осталось продуктов питания.
Спрогнозируйте, какой ассортимент продуктов и их количество потребуется на определенный период, в зависимости от того, закупаетесь ли вы на неделю или месяц.
Если у вас есть место для хранения, покупайте продукты оптом. Это дешевле, чем приобретать их в меньших количествах. Ищите большие пакеты в продуктовых магазинах, в отделах гипермаркетов (Лента, Ашан, Магнит, Метро) или через интернет-площадки (WB, Avito, Яндекс.Маркет и т. д.)
Старайтесь покупать большую часть свежих продуктов в сезон. Если они выращены недалеко от дома без, то без особых затрат на транспортировку эти продукты должны быть конкурентоспособными по цене.
Иногда магазины устраивают акции на определенный ассортимент продуктов, распродавая их по выгодной цене или предлагая оптовые закупки. Сравните цены на аналогичный товар и если предложение действительно выгодное, товар стоит брать.
Мясо это тот продукт, на котором нельзя экономить. Его качество и свежесть играет огромную роль при приготовлении вкусных и питательных блюд. Лучше выбрать меньше вес, но более высокое качество.
Разница в цене между куриными грудками и куриными котлетами составляет около 30-40%. Поэтому старайтесь всегда выбирать обычное мясо, из которого можно самостоятельно сделать фарш или иные блюда, чтобы сэкономить деньги.
Замороженные овощи продаются уже в разделанном виде, поэтому вы не выбрасываете ничего из того, что покупаете. Овощную смесь легко разделить на порции и использовать в небольшом количестве.
Зелень в виде лука, петрушки и укропа стоят дорого, поэтому важно их правильно хранить, чтобы они не испортились раньше времени. Заверните травы во влажное вафельное полотенце и положив в контейнер уберите в холодильник.
Старайтесь приготовить больше ужина, чтобы на следующий день остались остатки для ланч-боксов на работу. Макаронные изделия, лапшу или блюда из риса полезно готовить в больших количествах, они могут избавить вас от необходимости готовить на следующий день.
Использование скороварки или мультиварки экономит время приготовления и позволяет покупать более дешевые продукты, для приготовления которых обычно требуется больше времени. К ним относятся фасоль, горох и более бюджетные куски мяса. Скороварка прекрасно справляется с мясом на кости, извлекая из него все ароматные вещества для приготовления бульона.
Существует ошибочное мнение, что замороженные продукты не так полезны, как свежие. Между тем, овощи замораживают сразу после сбора и разделки, поэтому их питательные вещества сохраняются.
Закупайте пакеты замороженных продуктов наравне со свежими, так они прослужат дольше, поскольку вы будете использовать только то, что вам нужно.
Такая простая вещь, как «вторая жизнь продуктов» поможет немного сократить расходы и научит экономично использовать остатки еды.
Из черствого хлеба можно приготовить сухари или измельчить их в панировочные сухари, чтобы приготовить хрустящие куриные наггетсы. Остатки макарон можно залить яично-творожной смесью и сделать запеканку. Тушеная капуста со вчерашнего ужина при добавлении банки рыбных консервов станет прекрасной кулебякой на скорую руку.
И таких рецептом множество, главное своевременно проводить ревизию холодильника.
«При приготовлении мясных котлет на ужин можно увеличить их количество в два-три раза, а потом „лишнее“ заморозить. Тоже самое я делаю и с овощной пережаркой для супа, томатной пастой, зеленью, варениками, голубцами и другими блюдами, которые готовлю впрок. После тяжелого трудового дня эти запасы легко разморозить, быстро приготовить на ужин или использовать для приготовления блюд. Время на готовку сокращается в разы! Главное, запастись пакетами и контейнерами для хранения в морозилке», — делится своими лайфхаками редактор статьи.
Простое домашнее овсяное печенье, блинчики, пироги или кексы намного экономичнее готовить дома, нежели их покупать в магазинах и кулинарии.
Взяться за духовку и найти проверенные рецепты придется тем, у кого есть дети, которые жить не могут без сладкого и выпечки. Привлекая их к процессу готовки вы убьете сразу трех зайцев — дадите интересное задание, научите опыту и получите великолепных помощников. Ну, а в приготовлении пиццы этим маленьким поварят нет равных никому!
Знание того, что находится в вашей морозильной камере и в буфете гарантирует, что вы не будете покупать лишнее, тратя деньги впустую.
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