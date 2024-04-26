newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 апреля, 18:49

Published 26 апреля, 18:49

Modified 9 сентября, 22:21

Updated 9 сентября, 22:21

15 хитрых способов экономии денег на продуктах питания и приготовлении еды

15 хитрых способов экономии денег на продуктах питания и приготовлении еды

26 апреля 2024, 18:49
Фото: 1MI
Хозяйки всегда ищут более экономные способы ведения домашнего хозяйства и приготовления еды, поэтому когда дело доходит до покупок в супермаркетах, стоит заранее составить план.

Расскажем о 15-ти способах хитрой экономии при покупках и планировании меню.

Подготовка списка необходимых продуктов, а также выбор более выгодных вариантов покупок могут компенсировать растущие цены в магазинах и сократить расходы семьи.

Заблаговременное планирование покупок

1. Составление плана

Худшая вещь, которую вы можете сделать, это забежать в магазин и руководствуясь только инстинктом запасов накупить все, что лежит на полках.

У вас всегда должен быть план, который следует начать с инвентаризации того, что у вас уже есть. Осмотрите ваши кухонные шкафчики или кладовку и выпишите сколько у вас осталось продуктов питания.

Спрогнозируйте, какой ассортимент продуктов и их количество потребуется на определенный период, в зависимости от того, закупаетесь ли вы на неделю или месяц.

Заблаговременное планирование покупокЗаблаговременное планирование покупок
Заблаговременное планирование покупок. Фото: Изображение Midjourney

Покупки

2. Покупайте оптом

Если у вас есть место для хранения, покупайте продукты оптом. Это дешевле, чем приобретать их в меньших количествах. Ищите большие пакеты в продуктовых магазинах, в отделах гипермаркетов (Лента, Ашан, Магнит, Метро) или через интернет-площадки (WB, Avito, Яндекс.Маркет и т. д.)

3. Покупайте фрукты и овощи по сезону

Старайтесь покупать большую часть свежих продуктов в сезон. Если они выращены недалеко от дома без, то без особых затрат на транспортировку эти продукты должны быть конкурентоспособными по цене.

4. Обращайте внимание на специальные предложения

Иногда магазины устраивают акции на определенный ассортимент продуктов, распродавая их по выгодной цене или предлагая оптовые закупки. Сравните цены на аналогичный товар и если предложение действительно выгодное, товар стоит брать.

Обращайте внимание на специальные предложенияОбращайте внимание на специальные предложения
Обращайте внимание на специальные предложения. Фото: 1MI

5. Выбирайте меньше мяса, но лучшего качества

Мясо это тот продукт, на котором нельзя экономить. Его качество и свежесть играет огромную роль при приготовлении вкусных и питательных блюд. Лучше выбрать меньше вес, но более высокое качество.

6. Выбирайте вырезку, а не полуфабрикат

Разница в цене между куриными грудками и куриными котлетами составляет около 30-40%. Поэтому старайтесь всегда выбирать обычное мясо, из которого можно самостоятельно сделать фарш или иные блюда, чтобы сэкономить деньги.

7. Используйте замороженные овощи

Замороженные овощи продаются уже в разделанном виде, поэтому вы не выбрасываете ничего из того, что покупаете. Овощную смесь легко разделить на порции и использовать в небольшом количестве.

Используйте замороженные овощиИспользуйте замороженные овощи
Используйте замороженные овощи. Фото: 1MI

8. Травы

Зелень в виде лука, петрушки и укропа стоят дорого, поэтому важно их правильно хранить, чтобы они не испортились раньше времени. Заверните травы во влажное вафельное полотенце и положив в контейнер уберите в холодильник.

Готовьте с умом

9. Собирайте остатки

Старайтесь приготовить больше ужина, чтобы на следующий день остались остатки для ланч-боксов на работу. Макаронные изделия, лапшу или блюда из риса полезно готовить в больших количествах, они могут избавить вас от необходимости готовить на следующий день.

10. Используйте мультиварку

Использование скороварки или мультиварки экономит время приготовления и позволяет покупать более дешевые продукты, для приготовления которых обычно требуется больше времени. К ним относятся фасоль, горох и более бюджетные куски мяса. Скороварка прекрасно справляется с мясом на кости, извлекая из него все ароматные вещества для приготовления бульона.

Используйте мультиваркуИспользуйте мультиварку
Используйте мультиварку. Фото: 1MI

11. Запаситесь морозильной камерой

Существует ошибочное мнение, что замороженные продукты не так полезны, как свежие. Между тем, овощи замораживают сразу после сбора и разделки, поэтому их питательные вещества сохраняются.

Закупайте пакеты замороженных продуктов наравне со свежими, так они прослужат дольше, поскольку вы будете использовать только то, что вам нужно.

12. Используй принцип второй жизни

Такая простая вещь, как «вторая жизнь продуктов» поможет немного сократить расходы и научит экономично использовать остатки еды.

Из черствого хлеба можно приготовить сухари или измельчить их в панировочные сухари, чтобы приготовить хрустящие куриные наггетсы. Остатки макарон можно залить яично-творожной смесью и сделать запеканку. Тушеная капуста со вчерашнего ужина при добавлении банки рыбных консервов станет прекрасной кулебякой на скорую руку.

И таких рецептом множество, главное своевременно проводить ревизию холодильника.

Используй принцип второй жизниИспользуй принцип второй жизни
Используй принцип второй жизни. Фото: 1MI

13. Порционные заготовки

«При приготовлении мясных котлет на ужин можно увеличить их количество в два-три раза, а потом „лишнее“ заморозить. Тоже самое я делаю и с овощной пережаркой для супа, томатной пастой, зеленью, варениками, голубцами и другими блюдами, которые готовлю впрок. После тяжелого трудового дня эти запасы легко разморозить, быстро приготовить на ужин или использовать для приготовления блюд. Время на готовку сокращается в разы! Главное, запастись пакетами и контейнерами для хранения в морозилке», — делится своими лайфхаками редактор статьи.

14. Готовьте сладости сами

Простое домашнее овсяное печенье, блинчики, пироги или кексы намного экономичнее готовить дома, нежели их покупать в магазинах и кулинарии.

Взяться за духовку и найти проверенные рецепты придется тем, у кого есть дети, которые жить не могут без сладкого и выпечки. Привлекая их к процессу готовки вы убьете сразу трех зайцев — дадите интересное задание, научите опыту и получите великолепных помощников. Ну, а в приготовлении пиццы этим маленьким поварят нет равных никому!

15. Регулярно проводите инвентаризацию

Знание того, что находится в вашей морозильной камере и в буфете гарантирует, что вы не будете покупать лишнее, тратя деньги впустую.

Читайте также:
15 эффективных способов экономить деньги прямо здесь и сейчасКак правильно рассчитывать семейный бюджет, чтобы на все хватало5 причин почему люди не умеют управлять своими деньгами
#Эмилия Шпилева#Деньги#Финансы#Покупки#Экономия#Продукты#Дом#Бюджет
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика