15 эффективных способов экономить деньги прямо здесь и сейчас

Posted 26 апреля, 11:18
Published 26 апреля, 11:18
Modified 9 сентября, 22:19
Updated 9 сентября, 22:19
Расскажем самые эффективные приемы, которыми вы можете воспользоваться прямо сейчас.
Настроив автоматические ежемесячные переводы с вашего текущего счета на сберегательный, деньги будут накапливаться с течением времени без каких-либо дополнительных усилий с вашей стороны.
Сохраняйте сдачу и складывайте ее каждый день в копилку. Накопив значительную сумму, вы можете внести ее в свои сбережения и наблюдать за ростом своего счета.
Составленный список перед походом в продуктовый магазин может помочь сэкономить на продуктах. Узнайте, какие скидочные купоны действуют в магазинах, присоединяйтесь к программам лояльности, чтобы максимально увеличить свою экономию при совершении покупок.
Один из самых простых способов сократить расходы является ограничение посещений ресторанов и кафе, поскольку питание вне дома, как правило, обходится дороже. Даже если вы редко бываете в закусочной, отказавшись от напитков и десерта вы также сможете сократить свои расходы.
Вы можете воспользоваться бесплатными днями в музеях, парках, концертах и иных развлекательных мероприятиях, чтобы сэкономить деньги. Также можете узнавать о скидках для пенсионеров, студентов, военнослужащих, многодетных родителей и многих других льготных категорий граждан.
Один из способов избежать перерасхода средств — дать себе перерыв с того момента, как товар попал вам на глаза. Сиюминутное желание купить вещь через 30 дней покажет его реальную необходимость. Возможно, что вы уже забудете о ее существовании. То же правило можно применить при покупках онлайн: положите товар в корзину, а затем закройте страницу магазина, у вас будет время все обдумать.
Вы можете сэкономить деньги с помощью недорогих идей подарков. Выпечка печенья, связанные своими руками вещи или приготовление ужина могут продемонстрировать, что вы относитесь к человеку также бережно, как и при совершении дорогостоящей покупки.
А чтобы планировать расходы на праздники, создайте календарь всех важных мероприятий и заведите «резервный фонд» специально для подарков и покупайте их в периоды крупных распродаж.
Рефинансирование вашего автокредита и использование более низких процентных ставок могут значительно сэкономить вам на протяжении срока действия кредита. Вы можете сократить текущие расходы на техническое обслуживание автомобиля, меньше проводя времени за рулем и избегая повышения скорости.
Большие и малые изменения в потреблении энергии могут помочь экономить на счетах за электричество. Подумайте о том, чтобы заделать сделать качественную теплоизоляцию в доме, устранить сквозняки, использовать энергосберегающие приборы и лампочки. Даже постепенное снижение ежемесячного потребления электроэнергии может привести к значительной экономии в долгосрочной перспективе.
Поставьте перед собой конкретную, но реалистичную цель. Это может быть накопление на отпуск или погашение кредита. Воспользуйтесь калькулятором, чтобы подсчитать, сколько вам нужно откладывать каждый месяц, чтобы достичь своей цели.
Выплаты по долгам могут стать серьезным испытанием для бюджета. Если кредитов несколько, то следует быстрее гасить кредиты, которые имеют высокий процент, так вы сэкономите на общей сумме выплачиваемых процентов и быстрее освободитесь от этого бремени.
Если у вас уже есть финансовая цель, то деньги следует держать на высокодоходном сберегательном счету, чтобы максимально увеличить доходность.
Хозяйки часто покупают такие необходимые бытовые товары, как мыло для мытья посуды, бумажные полотенца или туалетные принадлежности. Подумайте об их приобретении оптовыми упаковками в дни распродаж, это может оказаться значительно выгоднее.
Получение новых впечатлений от концертов, театров и иных развлекательных событий обычно стоит немалых денег. Ищите бесплатные мероприятия, которые устраиваются администрацией города, общественными организациями или крупными парками.
Это может стать недорогим способом занять детей и качественно провести время вместе. Для мероприятий на свежем воздухе возьмите с собой закуски и воду, чтобы минимизировать расходы на еду.
Возможно, вы платите за подписки, которые вам больше не нужны. Также стоит избегать бесплатные пробные версии киносервисов, мобильных приложений или банковских предложений для которых требуется платежная информация. В крайнем случае сделайте пометку или установите напоминание в календаре об отмене до окончания бесплатного периода.
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