15 эффективных способов экономить деньги прямо здесь и сейчас

Один из способов избежать перерасхода средств — дать себе перерыв с того момента, как товар попал вам на глаза. Сиюминутное желание купить вещь через 30 дней покажет его реальную необходимость. Возможно, что вы уже забудете о ее существовании. То же правило можно применить при покупках онлайн: положите товар в корзину, а затем закройте страницу магазина, у вас будет время все обдумать.