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Posted 25 апреля, 12:37

Published 25 апреля, 12:37

Modified 9 сентября, 22:16

Updated 9 сентября, 22:16

Как заработать и накопить первый миллион рублей

Где взять 1 миллион рублей: рассказываем рабочие способы заработка и накоплений

25 апреля 2024, 12:37
Фото: Изображение Midjourney
Как заработать и накопить первый миллион рублей
Многие задаются вопросом — как заработать или скопить свой первый миллион рублей, не имея особых знаний в сфере экономики. Мы нашли несколько способов улучшить ваше материальное положение и приблизить мечту к реальности

Что нужно делать, чтобы накопить 1 миллион рублей или иметь внушительную «подушку безопасности»?

Многие хотят стать миллионером, если не долларовым, то рублевым. При этом, большая часть людей считает, что для осуществления такой мечты они могут только купить билет на розыгрыш и ждать удачу.

Однако, чтобы получить свой первый миллион есть гораздо лучшие способы, нежели участие в лотереях.

Как заработать 1 млн рублей?Как заработать 1 млн рублей?
Как заработать 1 млн рублей?. Фото: Изображение Midjourney

1. Как заработать 1 млн рублей?

Чтобы откладывать деньги необходимо хорошо зарабатывать и быть на высокооплачиваемой работе. Должности с высокой зарплатой чаще всего представлены в сфере IT, инвестиций, криптовалюты, нефти и газа, а также в предпринимательской деятельности.

Для того чтобы заработать деньги есть несколько путей:

  • Наемный сотрудник: самый простой, но долговременный путь, который начинается с получения образования, низкой зарплаты в первые годы, наращивания профессионализма и получения хорошей должности через не один десяток лет.
  • Предприниматель: стратегия заработка сводится к тому, чтобы купить подешевле и продать подороже. Как правило, на старте требуется небольшой капитал — дело со временем развивается, начиная от самозанятости и доходя до серьезной организации со своим уставным капиталом.
  • Инвестиции: покупка и вклад в акции, облигации, фонды и прочие финансовые инструменты может принести хороший доход при условии, что в данной области вы готовы к возможным рискам. Специалисты рекомендуют использовать разные формы вкладов, так как фондовый рынок это живой организм и не всегда можно предугадать его развитие. Для новичков хорошим началом будут покупки акций компаний, которые имеют потенциал роста — известные интернет-площадки, «Яндекс», маркетплейсы Ozon, Wildberries и другие.
  • Удача: получить солидный куш можно совершенно случайно — выиграв в лотерею, получив наследство или попытав удачу на ставках. Однако шансы стать миллионером у такого способа заработка тоже невелики. В погоне за удачей можно придти к противоположному состоянию — бедности.
Участие в лотереях — самый неоднозначный способ стать миллионеромУчастие в лотереях — самый неоднозначный способ стать миллионером
Участие в лотереях — самый неоднозначный способ стать миллионером. Фото: 1MI

2. Как накопить 1 миллион рублей?

Чтобы за 12 месяцев накопить 1 млн рублей нужно ежемесячно откладывать по 87 тысяч, поэтому данный способ подойдет для тех, кто получает на работе больше 150 000 рублей.

Но если такая зарплата для вас мечта, чтобы начать копить можно откладывать небольшие суммы. Например, отчисляя по 10-15% (3-5 тыс рублей) за 1 год вы можете набрать неплохую сумму для первого вклада.

При этом не рекомендуется держать деньги «под подушкой», так как часть средств непременно поглотит инфляция. Стоит выбрать как минимум депозитный счет, который может сохранить и преумножить ваш капитал.

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#Эмилия Шпилева#Деньги#Финансы#Капитал
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