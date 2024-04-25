Где взять 1 миллион рублей: рассказываем рабочие способы заработка и накоплений

Posted 25 апреля, 12:37
Published 25 апреля, 12:37
Modified 9 сентября, 22:16
Updated 9 сентября, 22:16
Многие хотят стать миллионером, если не долларовым, то рублевым. При этом, большая часть людей считает, что для осуществления такой мечты они могут только купить билет на розыгрыш и ждать удачу.
Однако, чтобы получить свой первый миллион есть гораздо лучшие способы, нежели участие в лотереях.
Чтобы откладывать деньги необходимо хорошо зарабатывать и быть на высокооплачиваемой работе. Должности с высокой зарплатой чаще всего представлены в сфере IT, инвестиций, криптовалюты, нефти и газа, а также в предпринимательской деятельности.
Для того чтобы заработать деньги есть несколько путей:
Чтобы за 12 месяцев накопить 1 млн рублей нужно ежемесячно откладывать по 87 тысяч, поэтому данный способ подойдет для тех, кто получает на работе больше 150 000 рублей.
Но если такая зарплата для вас мечта, чтобы начать копить можно откладывать небольшие суммы. Например, отчисляя по 10-15% (3-5 тыс рублей) за 1 год вы можете набрать неплохую сумму для первого вклада.
При этом не рекомендуется держать деньги «под подушкой», так как часть средств непременно поглотит инфляция. Стоит выбрать как минимум депозитный счет, который может сохранить и преумножить ваш капитал.
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