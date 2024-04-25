Как устроены лотереи в России и можно ли в них выиграть

Posted 25 апреля, 13:35
Published 25 апреля, 13:35
Modified 9 сентября, 22:17
Updated 9 сентября, 22:17
В России существует вполне законная система государственных лотерейных розыгрышей, которые дают многим людям надежду на внезапный и большой выигрыш.
В основном все лотереи работают по одной схеме: на купленном билете нужно выбрать рандомные числа. Организатор розыгрыша в случайном порядке выбирает номера, которые если совпадают с зачеркнутыми, то билет считается выигрышным. Чем больше совпадений, тем больше денежный приз.
Все розыгрыши являются государственными и проводить их частным компаниям не разрешается.
Учредителями всех лотерей являются Министерство спорта и финансов, которые руководят компаниями-операторами, которые и являются организаторами розыгрышей. Таким образом, печать билетов и проведение мероприятий производится по госзаказу.
Одним из крупнейших представителей Минспорта является АО «Государственные спортивные лотереи», Министерства финансов — ООО «Спортлото».
Чтобы попытать удачу россиянам доступны три способа участия:
Моментальная лотерея: в пункте распространителя продаются билеты, имеющие специальное закрашенное окошко, в котором находится цифровая или буквенная комбинация. Стерев ее, можно сразу увидеть результат розыгрыша. Если приз небольшой — его выдадут на месте, если внушительный — придется обратиться в головной офис компании.
Онлайн: еще одна моментальная лотерея, которая доступна ежедневно. На сайте каждый час или иной промежуток времени разыгрываются числа, которые выбирает компьютер. Если покупатель билета угадал номер, то он становится обладателем приза.
Лототрон: одна из самых популярных игр «Русское лото», которая проводится еженедельно в прямом эфире. Она работает по принципу лототрона, но только с бочонками в мешочке. Для участия нужно купить билет с определенной комбинацией чисел, чем раньше выпавшие бочонки совпадут с цифрами билета, тем больше шансов получить заветный приз.
Любой гражданин, купивший билет, может прочитать на нем правила и если он играет, то соглашается на них.
Вероятность выиграть деньги — один к миллиону случаев, вернуть деньги за купленный билет — один к десяти. Вычислить какую то математическую закономерность — бессмысленно, так как система построена на генераторе случайных чисел.
Правда, увеличить свои шансы стать миллионером можно приобретя большее количество билетов или сделав больше ставок. Покроет ли полученный выигрыш расходы на приобретение лотерей — вопрос.
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