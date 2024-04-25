Как устроены лотереи в России и можно ли в них выиграть

Лототрон: одна из самых популярных игр «Русское лото», которая проводится еженедельно в прямом эфире. Она работает по принципу лототрона, но только с бочонками в мешочке. Для участия нужно купить билет с определенной комбинацией чисел, чем раньше выпавшие бочонки совпадут с цифрами билета, тем больше шансов получить заветный приз.