XXXL — самая трендовая сумка весны 2024, в которую помещается вся жизнь

Posted 14 марта, 13:37
Published 14 марта, 13:37
Modified 9 сентября, 20:09
Updated 9 сентября, 20:09
Микросумки ушли в прошлое, умещая в себя только телефон и пару банковских карт. «Это было не практично!» — решили в этом году дизайнеры и вынесли на подиумы сумки невероятно больших размеров.
Модницы поддержали этот тренд и сочли его актуальным. В такую сумку помещаются не только паспорт, кошелек и наушники. Сюда прекрасно войдут запасные колготки, пара туфель для бара и даже бутылка игристого (на всякий случай!)
Сумки XXL были на показах Bottega Veneta, Chloe, Loewe, Altuzarra, Michael Kors. Чаще всего это модель была представлена в виде обычного баула или сумки-шоппер мягкой формы.
Несомненным плюсом такого аксессуара является его универсальность — «И в пир, и в мир». Сумка XXXL понадобится в офисе, в фитнес клубе и даже сойдет за ручную кладь в аэропорту.
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