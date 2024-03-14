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Posted 14 марта, 13:37

Published 14 марта, 13:37

Modified 9 сентября, 20:09

Updated 9 сентября, 20:09

XXXL — самая трендовая сумка весны 2024, в которую помещается вся жизнь

14 марта 2024, 13:37
Иногда такие сумки сравнивают с чемоданом «на все случаи жизни». Ручная кладь, которая не только выглядит модно, но и выручает в разных ситуациях

Микросумки ушли в прошлое, умещая в себя только телефон и пару банковских карт. «Это было не практично!» — решили в этом году дизайнеры и вынесли на подиумы сумки невероятно больших размеров.

Модницы поддержали этот тренд и сочли его актуальным. В такую сумку помещаются не только паспорт, кошелек и наушники. Сюда прекрасно войдут запасные колготки, пара туфель для бара и даже бутылка игристого (на всякий случай!)

Сумки XXL были на показах Bottega Veneta, Chloe, Loewe, Altuzarra, Michael Kors. Чаще всего это модель была представлена в виде обычного баула или сумки-шоппер мягкой формы.

Несомненным плюсом такого аксессуара является его универсальность — «И в пир, и в мир». Сумка XXXL понадобится в офисе, в фитнес клубе и даже сойдет за ручную кладь в аэропорту.

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#Эмилия Шпилева#Мода#Тренды
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