Как одеть родителей на свадьбу

Если мама предпочитает выглядеть оригинально, то стоит надеть платье с цветочным узором, наряд с воланами или бантами, одежду с драпировкой, принтами, аппликацией. В тренде — юбка плиссе и платье-футляр. Не стоит отказываться и от брючных костюмов и костюма-двойки, состоящего из юбки и легкого жакета. Костюмы тоже будут выглядеть стильно и празднично на свадьбе, если их оживить модными аксессуарами.