Как одеть родителей на свадьбу

Posted 5 марта, 18:54
Published 5 марта, 18:54
Modified 9 сентября, 19:41
Updated 9 сентября, 19:41
В 2024 году в тренде натуральность и классика, поэтому мамам на свадьбу ребенка лучше выбирать наряды в сдержанном и умеренном стиле. Ткани для нарядов должны быть из классических натуральных материалов — шифон, атлас, бархат, шелк. Что касается цвета нарядов мамы, то стилисты советуют выбирать одежду нежных оттенков: бирюза, салатовый, пастельно-розовый, беж, кремовый, кофе с молоком.
Если мама предпочитает выглядеть оригинально, то стоит надеть платье с цветочным узором, наряд с воланами или бантами, одежду с драпировкой, принтами, аппликацией. В тренде — юбка плиссе и платье-футляр. Не стоит отказываться и от брючных костюмов и костюма-двойки, состоящего из юбки и легкого жакета. Костюмы тоже будут выглядеть стильно и празднично на свадьбе, если их оживить модными аксессуарами.
Отец жениха или невесты на свадьбе должен выглядеть солидно и элегантно. Лучший выбор — классический костюм-тройка темно-коричневого, стального или темно-синего цвета.
Варианты нарядов отца:
Есть несколько правил, что нельзя надевать родителям на свадьбу дочери или сына:
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14