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Posted 5 марта, 18:54

Published 5 марта, 18:54

Modified 9 сентября, 19:41

Updated 9 сентября, 19:41

Что надеть на свадьбу матери и отцу молодоженов

Как одеть родителей на свадьбу

5 марта 2024, 18:54
Фото: Изображение Midjourney
Что надеть на свадьбу матери и отцу молодоженов
Для родителей новобрачных выбор наряда на свадьбу детей не менее важное и ответственное дело, чем выбор платья невесты или костюма жениха. Как одеться на торжество, чтобы выглядеть нарядно и стильно, — советы стилистов.

Как одеться на свадьбу маме жениха или невесты

В 2024 году в тренде натуральность и классика, поэтому мамам на свадьбу ребенка лучше выбирать наряды в сдержанном и умеренном стиле. Ткани для нарядов должны быть из классических натуральных материалов — шифон, атлас, бархат, шелк. Что касается цвета нарядов мамы, то стилисты советуют выбирать одежду нежных оттенков: бирюза, салатовый, пастельно-розовый, беж, кремовый, кофе с молоком.

Если мама предпочитает выглядеть оригинально, то стоит надеть платье с цветочным узором, наряд с воланами или бантами, одежду с драпировкой, принтами, аппликацией. В тренде — юбка плиссе и платье-футляр. Не стоит отказываться и от брючных костюмов и костюма-двойки, состоящего из юбки и легкого жакета. Костюмы тоже будут выглядеть стильно и празднично на свадьбе, если их оживить модными аксессуарами.

Как одеться на свадьбу отцу жениха или невесты

Отец жениха или невесты на свадьбе должен выглядеть солидно и элегантно. Лучший выбор — классический костюм-тройка темно-коричневого, стального или темно-синего цвета.

Варианты нарядов отца:

  • Элегантный — пиджак и брюки в мелкую клетку стального или темно-синего цвета, рубашка песочного или мятного цвета.
  • Весенний — костюм цвета хаки со светло-голубой рубашкой, без галстука.
  • Строго классический — костюм цвета «мокрый асфальт» и яркая рубашка бирюзового или фисташкового цвета.
  • Летний — льняные брюки мышиного или бежевого цвета, рубашка нежно-розового или песчаного оттенка.
Как не стоит одеваться на свадьбу родителям молодоженовКак не стоит одеваться на свадьбу родителям молодоженов
Как не стоит одеваться на свадьбу родителям молодоженов. Фото: Изображение Midjourney

Как не стоит одеваться на свадьбу родителям молодоженов

Есть несколько правил, что нельзя надевать родителям на свадьбу дочери или сына:

  1. Не надевайте белое, чтобы не слиться с невестой. Отцу лучше отказаться от черного смокинга и темных костюмов, поскольку так на торжестве обычно выглядит жених.
  2. Маме невесты или жениха нужно отказаться от чересчур кричащих нарядов, мини-юбок или слишком облегающих платьев и костюмов.
  3. Отцам стоит уйти от свободного стиля в одежде на свадьбе ребенка. Джинсы с пиджаком, футболки со свободного кроя штанами — это одежда не для торжества.
  4. Отцу и матери не стоит надевать наряды одинаковых цветов. Уместно будет дополнить друг друга — например, если мама выберет розовое платье, то отец может повязать галстук аналогичного цвета. Но если они оба придут в зеленых нарядах, это будет смотреться нелепо.
#Красота#Мода#Все материалы авторов#Родители#Стиль#Тренды#Наряд
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