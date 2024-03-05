SAG Awards 2024: самый романтичный тренд сезона — галстуки-ленты

На церемонии награждения SAG Awards 2024 Киллиан Мёрхи появился в классическом двубортном костюме в тонкую полоску с завязанным туго под воротник галстуком-лентой. Возможно, это была дань любви Роберту Оппенгеймеру, чей образ актер воплотил на экране. Ведь он предпочитал альтернативные аксессуары. Но стилисты считают, что звезда просто воплотила модный романтический тренд сезона-2024 — галстуки-ленты.