SAG Awards 2024: самый романтичный тренд сезона — галстуки-ленты

Posted 5 марта, 19:02
Published 5 марта, 19:02
Modified 9 сентября, 19:41
Updated 9 сентября, 19:41
На церемонии награждения SAG Awards 2024 Киллиан Мёрхи появился в классическом двубортном костюме в тонкую полоску с завязанным туго под воротник галстуком-лентой. Возможно, это была дань любви Роберту Оппенгеймеру, чей образ актер воплотил на экране. Ведь он предпочитал альтернативные аксессуары. Но стилисты считают, что звезда просто воплотила модный романтический тренд сезона-2024 — галстуки-ленты.
Этот же аксессуар можно было заметить на SAG Awards 2024 и у актера Кристо Фернандеса, повязавшего его под шикарный бирюзовый пиджак.
Стилисты отмечают, что вариации галстука-ленточки были замечены на всех модных показах и знаменитых церемониях сезона-2024. Так, на церемонии вручения наград BAFTA Колман Доминго появился в шелковистом аксессуаре, завязанном милым бантом. А на «Золотом глобусе — 2023» в галстуках-лентах появились сразу несколько звезд: Адам Скотт, Эндрю Гарфилд и Мэтти Мэтисон.
Галстук-лента больше не принадлежит исключительно мужскому гардеробу. Стилисты называют этот аксессуар модным трендом женских образов весны-2024. Причем приветствуются самые смелые эксперименты с расцветкой и формой, а также с манерой его ношения.
Стоит обратить внимание на новый тренд в исполнении Рианны и Дакоты Джонсон, Билли Айлиш и Бейонс. Можно рассмотреть несколько модных образов с галстуком-лентой.
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