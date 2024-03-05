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Posted 5 марта, 19:02

Published 5 марта, 19:02

Modified 9 сентября, 19:41

Updated 9 сентября, 19:41

Галстук-лента как модный тренд 2024 года

SAG Awards 2024: самый романтичный тренд сезона — галстуки-ленты

5 марта 2024, 19:02
Фото: Изображение Midjourney
Галстук-лента как модный тренд 2024 года
Мужчины тоже любят банты и галстуки-ленты. И доказательство этому — голливудские звезды, представшие в модном аксессуаре на красной дорожке SAG Awards 2024.

Кто из звезд продемонстрировал новый тренд сезона-2024

На церемонии награждения SAG Awards 2024 Киллиан Мёрхи появился в классическом двубортном костюме в тонкую полоску с завязанным туго под воротник галстуком-лентой. Возможно, это была дань любви Роберту Оппенгеймеру, чей образ актер воплотил на экране. Ведь он предпочитал альтернативные аксессуары. Но стилисты считают, что звезда просто воплотила модный романтический тренд сезона-2024 — галстуки-ленты.

Этот же аксессуар можно было заметить на SAG Awards 2024 и у актера Кристо Фернандеса, повязавшего его под шикарный бирюзовый пиджак.

Стилисты отмечают, что вариации галстука-ленточки были замечены на всех модных показах и знаменитых церемониях сезона-2024. Так, на церемонии вручения наград BAFTA Колман Доминго появился в шелковистом аксессуаре, завязанном милым бантом. А на «Золотом глобусе — 2023» в галстуках-лентах появились сразу несколько звезд: Адам Скотт, Эндрю Гарфилд и Мэтти Мэтисон.

Галстук-лента не только для мужчин: женские образы нового стиля

Галстук-лента больше не принадлежит исключительно мужскому гардеробу. Стилисты называют этот аксессуар модным трендом женских образов весны-2024. Причем приветствуются самые смелые эксперименты с расцветкой и формой, а также с манерой его ношения.

Стоит обратить внимание на новый тренд в исполнении Рианны и Дакоты Джонсон, Билли Айлиш и Бейонс. Можно рассмотреть несколько модных образов с галстуком-лентой.

  • Черный классический вариант в сочетании с белой рубашкой — неувядающая классика. Стилисты предлагают перекинуть аксессуар через шею, не завязывая его, — это создаст непринужденный и дерзкий образ.
  • Аксессуар, повязанный бантом, — кокетливая деталь романтичного лука в сочетании со строгой классикой.
  • Яркие банты красного, синего, оранжевого оттенка — образ свободной женщины, умеющей акцентировать внимание на деталях.
#Красота#Мода#Все материалы авторов#Звезды#Тренды#Аксессуары#SAG Awards 2024#BAFTA#Киллиан Мёрхи
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