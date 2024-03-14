5 моделей обуви, которые ворвались в весну 2024 года

Posted 14 марта, 07:55
Published 14 марта, 07:55
Modified 9 сентября, 20:06
Updated 9 сентября, 20:06
Прошедшие показы дизайнеров всего мира в 2024 году дали повод всем женщинам выбрать для себя самые трендовые модели обуви, которые будут популярны наступившей весной. В этом году модельеры не стали перегружать обувь фантазийным декором, отдав предпочтение лаконичному дизайну и легким акцентам.
Многие модели уже хорошо знакомы, они возвращаются на улицы городов, потому что доказали свое превосходство и универсальность перед другими. Блогер Marina Limfina поделилась на своем канале новыми трендами на весну-2024.
Острый мыс обуви придает опасность, решительность и своевольный нрав. На Модной Неделе 2024 это был один из самых популярных трендов сезона «весна/лето 2024». Весенние сапоги и туфли зачастую имели классический вид, острую шпильку и узкий мыс.
В наступившим весеннем сезоне стоит присмотреться к классическим моделям лодочек и сапогам-ботильонам.
Балетки по-прежнему доминируют в уличном стиле, но в этом сезоне дизайнеры предложили новый формат обуви. Во-первых, модели имеют максимально закрытый вид, который не допускает возможность видеть пальцы ног. Во-вторых, некоторые балетки дополнены модной в этом году пряжкой, которая как перемычка добавляет ноге более надежную фиксацию обуви при ходьбе.
Модели SS24 были представлены в блестящем металле и привлекающих внимание украшениях. В Loewe, Burberry и Chanel были детали, инкрустированные хрусталем, в то время как зеркальные поверхности были популярны в Versace, Alaïa и Christian Louboutin.
Слишком долго дизайнеры сосредотачивались на более «красивых» частях тела: плечах, животе и бедрах. В этом сезоне внимание начало смещаться вниз, и скромный носок был представлен в качестве новой эрогенной зоны моды. Другими словами, открытый носок стал полностью открытым.
Педикюрные спредеры появились в коллекциях Sportmax, Mowalola и Victoria Beckham, в то время как Burberry и Versace представили не совсем подходящие для офиса мокасины с ремешками.
Некоторые из лучших туфель на каблуке сезона весна-лето 2024 едва ли можно назвать каблуками вообще, настолько коротким является выступающий из подошвы каблук. Когда-то оклеветанные за бабушкины ассоциации, эти модели были снова возвращены некоторыми из самых успешных модельеров мира.
Не смотря на одержимость балетками, которая сохранится и в новом году, дизайнеры предложили альтернативный вариант — обувь на очень высокой подошве. Это может быть как сплошная подошва, так и подошва на каблуке.
Многие модели, представленные на подиумах весной 2024 года, были в виде тех же мокасин и балеток, но с высотой, гораздо выше обычной. Такая обувь имеет максимально закрытый вид или дополнена ремешком-перемычкой.
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