Не всем дают: банки не справляются с ажиотажем на ипотеку

Posted 4 февраля 2024, 09:36
Published 4 февраля 2024, 09:36
Modified 4 февраля 2024, 09:40
Updated 4 февраля 2024, 09:40
Прошедший январь нового года показал как на самом деле обстоят дела с недвижимостью. Как оказалось на практике, взять ипотеку в 2024 году не так легко.
Для заемщиков ипотечного жилья появился новый квест: застройщики отказывают клиентам в продаже недвижимости по льготной ипотечной программе через крупные банки. Они предлагают альтернативные кредитные организации, работающие с девелоперами на старых условиях. Однако, люди ждут неделями чтобы получить от этих банков одобрение ипотеки.
«Эта ситуация привела к большому ажиотажу в других банках, которые не справляются с возросшим объемом заявок. Образовались большие очереди из ожидающих одобрения ипотеки по госпрограмме» — рассказывает E1.RU владелец агентства недвижимости «Драже» Никита Словиковский.
Например, пресс-служба Уральского банка подтвердила, что организация действительно получила большое количество заявок, в связи с чем увеличили число сотрудников, работающих с ипотекой.
«Я думаю, что банки, отказавшиеся вводить комиссию для застройщиков, не ожидали такого большого спроса и не были готовы к нему. Это было сюрпризом для многих людей. Многие эксперты предполагали, что участники рынка просто примут условия, предложенные крупными банками. Я лично вижу много плюсов в текущей ситуации. Небольшие банки, которые раньше находились в тени больших игроков, начнут активно предлагать ипотечные кредиты и будут вынуждены повышать уровень сервиса и использовать передовые технологии. А крупные банки осознают, что их влияние на рынок не является абсолютным и с этой иллюзией они будут расставаться» — рассказывает E1.RU директор агентства «Метражи» Екатерина Торопова.
Но эта ситуация только на руку покупателю, потому что застройщик находится в не самых выгодных условиях. Высокая цена первичной квартиры, увеличение первоначального взноса, ужесточение требований к заемщикам и введенные банками комиссии не дают возможность поднять цены на недвижимость.
Екатерина Торопова считает, что позволить себе первичку по льготной программе мало кто может, цены невероятно высокие.
По прогнозам экспертов покупательская способность россиян, интересующихся приобретением квартир в новостройках, в 2024 году продолжит снижаться. В связи с этим застройщики будут искать пути снижения цен на первичную недвижимость. Об этом рассказал Александр Разумовский, директор по продукту компании EKF, в интервью Newia.ru.