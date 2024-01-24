Рынок недвижимости дешевеет на глазах — аналитика эксперта за текущий 2024 год

«Если еще пару лет назад можно было приобрести однокомнатную квартиру в спальном районе за 8,5-9 миллионов рублей, то сейчас цены начинаются от 7 миллионов. Одной из причин этого является высокий уровень ипотечных процентов. Многие люди задаются вопросом, как смогут оплачивать ежемесячные платежи в размере 50-60 тысяч рублей после покупки квартиры, поэтому они предпочитают арендовать жилье. Они надеются на снижение ставок по ипотечным кредитам».