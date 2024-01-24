Рынок недвижимости дешевеет на глазах — аналитика эксперта за текущий 2024 год

Posted 24 января, 08:22
Published 24 января, 08:22
Modified 25 января, 12:58
Updated 25 января, 12:58
Специалисты аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости» («ИРН») рассказали изданию «Вечерняя Москва» о том, какое ценообразование ожидать на рынке квартир этом году.
«При текущих условиях и средней процентной ставке банка по ипотеке (20%) есть вероятность того, что люди будут реже брать ипотеку. Это, в свою очередь, приведет к снижению спроса на вторичное жилье, так как большая часть таких сделок осуществляется с помощью ипотечного кредита» — сообщает глава ИРН Олег Репченко.
Он уверен, что эта ситуация может привести к падению цен на рынке вторичной недвижимости на 15-30 процентов. Однако, следует отметить, что изменения в ценах ожидаются только через несколько месяцев, поскольку частным продавцам потребуется время для осознания текущей ситуации на рынке.
Евгений Перчунов, директор агентства недвижимости, указывает на текущее снижение цен на вторичный рынок жилья:
«Если еще пару лет назад можно было приобрести однокомнатную квартиру в спальном районе за 8,5-9 миллионов рублей, то сейчас цены начинаются от 7 миллионов. Одной из причин этого является высокий уровень ипотечных процентов. Многие люди задаются вопросом, как смогут оплачивать ежемесячные платежи в размере 50-60 тысяч рублей после покупки квартиры, поэтому они предпочитают арендовать жилье. Они надеются на снижение ставок по ипотечным кредитам».
Однако, следует понимать, что как только процентные ставки уменьшатся и кредиты станут доступнее, цены на недвижимость резко возрастут. Специалисты полагают, что в текущем году самое подходящее время для покупки недвижимости — если у вас есть свободные средства. По словам Евгения Перчунова, сейчас приоритет у покупателя. Возможно сбить цену легко, так как спрос на жилье очень низкий.
По мнению экспертов, наилучшая пора для покупки жилья — весна текущего года. Что касается длительности поддержания ключевой ставки Центробанком России, точного ответа дать сложно. Однако, скорее всего, они начнут снижать ее в середине года, так как высокая ставка затрудняет развитие экономики, по словам финансового аналитика Артема Извольского.
Когда ключевая ставка уменьшится, ипотека станет доступнее. Это, в свою очередь, приведет к увеличению числа людей, готовых приобрести недвижимость по ипотеке. Вместе с этим автоматически повысятся цены.
Стоит помнить о том, что льготная ипотека на новостройки будет действовать до 1 июля, после этого вероятно будут внесены изменения, и она станет менее выгодной. Поэтому, если вы планируете приобретение новостройки по льготной ипотеке, рекомендуется поспешить и выполнить это до 1 июля.
В случае с покупкой вторичного жилья без ипотеки, лучше всего успеть еще до наступления лета. После этого ситуация может измениться. В таком случае, возможно, имеет смысл не тянуть и поторопиться.
Сегодня наиболее доступное жилье в пределах МКАД можно приобрести в Западном и Восточном Бирюлеве. Однокомнатная квартира в этих районах стоит от 7 до 8 миллионов рублей, двухкомнатная — от 9 миллионов рублей, а трехкомнатная — от 11.
По словам Перчунова, цены на недвижимость в этих районах останутся низкими до тех пор, пока там не будет построено метро. Однако, с возникновением метрополитена, цены начнут расти. Еще одним приоритетным районом является Ярославский и Лосиноостровский. Планируется, что к 2028 году там будет запущена МЦД-5, которая будет функционировать как наземное метро.
На данный момент, рынок недвижимости в этих районах еще не учел появление этой инфраструктуры, поэтому цены здесь остаются достаточно умеренными. Например, даже за 8 миллионов рублей можно найти однокомнатную квартиру.