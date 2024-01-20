Росреестр и эксперт рассказали о спросе на вторичное жилье в 2023–2024 году

Posted 20 января, 08:29
Published 20 января, 08:29
Modified 23 января, 16:38
Updated 23 января, 16:38
Федеральная компания «Этажи» рассказала «Известиям» о сегодняшней ситуации на рынке недвижимости.
Объем сделок по продаже вторичного жилья упал до 38%, поведал Александр Иванов, ведущий аналитик компании. Такая статистика была зафиксирована в декабре 2023 года.
Эксперт говорит о том, что такого обвала спроса не было с весны 2022 года, когда ключевая ставка была гораздо выше. Правда, в то время она быстро стабилизировалась и рынок не успел просесть.
Эксперт также отметил, что в последние три квартала 2023 г. спрос на новостройки только продолжает набирать обороты. В апреле 2023 г. доля продаж составлял 24,3%, а в декабре этого же года увеличился до 41,5%.
К тому же, замечен не сбавляющий свои темпы спрос на загородные дома. В декабре 2023 г. желающих приобрести дом увеличилось до 20,5%. По сравнению, в январе 2023 г. цифры были чуть ниже — 19,1%.
Иванов рассказал, что в настоящее время спрос на вторичное жилье имеет тенденцию сокращаться, потому как люди стремятся успеть приобрести жилье на льготных условиях по еще действующим ипотечным программам.
Не смотря на упадок вторичного жилья, о котором поведали представители компании «Этажи», Росреестр Москвы опубликовал иную информацию.
В отчете о регистрации прав на недвижимость за 2023 год был зафиксирован значительный рост продаж жилья на вторичном рынке столицы. Их объем по сравнению с прошлым 2022 годом (132,6%) увеличился на 32% и составил 175 тыс. сделок.
Как отметил руководитель управления Игорь Майданов, не смотря на прошлогодние колебания рынка, статистика показала рекордные цифры за все годы ее ведения. Объем продаж увеличился в 1,3 раза, по сравнению с 2022 г.