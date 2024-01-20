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Posted 20 января, 08:29

Published 20 января, 08:29

Modified 23 января, 16:38

Updated 23 января, 16:38

Росреестр и эксперт рассказали о спросе на вторичное жилье в 2023–2024 году

Росреестр и эксперт рассказали о спросе на вторичное жилье в 2023–2024 году

20 января 2024, 08:29
Фото: 1MI.
Москва бьет рекорды по продаже вторичного жилья, когда как общая статистика регионов говорит об обратном. Какое жилье покупатели считают выгодным, а какое находится в упадке — читайте в NEWIA.RU

Федеральная компания «Этажи» рассказала «Известиям» о сегодняшней ситуации на рынке недвижимости.

Объем сделок по продаже вторичного жилья упал до 38%, поведал Александр Иванов, ведущий аналитик компании. Такая статистика была зафиксирована в декабре 2023 года.

Эксперт говорит о том, что такого обвала спроса не было с весны 2022 года, когда ключевая ставка была гораздо выше. Правда, в то время она быстро стабилизировалась и рынок не успел просесть.

  • «Весной 2022 г. доля спроса на вторичном рынке была на уровне 41,2–54,7% от общего объема сделок, в прошлом месяце она снизилась до 38%» — сообщает Иванов.

Эксперт также отметил, что в последние три квартала 2023 г. спрос на новостройки только продолжает набирать обороты. В апреле 2023 г. доля продаж составлял 24,3%, а в декабре этого же года увеличился до 41,5%.

К тому же, замечен не сбавляющий свои темпы спрос на загородные дома. В декабре 2023 г. желающих приобрести дом увеличилось до 20,5%. По сравнению, в январе 2023 г. цифры были чуть ниже — 19,1%.

  • «Спрос на первичном и загородном рынке обусловлен низкими ипотечными ставками, а в индивидуальных домах более низкой ценой за квадратный метр, по сравнению с квартирами», — комментирует эксперт.

Иванов рассказал, что в настоящее время спрос на вторичное жилье имеет тенденцию сокращаться, потому как люди стремятся успеть приобрести жилье на льготных условиях по еще действующим ипотечным программам.

  • «К приобретению готового жилья в основном стремятся те, кто хочет купить новую квартиру взамен старой и улучшить свои жилищные условия. Для покупки жилья им нужна совсем небольшая сумма, которая планируется быстро выплатить. Также есть пласт покупателей, которые не хотят ждать завершения строительства ИЖС или вкладываться в строящееся жилье» — рассказал Иванов.

Не смотря на упадок вторичного жилья, о котором поведали представители компании «Этажи», Росреестр Москвы опубликовал иную информацию.

В отчете о регистрации прав на недвижимость за 2023 год был зафиксирован значительный рост продаж жилья на вторичном рынке столицы. Их объем по сравнению с прошлым 2022 годом (132,6%) увеличился на 32% и составил 175 тыс. сделок.

Как отметил руководитель управления Игорь Майданов, не смотря на прошлогодние колебания рынка, статистика показала рекордные цифры за все годы ее ведения. Объем продаж увеличился в 1,3 раза, по сравнению с 2022 г.

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#Эмилия Шпилева#Общество#Жилье#Ипотека#Квартира#Рынок недвижимости
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