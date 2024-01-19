Проблемы квартиры: 7 признаков опасного выбора при покупке вторичного жилья

Если квартира находится над аркой, то полы будут ледяными. Если соседи курят, то одна из комнат может иметь постоянный запах сигарет, что тоже негативно сказывается на самочувствии. В принципе нужно заметить, есть ли посторонний запах в квартире. Возможно, что квартира поражена грибком и плесенью, что является тоже неблагоприятным фактором. Осмотрите все углы, особенно возле окон.