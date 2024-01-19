Проблемы квартиры: 7 признаков опасного выбора при покупке вторичного жилья

Posted 19 января, 12:24
Published 19 января, 12:24
Modified 23 января, 16:39
Updated 23 января, 16:39
Приобретение квартиры с «историей» требует более тщательного анализа документов, самого дома и семьи продавца. Как не купить квартиру с подвохом и на что нужно обратить внимание — читайте в NEWIA.RU.
Выбор недвижимости на вторичном рынке требует большего опыта, чем в новостройках. Все квартиры как минимум имеют историю, охватывающую десятки лет. Ранее жилье могло продаваться, дариться, приобретаться в наследстве, быть в ипотеке или иметь технические проблемы. Все это накладывает большой отпечаток не только на ее стоимость, но целесообразность заключения сделки.
Если при покупке новостройки помощью риелтора можно пренебречь, то при покупке вторички не стоит так рисковать. Воспользуйтесь услугами агента по недвижимости, который знает все подводные камни проблемных квартир и поможет уберечь от невыгодной покупки.
Продажа квартиры обычно осуществляется владельцем, который может находиться в браке. В этом случае законная вторая половина должна оформить нотариальное разрешение на продажу квартиры.
Если квартира приобретена до брака, то такого разрешения не требуется. Обязательно нужно смотреть даты в свидетельствах о заключении брака, развода, выписке ЕГРН, печати в паспортах — все даты должны соответствовать.
Стоит насторожиться, если квартира продается сразу после получения ее в наследство. Бывают случаи, когда о смерти родственника не сообщают другим родным. Нечистые на руку наследники пытаются быстрее сбыть квартиру до установления известных фактов. Несостоявшийся наследник может по закону оспорить в суде сделку купли-продажи, если выясниться что она принадлежит ему по закону.
Более того, есть категория граждан, которые не могут быть лишены наследства — дети до 18 лет, иждивенцы, инвалиды, находящиеся на попечении умершего, пенсионеры.
К сожалению, но от сделки со скрытыми наследниками в итоге пострадает только покупатель. В лучшем случае ему удастся через суд вернуть свои деньги с недобросовестного продавца. Реальные случаи обычно заканчиваются гораздо хуже — покупатель остается без денег и без жилья.
Продажа наследственной квартиры вполне законна, а вот узнать, кто может претендовать на жилплощадь — затруднительно. Для выявления близкого круга родственников продавца можно запросить копию домовой книги, справку о составе семьи, а так же опросить соседей, которые давно живут в доме и могли бы знать какую-то информацию.
Мошенники часто подделывают свои паспортные данные, чтобы продать чужую квартиру. Схема незаконной сделки проста — арендуется жилье, делается копия паспорта владельца или липовая доверенность и жилье выставляется на продажу. Даже работники МФЦ не всегда могут отличить оригинал от подделки. Чтобы ликвидировать все риски нужно проверить паспорт на сайте ГУ МВД, заказать выписку ЕГРН, проверить доверенность на сайте Федеральной нотариальной палаты.
Также стоит проверить владельца квартиры на предмет наличия долгов. Продаваемая недвижимость может быть обременена или находиться в залоге. Есть вероятность, если долгов много и человек хочет банкротится, то продажа квартиры будет оспорена в суде.
Запросите все последние платежки по коммунальным платежам. При передаче права собственности по договору купли-продажи долги по капремонту переходят на следующего владельца.
Старый жилой фонд обычно имеет устаревшие коммунальные коммуникации. Во время осмотра квартиры нужно тщательно осмотреть ванную комнату на предмет целостности труб, из какого материала они сделаны, как заведены в помещение. Проверить, как работают краны, осмотреть основной стояк.
Также обратить внимание на трубы отопления, текут ли они, как греют (если это зима), сколько секций располагается в комнате, достаточно ли для обогрева помещения. Бывали случаи, когда жильцы меняли старые батареи на новые и нарушали технологический процесс, из-за чего в жилье поступала еле теплая вода.
Не маловажно осмотреть газовую разводку — в правильном ли месте установлен газовая колонка, имеет ли она законный отвод. Бывает, что люди годами живут в квартире с официально отключенной колонкой и отводом в вентиляционную систему. Новым хозяевам приходилось переделывать систему за свой счет.
Владельцы квартиры могут сделать перепланировку и не узаконить ее. При покупки в ипотеку банки отказывают в сделке на том основании, что перепланировка не зарегистрирована.
Есть реконструкция, которая может быть разрешена БТИ — новый дверной проход, объединение комнат не несущих стен и т. д. Но бывает так, что хозяева делают незаконную перепланировку, которая нарушает строительные и санитарные нормы. Например, установка радиаторов отопления на балкон, перенос кухни в жилую площадь, изменение мокрых точек, установка домашнего бассейна, сауны и т. д.
Прямого запрета на продажу квартиры с неузаконенной перепланировкой в законе нет. Но большинство покупателей предпочитают избегать проблемного жилья, поэтому заинтересованных лиц не так много.
Приобретая такую недвижимость, новому собственнику придется восстанавливать исходную планировку, так как в случае проверки от соответствующих органов он будет нести ответственность за нарушения, совершенные предыдущим владельцем.
Приобретаемая квартира может находиться в проблемном доме или этаже. Например, стоит пройтись по этажам и посмотреть, есть ли тараканы. Обычно, их существование видно уже в подъезде. А вот при соседстве с шахтой лифта жильцы первого этажа могут быть удвоенно обеспечены тараканами и мышами.
Если квартира находится над аркой, то полы будут ледяными. Если соседи курят, то одна из комнат может иметь постоянный запах сигарет, что тоже негативно сказывается на самочувствии. В принципе нужно заметить, есть ли посторонний запах в квартире. Возможно, что квартира поражена грибком и плесенью, что является тоже неблагоприятным фактором. Осмотрите все углы, особенно возле окон.
Помимо живности, дом может иметь куда большие проблемы. О разрушении здания могут говорить трещины по потолку и стенам. Владельцы могут замазывать их для маскировки, закрывать мебелью или шкафами. Не стоит стесняться осматривать квартиру, заходить к соседям и спрашивать их о проблемах дома.
Иногда продажа квартиры связана с буйными соседями, которые не дают никому житья. Это могут быть алкоголики, наркозависимые, люди с психологическими отклонениями — такое соседство и правда не безопасно.
Продавцы могут утверждать, что живут с рядом с самой любезной старушкой и добропорядочной семьей. Проверить это можно только пообщавшись с жителями этого дома, а так же часто заходя в него, особенного в пятницу и выходные дни.