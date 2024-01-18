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Posted 18 января, 12:19

Published 18 января, 12:19

Modified 18 января, 12:21

Updated 18 января, 12:21

Что ожидать от застройщиков и покупателей в 2024 году — мнение экспертов недвижимости

Что ожидать от застройщиков и покупателей в 2024 году — мнение экспертов недвижимости

18 января 2024, 12:19
Фото: 1MI.
Что будет с ценами на жилье в новом году, как застройщики реагируют на изменения в экономике и что будет с ипотечными новостройками — рассказали эксперты сферы недвижимости

Конец 2023 года был ознаменован изменением ситуации в экономическом секторе и на рынке недвижимости. Мы узнали у экспертов, как новые условия госпрограмм по ипотеке влияют на застройщиков, а повышение ключевой ставки будет регулировать спрос и предложение жилья.

Что будет влиять на рынок недвижимости в 2024 году

Руководитель отдела стратегического маркетинга AVA Group Андрей Дроздов считает, что начало 2024 года будет характеризоваться несколькими факторами, которые будут влиять на рынок недвижимости. В первую очередь, ожидается ужесточение условий льготных ипотечных программ. Это может привести к уменьшению доступности кредитования для покупки жилья и, соответственно, снижению спроса на недвижимость.

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Валерий Кузнецов, коммерческий директор RDI Group, выделяет основной фактор влияния на рынок недвижимости — процентную ставку. За последний год она выросла на 8,5% и достигла отметки 16%. Это негативно сказывается на вторичном рынке жилья. Платежи по ипотеке становятся значительно выше, чем арендная плата. Покупатели рассматривают ипотеку скорее как дополнительный способ погасить кредит, если у них достаточно средств на руках.

Фото: 1MI

В то же время, первичный рынок жилья менее подвержен влиянию процентной ставки благодаря субсидиям для покупателей. Но и влияние вторичного рынка нельзя игнорировать, поскольку многие покупатели новостроек также являются продавцами вторичной недвижимости. Сложности с продажей жилья приводят к затяжному периоду ожидания на первичном рынке.

Как изменения госпрограмм по ипотеке отразятся на застройщиках

По мнению Валерия Кузнецова, спрос в Москве всегда выше, конкуренция между застройщиками и девелоперами очень высока. Поэтому они постепенно перемещают свою деятельность на менее застроенные территории, что приводит к росту цен. Однако, в некоторых регионах государственная поддержка ипотечной программы, а также льготная ипотека до 2024 года, стимулируют экономику и рынок недвижимости.

Андрей Дроздов рассказал свое видение ситуации. Он тоже считает, что перспектива развития рынка недвижимости в Москве и регионах отличается. Везде можно ожидать снижение объемов выдачи ипотеки, так как это основной инструмент стимулирования спроса на жилье.

Фото: 1MI

Однако, в регионах, благодаря совместным программам банков и застройщиков, доступные процентные ставки могут сохраниться, поэтому еще есть время для тех, кто не успел приобрести недвижимость. В Москве, где стоимость жилья выше, сокращение максимальной суммы кредита и повышение первоначального взноса приведут к более существенному снижению спроса.

Какая недвижимость подорожает в 2024 году

Глава RDI Group прогнозирует продолжительный рост цен на первичном рынке жилья. Это обусловлено инфляцией и увеличением затрат на сырье и рабочую силу. За год стоимость квадратного метра в новостройках выросла на 12%, а первоначальный взнос по льготной ипотеке повысили до 30%.

При благоприятном развитии событий высокая ключевая ставка может стать регулятором, способствуя снижению инфляции. По прогнозам Центрального Банка, она может упасть до 4% во второй половине года.

Какие будут цены на недвижимость в 2024 году — мнения экспертов
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Андрей Дроздов поддерживает вышесказанное о том, что стоимость строительства будет расти и повлечет за собой повышение цен на новое жилье. Однако, банки и застройщики могут предложить совместные программы, чтобы сохранить доступные процентные ставки для покупателей.

Что можно ожидать от рынка недвижимости в ближайшей перспективе?

В ближайшей перспективе на рынке недвижимости можно ожидать некоторых изменений. Спрос будет смещаться в сторону компактных лотов, таких как готовые квартиры с отделкой. Массового снижения цен не следует ожидать, однако, возможны изменения в условиях и ограничениях льготных программ — прогнозирует Дроздов.

Что делать тем, кто не успел купить квартиру в 2023 году?

Руководитель отдела AVA Group советует приобретать квартиры сейчас. Он считает, что лучшее время для покупки — это настоящий момент. Застройщики предлагают индивидуальный подход к клиентам, предлагая различные инструменты покупки и сопровождение сделки ипотечными брокерами. Большие компании также проводят совместные маркетинговые программы с банками.

Фото: 1MI

Если бюджет ограничен, стоит обратить внимание на строящиеся объекты на начальной стадии, а также на акционные предложения. Также рассмотрите варианты в развивающихся районах-спутниках, где доступные предложения и цены более привлекательные, при этом инфраструктура активно развивается.

Несмотря на сложную экономическую обстановку, Валерий Кузнецов придерживается мнения, что инвестиции в недвижимость все еще являются разумным вложением в долгосрочной перспективе. Особенно рекомендуется рассмотреть возможность покупки квартиры для собственного использования, пока еще доступна льготная ипотека.

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#Эмилия Шпилева#Общество#Жилье#Ипотека#Квартира#Новостройки#Вторичный рынок#Рынок недвижимости
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