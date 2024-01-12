Застройщики устроили бунт из-за льготной ипотеки

Экономист и финансовый аналитик Виталий Калугин считает, что объявленный застройщиками бойкот находится на стадии переговоров. Он также отметил, что другие банки не смогут справиться с таким объемом ипотечных кредитов. Выдача кредитов такого масштаба требует создания резервов и наличия значительного капитала, чего не у всех кредитных организаций имеется. В конечном счете, ситуация должна устаканиться, и вопрос заключается в том, кто будет нести больше расходов — банки или застройщики.