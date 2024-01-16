В 2024 году ожидается падения рынка недвижимости до 70% — мнение эксперта

По теме поднятия первоначального взноса Шенгелия высказал свою точку зрения о том, что эта ситуация выгодно не только банку, но и самому заемщику, так как ему придется меньше платить ежемесячных платежей и в целом переплачивать по кредиту. Единственное, этот взнос нужно накопить и это не каждому под силу. Например, при стоимости квартиры 8 млн рублей ПВ составляет 2,5 млн рублей. Ипотека по-прежнему становится недоступной для многих семей, поэтому альтернативой является аренда жилья. Особенно большой спрос аренды наблюдается в мегаполисах России: аренда в среднем составляет 30 тыс. рублей, когда как платеж по ипотеке — около 40 тыс. рублей. Соответственно, аренда гораздо выгоднее.