Эксперты рассказали, на каких условиях будут продавать квартиры в 2024 году

Также, по данным аналитиков, продолжится рост цен на жилье. Как отмечают эксперты, в 2023 году на покупательский спрос не оказало большого влияния даже увеличение ключевой ставки и ужесточение требований к выдаче льготной ипотеки. Средневзвешенная стоимость квадратного в Сочи в четвертом квартале 2023 года увеличилась на 10,9%. По данным департамента маркетинга и анализа инвестиционного холдинга AVA Group, на конец сентября она составляла 520 тыс. руб., однако в декабре превысила 577 тыс. Примечательно, что динамика удорожания сочинской недвижимости ускорилась именно в конце года — с января по август стоимость менялась не так значительно, с 496 до 504 тыс. руб.