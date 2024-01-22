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Posted 22 января, 05:40

Published 22 января, 05:40

Modified 22 января, 05:40

Updated 22 января, 05:40

Эксперты рассказали, на каких условиях будут продавать квартиры в 2024 году

Эксперты рассказали, на каких условиях будут продавать квартиры в 2024 году

22 января 2024, 05:40
Фото: 1MI
В России на рынке недвижимости все постоянно меняется, а прибрести жилье становится все сложнее. Чего ждать от этого рынка, рассказала Newia заместитель вице-президента по коммерции и цифровизации AVA Group Тамара Коломийцева.

Какие тренды на рынке недвижимости

Коломийцева рассказала, что строительная сфера сегодня является одной из наиболее динамично развивающихся, конкурентных, и при этом зависимых от различных тенденций в экономике. Прогнозировать перспективы рынка позволяют отраслевые исследования.

Согласно оценкам специалистов департамента маркетинга инвестиционного холдинга AVA Group, основным трендом в данный момент является создание и использование цифровых продуктов в сфере строительства. «Умный дом», BIM-проектирование, сервисы для совершения удаленных сделок, электронный документооборот, мобильные приложения для дольщиков —диджитал-решения постепенно охватывают все элементы работы застройщика.

Если говорить о жилых новостройках, то главной тенденцией будет увеличение доли крупных проектов с собственной инфраструктурой, а также ускорение темпов решения проблемы долгостроев.

В сфере курортной недвижимости аналитики холдинга AVA Group отмечают тренд на реновацию старых «законсервированных» санаториев, и создание на их базе современных курортных комплексов. При этом на рынке начнут преобладать объекты под управлением отельных операторов, в то время как доля апартаментов без сервисных услуг будет снижаться.

Как менялись цены на жилье

Также, по данным аналитиков, продолжится рост цен на жилье. Как отмечают эксперты, в 2023 году на покупательский спрос не оказало большого влияния даже увеличение ключевой ставки и ужесточение требований к выдаче льготной ипотеки. Средневзвешенная стоимость квадратного в Сочи в четвертом квартале 2023 года увеличилась на 10,9%. По данным департамента маркетинга и анализа инвестиционного холдинга AVA Group, на конец сентября она составляла 520 тыс. руб., однако в декабре превысила 577 тыс. Примечательно, что динамика удорожания сочинской недвижимости ускорилась именно в конце года — с января по август стоимость менялась не так значительно, с 496 до 504 тыс. руб.

Фото: 1MI

Как отмечает коммерческий директор AVA Group Тамара Коломийцева, это связано как с повышением ключевой ставки Банком России и резко увеличившимся спросом на недвижимость, так и с традиционным ростом интереса к курортным объектам после высокого туристического сезона. При этом сочинская недвижимость стабильно растет в цене уже на протяжении нескольких лет.

Как купить квартиру

В связи с ограничениями на сумму ипотечного кредита влияние льготных госпрограмм на рынок заметно сокращается. Однако ряд акционных предложений и программ льготного кредитования сохранится как минимум до середины 2024 года, что позволит приобрести недвижимость в новых современных жилых комплексах на выгодных условиях.

Помимо этого, крупные застройщики будут предлагать рынку собственные инструменты для более выгодной покупки недвижимости и стимулирования спроса — акции, скидки и рассрочки.

Квартиры с ремонтом от застройщика

Доля проектов с отделкой и меблировкой будет постепенно увеличиваться. Это связано с тем, что ремонт от застройщика, как правило, обходится примерно на 30% дешевле, при этом его можно включить в тело ипотечного кредита.

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В Сочи, например, инфраструктура гостиничных, а иногда и жилых проектов, будет ориентирована на отдыхающих. Это подразумевает предоставление курортных сервисов и услуг отельного управления.

Какая недвижимость будет пользоваться спросом

На протяжении ряда лет наблюдается изменение предпочтений покупателей. В фокусе внимания клиентов — экологичность, инновационность, безопасность и развитая инфраструктура. Поэтому на рынке новостроек становится все больше проектов современных жилых комплексов, учитывающих эти требования. В тренде использование эко-материалов, оснащение зданий автоматикой с управлением через домофон, а также установка «умных» счетчиков.

Фото: 1MI

В Сочи спросом будут пользоваться жилые проекты с собственной инфраструктурой, расположенные в выгодных локациях, но в некотором отдалении от зон с наибольшей курортной активностью.

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