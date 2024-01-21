Как правильно сделать электропроводку в квартире

Posted 21 января, 05:40
Published 21 января, 05:40
Modified 21 января, 05:40
Updated 21 января, 05:40
Установка электропроводки — рискованное и сложное занятие, лучше всего доверить его профессионалам. При самостоятельной установке возможны сбои в работе оборудования и электрических приборов. И если будут сделаны ошибки при разводке проводов, то это может привести к негативным последствиям.
Однако, если вы обладаете достаточными знаниями и навыками, вы можете самостоятельно заниматься установкой электропроводки. Но даже если нет желания или возможности делать все самостоятельно, знание основных принципов будет полезным. С помощью этих принципов можно спланировать разводку проводов, учитывая все характеристики квартиры, используемые осветительные приборы и техника. А затем попросить специалистов проверить вашу работу.
На этом этапе необходимо разработать дизайн электропроводки, создав карту на бумаге. Изначально составляется простой план, на котором отмечаются точки подключения бытовых приборов, розеток и осветительных систем. Затем составляется более детальная версия карты, где указывается расположение в каждом помещении, а также провода и силовые кабели обозначаются разными цветами.
На карте следует указать площадь каждого помещения, а также расстояния от проводов до стен, потолка, пола и отопительной системы.
У кровати должно быть минимум две розетки с каждой стороны. Традиционно их располагают над прикроватными тумбочками. Нижний край розетки в идеале — на 10-15 см выше тумбочки.
Организуйте две розетки: одну для телевизора и одну интернет-розетку. Разместить их лучше за телевизором или телевизионной тумбой.
Рекомендуемая высота — около 130 см, так они будут скрыты за техникой.
Монтаж электрической проводки можно проводить различными способами: скрытым, открытым и комбинированным. Для открытой проводки можно использовать кабели ВВГ и NYM. Однако со скрытой проводкой все не так просто. Она подразделяется на сменяемую и несменяемую. Провода для сменяемой проводки прокладываются внутри пластиковых труб, что позволяет в любой момент заменить кабель. Если вы выбираете несменяемую проводку, то придется проделать штробы в слое штукатурки, чтобы достать кабель.
Наружная проводка подходит для тех, кто предпочитает простоту и экономичность. Ее установка происходит открыто, без закладки в стены или полы помещения.
Существуют разные виды наружной проводки. Например, проводка в ретро-стиле — это способ, при котором провода закрепляются на керамических изоляторах. За последнее время этот стиль опять стал популярным. Ведь старые тренды всегда возвращаются, и многим людям нравится аутентичность. Единственная проблема заключается в наличии материалов. Керамические изоляторы не так легко найти, как зимой свежие арбузы. В супермаркетах их обычно не продают, но еще можно найти на рынках или барахолках, если очень захотеть.
Можно провести деление электропроводки на группы, когда каждая группа включает отдельные осветительные приборы и бытовую технику. Также можно разделить проводку по помещениям.
В этом случае, если происходит перенапряжение сети, отключается электричество только в конкретной комнате, не затрагивая работу других помещений. Это очень удобно в эксплуатации, так как остальные электроприборы в доме продолжают работать, и количество работы по устранению неполадок становится гораздо меньше.
Если ваша функциональная рабочая зона находится в спальне, то над письменным столом рекомендуется организовать минимум четыре розетки на расстоянии 10-15 см от столешницы.
Рядом с дверью должен находиться выключатель общего освещения и одна розетка для подключения пылесоса и другой мелкой бытовой техники. Расположите их со стороны ручки закрытой двери и убедитесь, что они не будут спрятаны за мебелью. Стандартная высота от выключателя до пола — 75-90 см, розетки — 30 см от пола и 10 см от дверного проема.