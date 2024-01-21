Как правильно сделать электропроводку в квартире





Наружная проводка подходит для тех, кто предпочитает простоту и экономичность. Ее установка происходит открыто, без закладки в стены или полы помещения.



Существуют разные виды наружной проводки. Например, проводка в ретро-стиле — это способ, при котором провода закрепляются на керамических изоляторах. За последнее время этот стиль опять стал популярным. Ведь старые тренды всегда возвращаются, и многим людям нравится аутентичность. Единственная проблема заключается в наличии материалов. Керамические изоляторы не так легко найти, как зимой свежие арбузы. В супермаркетах их обычно не продают, но еще можно найти на рынках или барахолках, если очень захотеть.