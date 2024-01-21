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Posted 21 января, 05:40

Published 21 января, 05:40

Modified 21 января, 05:40

Updated 21 января, 05:40

Как правильно сделать электропроводку в квартире

Как правильно сделать электропроводку в квартире

21 января 2024, 05:40
Фото: 1MI.
Во время ремонта в квартире обязательно встает вопрос с электрикой. Как правильно провести электропроводку, в материале Newia.

Установка электропроводки — рискованное и сложное занятие, лучше всего доверить его профессионалам. При самостоятельной установке возможны сбои в работе оборудования и электрических приборов. И если будут сделаны ошибки при разводке проводов, то это может привести к негативным последствиям.

Однако, если вы обладаете достаточными знаниями и навыками, вы можете самостоятельно заниматься установкой электропроводки. Но даже если нет желания или возможности делать все самостоятельно, знание основных принципов будет полезным. С помощью этих принципов можно спланировать разводку проводов, учитывая все характеристики квартиры, используемые осветительные приборы и техника. А затем попросить специалистов проверить вашу работу.

Составить план

На этом этапе необходимо разработать дизайн электропроводки, создав карту на бумаге. Изначально составляется простой план, на котором отмечаются точки подключения бытовых приборов, розеток и осветительных систем. Затем составляется более детальная версия карты, где указывается расположение в каждом помещении, а также провода и силовые кабели обозначаются разными цветами.

На карте следует указать площадь каждого помещения, а также расстояния от проводов до стен, потолка, пола и отопительной системы.

Где должны быть розетки у кровати

У кровати должно быть минимум две розетки с каждой стороны. Традиционно их располагают над прикроватными тумбочками. Нижний край розетки в идеале — на 10-15 см выше тумбочки.

Розетки для телевизора

Организуйте две розетки: одну для телевизора и одну интернет-розетку. Разместить их лучше за телевизором или телевизионной тумбой.

Фото: 1MI

Рекомендуемая высота — около 130 см, так они будут скрыты за техникой.

Как прокладывать проводку

Монтаж электрической проводки можно проводить различными способами: скрытым, открытым и комбинированным. Для открытой проводки можно использовать кабели ВВГ и NYM. Однако со скрытой проводкой все не так просто. Она подразделяется на сменяемую и несменяемую. Провода для сменяемой проводки прокладываются внутри пластиковых труб, что позволяет в любой момент заменить кабель. Если вы выбираете несменяемую проводку, то придется проделать штробы в слое штукатурки, чтобы достать кабель.

Фото: 1MI



Наружная проводка подходит для тех, кто предпочитает простоту и экономичность. Ее установка происходит открыто, без закладки в стены или полы помещения.

Существуют разные виды наружной проводки. Например, проводка в ретро-стиле — это способ, при котором провода закрепляются на керамических изоляторах. За последнее время этот стиль опять стал популярным. Ведь старые тренды всегда возвращаются, и многим людям нравится аутентичность. Единственная проблема заключается в наличии материалов. Керамические изоляторы не так легко найти, как зимой свежие арбузы. В супермаркетах их обычно не продают, но еще можно найти на рынках или барахолках, если очень захотеть.

Поделить электропроводку на помещения

Можно провести деление электропроводки на группы, когда каждая группа включает отдельные осветительные приборы и бытовую технику. Также можно разделить проводку по помещениям.

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В этом случае, если происходит перенапряжение сети, отключается электричество только в конкретной комнате, не затрагивая работу других помещений. Это очень удобно в эксплуатации, так как остальные электроприборы в доме продолжают работать, и количество работы по устранению неполадок становится гораздо меньше.

Розетки для рабочего стола

Если ваша функциональная рабочая зона находится в спальне, то над письменным столом рекомендуется организовать минимум четыре розетки на расстоянии 10-15 см от столешницы.

Выключатели и розетки рядом с дверью

Рядом с дверью должен находиться выключатель общего освещения и одна розетка для подключения пылесоса и другой мелкой бытовой техники. Расположите их со стороны ручки закрытой двери и убедитесь, что они не будут спрятаны за мебелью. Стандартная высота от выключателя до пола — 75-90 см, розетки — 30 см от пола и 10 см от дверного проема.

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