На квартиры скоро повысят цены или ограничат продажи — эксперты дали прогнозы

Posted 19 января, 11:16
Published 19 января, 11:16
Modified 19 января, 11:18
Updated 19 января, 11:18
Эксперт рассказала, что видела разные периоды развития рынка недвижимости. За это время он претерпевал различные изменения, менялись запросы потребителей и форматы квартир.
«Говоря о трендах на рынке новостроек в 2024 году важно понимать различия рынка Москвы и других городов. Мы бы хотели сделать акцент именно на рынке Москвы. На основании анализа портфеля нашей компании мы можем сказать, что в премиальном сегменте все довольно стабильно и останется примерно так же, как и ранее. Однако в эконом- и комфорт-сегментах будут повышаться требования к архитектуре. Архитектурная политика Москвы меняется, и если раньше однотипные фасады имели место быть, то сейчас отдается предпочтение более сложной архитектуре, украшающей существующую городскую застройку», — уточнила собеседница.
По ее словам, с точки зрения проектирования можно наблюдать следующую динамику — структура квартирографии сдвигается, увеличивая долю однокомнатных квартир и студий. Причину подобной тенденции мы видим в стремлении девелопера сохранить объемы продаж.
«Мы думаем, что цена на недвижимость снижаться в 2024 году не будет. Напротив, вся нагрузка, которую банки накладывают на девелоперов, в связи с изменением условий выплаты по ипотеке, будет перераспределяться на конечного потребителя — так что ажиотажного спроса на недвижимость на рынке не будет. В таком случае для девелопера существует два возможных пути — или цены будут повышаться, или же будет создаваться искусственный дефицит, ограничение продаж», — отметила эксперт.
Она добавила, что тренд уже довольно давно двигается в сторону того, что девелоперы максимально вкладываются в продукт с разными видами отделки, меблировки и бытовой техникой. По ее словам, подобный тренд может распространиться и дальше в 2024 году — будет повышаться качество отделки. К процессу дизайна могут даже подключаться нейросети и искусственный интеллект, это также актуально.
Директор по развитию компании «Астерра» Константин Злобин рассказал Newia, что после постепенного возвращения рынка к стандартным программам ипотечного кредитования на какое-то непродолжительное время мы можем увидеть падение спроса на новостройки примерно на 10-20%. Рынок ипотеки может пережить главный риск — отмену льготной ипотеки.
«Думаю, что все же льготную ипотеку должны сохранить, но могут изменить лимиты. Если ее отменят, то рынок может упасть на 50-60%, но программы Господдержки (для it специалистов и семейная ипотека) останутся. Они будут стимулировать спрос. Также простимулировать спрос может новый виток инфляции, в случае которого россияне начнут инвестировать в недвижимость 43 триллиона рублей, которые они держат на депозитных счетах. Трендом 2024 года может стать субсидированная ипотека, когда застройщики будут субсидировать ипотеку для сохранения низких ставок», — подчеркнул собеседник.
Он добавил, что в 2024 году в структуре продаж 40% все же будут занимать новостройки. Безусловно, приоритетом могут стать квартиры меньшей площади. Застройщики на текущий год свои планы не меняли, т. е. ввод нового жилья будет сопоставим с двумя предыдущими годами.
Константин Злобин считает, что стоимость строительных материалов, которая и так уже 4 года растет безумными темпами, не остановится. Он ожидает, что до конца года она увеличится до 15%.
Во втором полугодии уже могут потребоваться новые механизмы стимулирования продаж. Скорее всего, в ближайшем будущем рынок увидит новые виды коллаборации застройщиков и банкиров, точечные региональные программы. Рынок недвижимости, хоть и чувствительный, но он всегда развивается по своим законам. К примеру, на стоимость квартиры всегда будет сильно влиять ее расположение и инфраструктура вокруг.
«Цена квадратного метра 1-комнатной квартиры в новостройках может варьироваться от 275 тыс. рублей до 1,4 млн рублей (при условии: не первый, не последний этаж, 15 минут пешком до метро). Этот ценовой коридор сохранится. Первичный рынок по стоимости всегда будет опережать рынок вторичной недвижимости. В прошлом году эта разница доходила до 30%. Именно этот год может стать значимым для стремительного развития ИЖС. Ценник на загородный дом сейчас вполне сопоставим с новостройкой», — подытожил эксперт.