На квартиры скоро повысят цены или ограничат продажи — эксперты дали прогнозы

«Говоря о трендах на рынке новостроек в 2024 году важно понимать различия рынка Москвы и других городов. Мы бы хотели сделать акцент именно на рынке Москвы. На основании анализа портфеля нашей компании мы можем сказать, что в премиальном сегменте все довольно стабильно и останется примерно так же, как и ранее. Однако в эконом- и комфорт-сегментах будут повышаться требования к архитектуре. Архитектурная политика Москвы меняется, и если раньше однотипные фасады имели место быть, то сейчас отдается предпочтение более сложной архитектуре, украшающей существующую городскую застройку», — уточнила собеседница.