Где лучше повесить кондиционер в квартире, чтобы не заболеть

Posted 19 января, 05:41
Published 19 января, 05:41
Modified 19 января, 05:41
Updated 19 января, 05:41
Современному человеку уже невозможно обойтись без кондиционера в летнюю жару. Но есть группа людей, которые относятся скептически к этому устройству. Их основное опасение заключается в том, что кондиционер может вызвать простудные заболевания. Однако, если правильно выбрать его расположение, можно избежать большинства негативных последствий. Где можно установить кондиционер в квартире, доме или комнате таким образом, чтобы создавалась приятная прохлада, а не проблемы в виде повышения температуры, кашля и насморка?
Для обеспечения комфортных условий в жилой квартире рекомендуется устанавливать сплит-системы в тех комнатах, где люди проводят больше времени: спальне, гостиной и детской. В этих помещениях мы отдыхаем и поэтому очень важно создать комфортную атмосферу. Если финансы позволяют, можно также установить сплит-систему на кухне, так как после приготовления еды температура там может значительно повыситься.
Если возможно приобрести только один кондиционер, то будет лучше установить его в спальне.
Очень важно следовать правилу «одна комната — один кондиционер» и выбирать кондиционер с нужной мощностью, учитывая площадь комнаты, высоту потолков и количество тепла, которое проникает извне — солнечного света, тепла от людей и оборудования. Кроме этого, необходимо обращать внимание на хорошую систему вентиляции, так как она играет значительную роль для обеспечения свежего воздуха в помещении. Необходимо, чтобы была возможность поддерживать постоянное движение воздуха в помещении, чтобы избежать скопления влаги и запахов.
Оптимальное расположение кондиционера в спальне — стена у головной части кровати, однако его следует установить не прямо над кроватью, а сбоку от спального места. Такой вариант позволит холодному воздуху сосредоточиться ближе к ногам, а не около головы.
Альтернативный вариант — установка кондиционера над дверью. Это избавит от необходимости сталкиваться с блоком при входе в комнату и, если оставить дверь открытой, поможет распространить прохладу за пределы спальни.
Нежелательными вариантами являются расположение кондиционера напротив кровати, когда холодный воздух направлен прямо на головы, или напротив входной двери, когда блок сразу же бросается в глаза при входе в комнату.
Также можно рассмотреть возможность размещения кондиционера рядом с окном, однако стоит быть внимательным к выбору штор. Тяжелые и густые конструкции могут снизить эффективность работы устройства, нарушив нормальную циркуляцию воздуха.
Чтобы кондиционер мог работать эффективно, необходимо установить его таким образом, чтобы его функционирование не было затруднено шторами или преграждающими стенами. Также важно избегать размещения кондиционера рядом с отопительными приборами, поскольку высокая температура может негативно сказаться на его работе.
Поэтому не рекомендуется устанавливать кондиционер около радиаторов отопления, котлов, электрических обогревателей, бойлеров и холодильников. Кроме того, стоит помнить, что расположение кондиционера возле кухонной плиты может привести к проблемам с горением газовой плиты. Отдельно следует отметить, что желательно избегать установки кондиционера напротив входной двери.
Установка кондиционера самому не так проста, как кажется. Необходимо предварительно подготовиться и приобрести необходимый инструмент. Однако даже если вы решите обратиться к профессионалам, все равно стоит узнать о наличии ограничений по размещению наружного блока сплит-системы на фасаде вашего дома.
Если окажется, что установленный кондиционер нарушает установленные нормы, вам придется его снять. В каждом регионе России существуют определенные правила, которые регулируют установку кондиционеров на стенах жилых домов.
Некоторые регионы до сих пор требуют получения разрешения от местных органов самоуправления или управляющей компании перед установкой кондиционера.