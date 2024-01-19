Где лучше повесить кондиционер в квартире, чтобы не заболеть

Оптимальное расположение кондиционера в спальне — стена у головной части кровати, однако его следует установить не прямо над кроватью, а сбоку от спального места. Такой вариант позволит холодному воздуху сосредоточиться ближе к ногам, а не около головы.



Альтернативный вариант — установка кондиционера над дверью. Это избавит от необходимости сталкиваться с блоком при входе в комнату и, если оставить дверь открытой, поможет распространить прохладу за пределы спальни.



Нежелательными вариантами являются расположение кондиционера напротив кровати, когда холодный воздух направлен прямо на головы, или напротив входной двери, когда блок сразу же бросается в глаза при входе в комнату.



Также можно рассмотреть возможность размещения кондиционера рядом с окном, однако стоит быть внимательным к выбору штор. Тяжелые и густые конструкции могут снизить эффективность работы устройства, нарушив нормальную циркуляцию воздуха.